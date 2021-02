Mercedes-Benz GLE 350 de 4Matic – Život s plug-inem může být fajn

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Nezní to jako úplně koncepční plán – vzít jedno spalovací auto, nacpat do něj elektromotor a velkou baterku, aby na tu elektřinu skutečně něco ujelo. A pak doufat, že zákazník se bude nabíjením skutečně obtěžovat a na elektřinu opravdu občas jezdit.

Respektive doufat… Automobilkám může být (zatím) úplně jedno, jestli se plug-in hybridy využívají tak, jak by se využívat měly. V tuhle chvíli je nejdůležitější flotilová úspora emisí a do tabulek se plug-iny hodí velice. A že se pak leasingovým společnostem vrací auta s naprosto netknutými nabíjecími kabely úhledně srovnanými v kufru, to je sice velmi častá realita života s plug-in hybridem, nikdo ji ale nijak nepostihuje. Zatím, jak jsem už napsal.

Já jsem samozřejmě s plug-inem Mercedes GLE 350 de 4Matic jezdil, co to šlo elektricky, poctivě nabíjel, rekuperoval a vůbec byl vzorným uživatelem. Jak jinak taky zjistit, jestli ten možná trochu nekoncepční nápad přes koleno alespoň trochu funguje. Zajímala mě uživatelská přívětivost, jestli nebude soužití s takovým vozem spíš otravné a obtěžující. A samozřejmě, za kolik bude GLE 350 de 4Matic jezdit. Jednoduché odpovědi to nebudou, hlavně u té spotřeby je to u plug-in hybridů vždycky rozborka, ale pokusím se. Máme na to celý test.

Mercedes-Benz GLE 350 de 4Matic

A taky jsem byl zvědavý na GLE jako takové, první svezení s aktuální generací mě dost zklamalo. Konkrétní kousek se choval velice zvláštně, řídit jsem musel i na rovince, GLE neustále někam pochodovalo. A na nerovnostech dost mlátilo. Nejspíš za to mohla kombinace pneu a disků… Dobře, ale to by si mohl Mercedes pohlídat, ne? Aby na úplně normálních pneu a discích z jeho standardního ceníku auto jezdilo rovně (byť samozřejmě patřičně rozměrných a s rozdílnou šířkou na přední a zadní nápravě)… Prazvláštní jízdní projev to byl. Aby se nám neopakoval!

Tady obliny fungují

Docela často vzpomínám na našeho medvídka, nejúžasnější dlouhodobák, jaký jsme kdy na Auto.cz měli. Kombíkové éčko se vznětovým čtyřválcem ve vlastně docela obyčejné verzi, ale jak to bylo dotažené a hrozně dobré auto… Objektivně jedno z nejlepších aut, jaké si můžete koupit. Praktické, komfortní, úsporné… A skutečně prémiové, pamatuju srovnávák se superbem, jak medvídek odskočil škodovce v jízdním projevu o vesmír. Obrovský rozdíl. Jediná věc se mi nelíbila. A to dost, za celou dobu jsem si nezvykl. Zakulacený design bez nápadu, bez čehokoliv, čeho bych se mohl chytit (tvar zadních svítilen bych dokázal vymyslet a asi i nakreslit snad i já), nebylo kde brát.

GLE je taky kulaté, ale pokud bych zůstal třeba u těch zadních svítilen, přece jenom nápadnější, nápaditější a výraznější. Právě ty zadní svítilny jsou hezký příklad, trošku ostřejší vyznění, o něco složitější tvar a hned je na co koukat! Jasně, u velkého SUV se víc stylu předpokládá, klientela je zde určitě méně konzervativní než zákazník, který kouká po kombíku vyšší střední třídy. Mimochodem, ta klientela GLE je velmi početná. V lednu se dokonce tohle velké a prémiové SUV dostalo do top 20 nejprodávanějších modelů českého trhu. Za ním byl třeba i Duster…

Design karoserie tedy za mě v pořádku, samozřejmě je potřeba nějaký ten AMG paket, bez něj vypadá GLE a vlastně většina mercedeců… No, velmi chudě, nemercedovsky. Kdysi jsem viděl minulé GLE jako auto z půjčovny, naprosté holátko bez jakýchkoliv extras a byl to skutečně tristní pohled. Tohle má Mercedes skvěle vymyšlené, vysoké příplatky za zkrášlující sady nepochybně dokáže vnutit i racionálnějším zákazníkům, kteří by si jinak podobná líčidla klidně odpustili. Bez nich je to ale kolikrát opravdu dost bída… Ani testované GLE se bez paketu pochopitelně neobešlo, sada AMG pro exteriér přišla na necelých sto tisíc.

Mercedes-Benz GLE 350 de 4Matic

Asi nejsem úplným fanouškem aktuálního třícípého interiérového trendu s dominantním podlouhlým displejem, takové trošku teslovské mi to připadá. Nicméně velice oceňuji, že „přístroje“ jsou za každých okolností dokonale čitelné, a to nad obrazovkami neční žádné stínítko, kšilt. A ještě víc oceňuji, že na správu mikroklimatu mám k dispozici sadu krásných, klasických tlačítek! Na pohyb v menu infotainmentu bych tedy poprosil spíš předchozí kolečku, s touchpadem nejsem úplný kamarád. A že jsem ťukal do dotykové plošky často! Přece jenom mi to přišlo šikovnější než dotyk na dost vzdáleném displeji a ťukat jsem jednoduše musel. Jenom ta „předstartovní“ procedura, kdy jsem si GLE konfiguroval do „použitelného“ stavu, byla i na dnešní dobu poměrně zdlouhavá. To máte – vypnutí udržování v jízdním pruhu, vypnutí samočinného dobrzďování (komplikovanější, než se zdá, viz video), volba individuálního jízdního režimu… To všechno jsem dělal po každém nastartování, aby se mi s GLE hezky jelo. A jak jsem už řekl, radši bych tak činil prostřednictvím původního kolečka.

Objektivně naprosto úžasný je vnitřní prostor. V GLE je hodně místa všude, dlouho jsem se na zadních sedačkách necítil tak komfortně a volně. Obří místo pro nohy, hlavu, skutečně není co vytknout. Vlastně ani zavazadlovému prostoru, který se sice proti čistě spalovacím provedením zmenšil z 630 litrů na 490, stále je ale velký víc než dost. Neměl jsem pocit, že by elektrická výstroj využitelnost kufru GLE (a potažmo interiéru) jakkoliv snižovala nebo citelně omezovala. Elektrifikace měla vliv jenom na papírové litry, a to vás při každodenním používání vozu trápit nemusí. Na základní tvar a reálnou využitelnost kufru elektřina dopad neměla.