Mercedes-Benz G Cabrio se vrací. Zřejmě bude mít rovnou čtyři dveře
Luxusní offroad v současné generaci nabízí pouze klasickou karoserii se dvěma páry dveří. Mercedes nás ovšem láká na stylovější kabriolet, který tu nebyl již roky.
Mercedes-Benz G svou kariéru začal jako armádní speciál a pracovní vůz do nejnáročnějších podmínek. Dnes je ovšem spíše společenským symbolem, kteří si bohatí pořizují, aby s ním mohli brázdit městské bulváry.
Česko překvapivě minimálně v Evropě patří mezi největší trhy pro třídu G (od ledna do srpna byla zaregistrováno 264 nových exemplářů), přičemž naprostou většinu prodejů tvoří vrcholné osmiválcové provedení AMG 63 se základní cenou 5.301.010 Kč. Nabídku rozšířila také elektrická verze G 580 EQ, ta však za letošní rok v Česku zaznamenala pouze 23 zápisů.
Jestliže předchozí provedení jste vedle klasické pětidveřové karoserie mohli mít i jako dvoudveřový kabriolet, aktuální generace s označením W465 nabídne pouze první zmiňované provedení. Tedy zatím.
Samotný Mercedes-Benz nás totiž láká na premiéru otevřené verze, která naváže na předchůdce, jehož výroba skončila před deseti lety. V roce 2017 se sice „géčko“ se stahovací střechou vrátilo, ovšem pouze v podobě exkluzivní série Maybach Landaulet limitované na 99 exemplářů.
S ním bude novinka částečně sdílet koncept. Mercedes-Benz totiž velmi pravděpodobně zachová čtyřdveřovou karoserii, která je přitom u kabrioletů výjimečná.
Výroba bude probíhat po boku konvenčního sourozence závodu Magna –Steyr v rakouském Štýrském Hradci, přičemž s ohledem na globálně nepříliš lichotivé prodejní výsledky zmíněného elektrického Mercedesu G 580 EQ se dá očekávat, že k pohonu budou složit výhradně spalovací motory v čele s potentním osmiválcem o objemu 4,0 litru.
Premiéra Mercedesu G Cabrio je naplánovaná na konec tohoto roku, přičemž do prodeje se dostane v roce 2026. Třída G je sice okrajovým modelem, jedná se ovšem o skvělý marketingový nástroj s vysokými maržemi a 46letou kariérou, který začátkem letošního srpna oslavil 600.000 vyrobených aut.
Zdroj: Mercedes-Benz a Motor1, video: auto.cz, foto: Mercedes-Benz a auto.cz