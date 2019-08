Mercedes představil trojici kompaktních plug-in hybridů třídy A & B

Nová paleta kompaktních hybridů sestává z třídy A hatchback, třídy A sedan a klasické třídy B. Všechny modely nesou označení 250e, nechybí označení elektrifikovaných modelů „EQ Power“ a jejich společným znamením jsou dvířka „palivové nádrže“ i na pravé straně, za kterými se ale ukrývá nabíjecí zásuvka.

Základem nových plug-in hybridů 250e se stal 1.33 litrový přeplňovaný čtyřválec, který nabídne 118 kW (160 k) a 250 Nm točivého momentu. Sekundovat mu však bude ještě elektromotor o výkonu 75 kW (102 k) s točivým momentem 300 Nm. Systémový výkon tak podle automobilky dosahuje 160 kW (218 k) a točivý moment až 450 Nm. O přenos výkonu na kola se pak stará osmistupňový dvouspojkový automat.

Elektrifikovaný hatchback třídy A dokáže akcelerovat z 0 na 100 km/h za 6,6 sekundy, zatímco většímu sedanu to trvá o desetinu sekundy déle. Nejpomalejším je pak Meredes-Benz třídy B, který se na 100 km/h dostane za 6,8 sekundy. S výjimkou sedanu je maximální rychlost omezena na 235 km/h, aerodynamičtější sedan se však dostane až na 240 km/h. Čistě na elektrickou energii však půjde se všemi modely uhánět rychlostí až 140 km/h.

O dostatek energie by se měla postarat vodou chlazená baterie o kapacitě 15,6 kWh, která však vozu přidá dalších 150 kilogramů hmotnosti. V hatchbacku třídy A však zajistí elektrický dojezd 60 až 68 km (WLTP), případně 74 – 76 km podle měření NEDC. Sedan nabídne nepatrně vyšší elektrický dojezd 61 – 69 km (WLTP), případně 70 – 77 km dle NEDC. O moc hůř na tom ale není ani Bčko, které nabídne 56-57 km (WLTP), eventuelně 70 – 77 km dle NEDC.

Kombinovaná spotřeba A250e hatchback by se měla pohybovat v rozsahu 1,5 až 1,4 l/100 km, zatímco emise CO 2 uvádí automobilka v rozsahu 34 až 33 g/km. A250e by měl jezdit v průměru za 1,4 l/100 km, zatímco jeho emise jsou uváděny v rozmezí 33 až 32 g/km. Největším „žroutem“ je pak B250e, která má jezdit za 1,6 až 1,4 l/100 km a emise CO 2 se mají pohybovat v rozmezí 36-32 g/km.

Baterie jsou uloženy pod zadními sedačkami, ovšem díky jejich chytrému uložení by se mělo místo pro zavazadla zmenšit jen minimálně. Automobilka navíc sáhla k několika technickým úpravám, aby pro baterie vytvořila více prostoru. Nový výfukový systém tak nakonec nevede až na konec vozu, ale končí uprostřed pod jeho podlahou. Došlo také k posunutí palivové nádrže, která je nyní v oblasti zadní nápravy.

V českém konfigurátoru sice elektrifikované modely zatím chybí, na domácím trhu by však měly být prodeje zahájeny již v následujících týdnech. A250e hatchback by mělo startovat na ceně od 36.943 euro (cca 952.500 Kč), A250e Sedan od 37.300 euro (cca 961.700 Kč) a B250e od 37.663 euro (cca 971.000 Kč).