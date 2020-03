Mercedes se chystá na horší časy, americkým dealerům cituje Churchilla

Situace kolem nového koronaviru si na automobilovém průmyslu vybírá velkou daň. Řada automobilek musela nejprve pozastavit svou výrobu v asijských zemích, následovala Evropa a pomalu už se spekuluje o pozastavení výroby i v USA.

Problémem však není jen uzavírání automobilek a dodavatelských závodů, ale také klesající prodeje. Zatímco v některých státech musí být showroomy uzavřeny, jinde se do nich zákazníci bojí chodit. Málokdo má navíc v nejisté ekonomické situaci myšlenky na pořizování nového automobilu.

Vedení automobilek si nepříjemnou situaci dobře uvědomuje a své dealery se snaží podpořit. To je případ i amerického zastoupení Mercedes-Benz USA, jehož ředitel Nicholas Speeks rozeslal americkým dealerům e-mail, ve kterém cituje Winstona Churchilla.

V e-mailu, který se dostal do rukou kolegů z Automotive News, je uveden známý citát britského státníka: „Winston Churchill kdysi řekl, ‚Když procházíš peklem… NEZASTAVUJ!‘,“ napsal Speeks americkým dealerům. „Výzva, které musíme čelit, není taková, jaké byl vystaven on, ale přesně to my, my všichni, uděláme. Budeme pokračovat.“

Motivační citát pak Speeks doplnil o plány, které by měly americkým dealerům pomoci zvládnout nelehkou situaci, dodává zpráva Automotive News. Mercedes USA tak například stále garantuje bonusy i přes očekávané nesplnění požadavků. Prodejcům by současně měla být poskytnuta výplata za vozidlo prodané v březnu i bez nedodržení prodejních kvót.

Mercedes-Benz Financial Services pak na americkém trhu zváží odklad splátek jistiny související s nemovitostmi a kapitálovými půjčkami až o 90 dnů. Zákazníkům pak mohou být splátky odloženy až o 90 dnů, každý případ však bude samostatně posouzen.

V případě automobilky Mercedes-Benz však nejde o jediné přípravy na horší časy. Již koncem minulého roku se do světa dostaly informace o rušení asi 10.000 pracovních míst, v únoru se však číslo zvětšilo na 15.000 z celkem asi 300.000 zaměstnanců.