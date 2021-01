Microsoft pracuje na náhradě za klasické mlhovky. Zatím je dost složitá

Mlhovky se stále víc stávají vzhledovým prvkem auta, se kterým můžou designéři všelijak pracovat. Stále však slouží především coby výpomoc za zhoršené viditelnosti, například v husté mlze či sněžení. V některých případech však ani takové světlo navíc není dostatečné a řidič toho nevidí o moc víc. Na řešení tohoto problému teď pracuje společnost Microsoft.

Jestli vás jako první napadlo, že firma objevila revoluční světelnou technologii, nebo něco podobného, jste na omylu. Náhradou za konvenční mlhová světla se totiž mají stát… brýle s rozšířenou realitou! To není vtip. Microsoft už podal na Úřad pro patenty a ochranné známky (USPTO) dokument o 235 stránkách, ve kterém fungování svého systému popisuje.

Vezmeme-li to hodně zjednodušeně, technologie využívá rozšířenou realitu tak, že vyhodnotí prostředí před automobilem, zpracuje snímky a řidič v brýlích následně zobrazí zřetelnější obraz. Rozšířená realita není v autech úplnou novinkou, pro efektivnější využití head-up displejů ji využívá například Panasonic a s obdobnou inovací pracuje i Mercedes-Benz ve vlajkové třídě S.

Ale zatímco výše zmínění pracují na principu, který do obrazu před vozem přidává další prvky (šipky vestavěné navigace atp.), Microsoft je první, kdo se technologii snaží využít pro lepší viditelnost a vyšší bezpečnost. Určitě je prima, že se takovou problematikou někdo zabývá, i když jsme zatím trochu skeptičtí. Zařízení popsané jako „brýle připevněné k hlavě s integrovaným procesorem pro zpracování obsahu“ nám nepřijde jako něco, co by mělo být uživatelsky přívětivější než klasické mlhovky. Ale třeba je to první vlaštovka, ze které vyjde nějaká zbrusu nová technologie. Nechme se překvapit!