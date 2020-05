Mercedes-Benz EQS se blíží. Nahradí elektrická novinka CLS?

Mercedes-Benz patří mezi automobilky, které rychle rozšiřují svoji nabídku elektřinou poháněných modelů. Jako první z nové elektrické rodiny EQ dorazilo loni na trh SUV EQC, letos bude expanze pokračovat menším crossoverem EQA a v roce 2021 dorazí EQS. Ta je považovaná za budoucí vlajkovou loď elektrické řady Mercedesu, díky čemuž se o ní mluví jako o alternativě k třídě S. Nakonec tomu ale bude trochu jinak.

Rozměrově a koncepčně totiž připravované EQS bude spíše než velkému luxusnímu sedanu odpovídat dnešnímu CLS, půjde tedy o sedan s nízkou siluetou karoserie velikostně spadající do vyšší střední třídy. Obě auta mají být sobě dokonce tak blízko, že některá zahraniční média informují o tom, že elektrická novinka CLS postupně zcela nahradí.

Podle zákulisních zpráv totiž CLS po dnešní generaci zcela skončí. Automobil už dokonce ani nemá být modernizován a jeho produkce údajně bude ukončena v roce 2022. Nějakou dobu se tak bude ještě prodávat po boku EQS, které se začne prodávat v průběhu léta 2021, elektrická novinka jej ale do budoucna postupně zcela nahradí.

Výrobce totiž chystá radikální šetření, jehož součástí bude také redukce nabídky. A to se zřejmě mimo jiné dotkne právě CLS. Ta už se zájmu musela přizpůsobit už v dnešní třetí generaci. Zatímco předchůdce byl nabízen také ve formě shooting braku, aktuální verze už jako stylové kombi nedorazilo, kvůli nízkým prodejům tohoto derivátu.

Mercedes zřejmě chystanému čtyřdveřovému kupé s elektrickým pohonem nadmíru věří. Možná i kvůli jeho zcela novým technickým základům. Vůz totiž bude postaven na nové platformě EVA 2.0 vyvinuté výhradně pro elektromobily, do níž se mají vejít baterie s kapacitou až 100 kWh. Ty by měly poskytnout dojezd až 700 kilometrů, který už by měl být dostatečný i pro takové gran turismo, jako je náhrada za CLS. Auto navíc vsadí na 800V technologii, která by v supernabíječkách umožnila za pouhých 20 minut dobít baterie na 80 % své kapacity, což by stačilo na dojezd nějakých 550 km.

I to naznačuje, že Mercedes nasadí v EQS ty nejtěžší zbraně, aby jeho elektrická novinka byla opravdu konkurenceschopná. Bude si totiž muset poradit už s širokou konkurencí. Za soupeře totiž vedle Tesly Model S a Porsche Taycan bude patřit také chystaná nová generace Jaguaru XJ nebo Audi E-Tron GT.