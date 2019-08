Mercedes-Benz EQS bude elektrickou vlajkovou lodí trojcípé hvězdy. Co už o ní víme?

Mercedes-Benz aktuálně čile pracuje na své nové vlajkové lodi, nové generaci třídy S, která by měla na trh vstoupit v roce 2020. To ale není všechno, co v luxusní kategorii chystá. Třídu s konvenčními a hybridními pohony doplní model s čistě elektrickým pohonem. Bude se však jednat o svébytné auto, ať už svým jménem, vzhledem nebo použitou technikou.

Jmenovat se bude Mercedes-Benz EQS a bude se jednat o vrchol v nabídce elektrické řady EQ. Do prodeje vstoupí do roku 2022, už na letošním frankfurtském autosalonu bychom však už mohli spatřit koncept naznačující jeho podobu.

I s ohledem na svoji postavení na vrcholu nabídky, dostane EQS tu nejmodernější techniku. A to se týká i použité architektury. Jestliže již nabízené elektrické SUV EQC využívá základ v modelu GLC s konvenčním pohonem, EQS má vsadit na zcela novou platformu, určenou primárně pro elektrovozy.

Mercedes tím následuje konkurenci, která má rovněž specifické architektury výhradně pro elektroauta. Podobně jako v jejich případě bude technika modulární, aby se dala užít v maximálním počtu aut. Zatím se prý počítá s její zástavbou hned v pěti modelech. Kvůli vyvážení těžkých baterií budou na její konstrukci užity lehké materiály jako hliník a karbonová vlákna, které doplní ocel.

Výhodou pak má být to, že základy pojmou větší baterie, prý s kapacitou převyšující 80 kWh. Architektura navíc nebude potřebovat svébytnou montážní linku. I proto by se EQS mělo moci vyrábět po boku běžné třídy S. Automobilka tento krok vysvětluje jednoduše, zatím se těžko odhaduje budoucí zájem o elektromobily, a tak je výhodnější moci upravit výrobní kapacitu podle potřeby než se spoléhat na jednostranně navržené továrny, které nemusejí být plně využity. To může být do budoucna problém pro Volkswagen, který bude mít speciální závody pro elektrovozy, třeba v Cvikově a Emdenu.

Mercedes-Benz EQS bude podobně jako běžné modely trojcípé hvězdy nabízen v několika verzích, už se hovoří o variantách EQS 350 nebo EQS 600, které by se měly lišit výkonem elektromotorů. A také zřejmě kapacitou baterií. Počítá se s pohonem všech kol, díky elektrickému motoru u každé nápravy.

Design svébytnými prvky naváže na EQC a chystaný elektrický hatchback EQA, hlavně co se týče řešení masky. Samotná silueta má spíše než typický sedan připomenout díky nízké karoserii čtyřdveřová kupé. Kola díky nové platformě budou moci být až skoro v rozích karoserie, což zkrátí její převisy.

Mercedes-Benz EQS bude jedním z 10 čistě elektrických automobilů, které chce stuttgartská automobilka uvést na trh do roku 2022. Na Mercedes vedle prodávaného EQC mimo jiné připadne chystaný kompaktní hatchback EQA, crossover EQB, sedan EQE a velkoprostorové EQV. Smart se pak stane do budoucna čistě elektrickou značkou, připravuje nové elektrické verze ForTwo, ForTwo Cabrio a ForFour.