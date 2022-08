MG představilo hybridní ZS. Má novou tvář, interiér i jméno

Na českém trhu automobilka MG nabízí své SUV nazvané ZS s dvojicí zážehových motorů, konkrétně s atmosférickou 1,5litrovou jednotkou a přeplňovanou 1,0litrovou. Na jiných trzích značka prodává rovněž elektrickou verzi ZS EV. Nyní představila mezistupeň mezi oběma verzemi – hybridní ZS, které zároveň přejmenovala na VS HEV.

Nové hybridní MG VS se od ZS liší už vzhledem, přičemž největší změnou je přední část vozu. Design přepracované čelní masky výrobce nazývá Electrified Matrix a zajímavé jsou také modré detaily v otvorech po jejích stranách a linka mezi čelními světlomety.

Video se připravuje ...

Změnil se také interiér, kde se před řidičem nyní nachází dvojice 12,3palcových obrazovek. Ta vlevo od volantu je dotyková a slouží jako výstup infotainmentu, který podporuje propojení s chytrým telefonem skrze Android Auto a Apple CarPlay.

Nejzásadnější změnou je ovšem instalace hybridního pohonného ústrojí. Jeho základ tvoří zážehový 1,5litrový čtyřválec o výkonu 80 kW (109 k) a točivém momentu 142 Nm. S ním spolupracuje elektromotor o maximálním výkonu 70 kW (95 k) a točivém momentu 200 Nm. Kombinovaný výkon soustavy je podle výrobce 130 kW (177 k), kombinovaný maximální točivý moment neuvádí. Informace o spotřebě zatím MG rovněž neuvádí.

Instalována je lithium-iontová baterie o kapacitě 2,13 kWh a o přenos síly dvojice motorů ke kolům se stará automatická převodovka, respektive variátor E-CVT. Jak se na hybridní auto sluší a patří, MG VS umí rekuperovat a zároveň nabízí tři jízdní režimy: Eco, Comfort a Sport.

Po stránce bezpečnosti to vypadá, že se MG VS musí obejít bez balíčku jízdních asistentů nazvaného MG Pilot, který v Čechách k dostání je. Na druhou stranu je možné, že je to dáno konkrétním trhem a na jiných MG Pilot v nabídce bude. Prodej hybridního VS totiž odstartoval nejprve v Thajsku. Díky tomu si ovšem můžeme udělat představu o ceně.

Novinka je na thajském trhu dostupná ve výbavách Model D a Model X. Ceny startují na 859 tisících thajských bahtů (577 tisíc korun). Pro kontext, MG ZS na českém trhu pořídíte nejlevněji ve výbavě Essential se zážehovou atmosférickou patnáctistovkou, a to za 424.900 Kč.