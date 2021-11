Mercedes-Benz Vision EQXX je vizí elektromobilu s dojezdem přes 1.000 km

Mercedes-Benz, stejně jako řada dalších automobilek, představil v tomto roce ambiciózní plán, podle kterého chce do roku 2030 přejít na čistou elektromobilitu na všech trzích, kde to bude možné. Dá se přitom očekávat, že na většině území západní a střední Evropy to možné bude.

Společně se svými elektrickými vizemi pak automobilka představila také několik elektrických konceptů, které mají představovat elektrickou alternativu klasických modelů se spalovacími motory, a oznámila rovněž vývoj ultra-hospodárného čistě elektrického projektu s označením Vision EQXX.

Dojezd tohoto elektrického konceptu se měl podle prvních odhadů pohybovat až kolem 1.200 kilometrů, později však automobilka upřesnila svůj cíl na více než 1.000 kilometrů v reálném prostředí. Dnes pak Markus Schäfer, Mercedes-Benz COO, oznámil, že odhalení vozu proběhne již 3. ledna 2022.

„Jak mnozí z vás vědí, již nějako dobu pracujeme na převedení naší strategické ambice ‚Lead in Electric Drive‘ do automobilu. Nyní by se měl stát Vision EQXX vůbec nejhospodárnějším elektrickým vozidlem, jaké jsme kdy postavili – s reálným dojezdem přes 1.000 kilometrů. A jsem velmi šťastný, že ho veřejnosti představíme již velmi brzy – 3. ledna 2022,“ uvedl Schäfer.

Společně s tímto oznámením se Schäfer pochlubil také prvním snímkem vozu Vision EQXX, který by měl být „kompaktním elektromobilem“. Jeho baterie by měla mít o 20 % vyšší hustotu než má v současnosti model EQS. Na jedno nabití by pak měl být schopen ujet v reálném prostředí přes 1.000 km a jeho spotřeba při běžných dálničních rychlostech by měla být jednociferné číslo kWh/100 km.

Nikdo si nejspíš nemyslí, že by se projekt mohl proměnit v produkční vůz, je ale prakticky jisté, že technologie získané a uplatněné při jeho vývoji se časem objeví i v produkčních modelech.