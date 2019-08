Mercedesu prý hrozí mnohamiliardová pokuta, důvodem jsou opět emise

Daimler, mateřská společnost automobilky Mercedes-Benz, by prý mohla v lízké budoucnosti čelit pokutě, jejíž výše by se mohla pohybovat v rozmezí 800 milionů až 1 miliarda euro. Na vině mají být opět podvody s emisemi.

Důvodem by měl být software, podle platné legislativy EU považovaný za protizákonný, který německý Federální úřad pro motorová vozidla (Kraftfahrt-Bundesamt) objevil u několika modelů Mercedes-Benz s naftovými motory. A to včetně populárních Mercedesů C220 CDI a E220 CDI, jak s odkazem na Der Speigel informoval web Autocar.

Princip zmíněného software se přitom nápadně podobá tomu, jaký zavařil automobilce Volkswagen. V kontrolovaném prostředí a za předem určených rychlostí měl totiž naftovým Mercedesům třídy C a E zajistit vypouštění nižších emisí NO x a CO 2 , než jaké vozy v praxi vypouští na běžných silnicích. Mercedes by tak měl podle Der Spiegel svolat až okolo 280.000 vozidel.

Tiskový mluvčí státního zastupitelství ve Stuttgartu měl pro Der Spiegel uvést, že vyšetřování Daimleru kvůli možným emisním podvodům stále pokračuje a zřejmě nebude uzavřeno před koncem roku. Podle informací německého magazínu však žalobce zvažuje, že by mohl automobilce udělit pokutu do výše až 5000 euro za každý dotčený automobil.

Podle dosavadních odhadů by se pak pokuta mohla pohybovat někde v rozmezí 800 milionů až 1 miliardy euro, tedy 20,6 až 25,8 miliardy Kč, jak uvádí Der Spiegel. Sama automobilka však měla dosud stále probíhající vyšetřování odmítnout komentovat.

Pokud by ale žalobce skutečně našel dostatek důkazů a Mercedesu pokutu uložil, jednalo by se již o několikátý podobný případ. V květnu totiž státní zastupitelství ve Stuttgartu udělilo pokutu 535 milionů euro (13,8 miliardy Kč) automobilce Porsche a 90 milionů euro (2,3 miliardy Kč) dodavateli dílů Bosch. V minulosti už ale udělilo státní zastupitelství z Braunschweigu pokutu 1 miliardu euro (25,8 miliardy Kč) značce Volkswagen a značka Audi dostala od státního zastupitelství z Mnichova pokutu 800 milionů euro (20,6 miliardy Kč).