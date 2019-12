Mimořádně úspěšná sezona pro škodovácký motorsport. Co ale bude dál?

Taky jste si zvykli na zelené tovární škodovácké auto v mistrovství světa? Budete si muset odvyknout, příští rok se tovární tým mistrovství světa účastnit nebude. Taky jsem lapal po dechu a křižoval se, že to znamená „konec jedné éry“, jak se tak okřídleně a klišoidně říká, všechno je to ale trochu složitější. Aniž bych chtěl být alibistický.

Že škodovka v tuto chvíli ani náhodou nekončí se soutěžáckým programem, naznačoval už jen pompézní průběh výroční konference, na níž se sjely mistrovské posádky opravdu z celého světa (Belgie, Chile, Dánsko, Litva, Namibie, Portugalsko, Německo, Paraguay, Réunion, Španělsko…), až se skoro nevešly na pódium. Do toho ten nesmělý devatenáctiletý Fin, který na devatenáct nevypadá ani náhodou (zvlášť s přilbou bych řekl, že Kalle nemůže mít ještě ani občanku), tradiční český mistr Honza Kopecký a kolem aktuální Fabie R5 rozeseta bohatá škodovácká soutěžácká minulost (u Octavie WRC pro Safari jsem se počůral). Tahle mohutná oslava nepůsobila dojmem, že by to chtěla Škodovka v rallye zabalit. Změny ale budou. A jak už jsem naznačil, jedna dost viditelná.

Svět bez zelené

Sám jsem se v tom trochu neorientoval, automobilovou federací vypsané kategorie WRC 2 Pro a WRC 2… Co to je? Takže, zatímco v první soutěží tovární týmy, v té druhé soukromníci. A vzhledem k tomu, že ve WRC 2 Pro soutěžila Škoda vlastně sama se sebou, je celkem logické, že se omezí jen na podporu soukromníků v kategorii WRC 2. Vždyť i ten zmíněný Kalle Rovanperä jel letošní Monte Carlo v soukromém týmu s podporou továrny…

Tedy vlastně logický a skoro nevyhnutelný krok. Na druhou stranu ale také jen dokreslující aktuální atmosféru kolem rallye obecně – z WRC se vymluvil Citroën (prý nemá konkurenceschopného jezdce, Ogier jim pláchl k Hyundai), Toyota zase podmínila své pokračování v mistrovství světa zavedením hybridních motorů. Jistě pochopitelné, když prodávám skoro výhradně hybridy, chci, aby tomu odpovídala i moje závodní technika. Jak se však s tímto novým zadáním (v platnosti od sezony 2022) popere poslední účastník WRC - v podstatě polosoukromý Ford Malcolma Wilsona, to v tuto chvíli opravdu těžko říct. Na druhou stranu, taky pamatujeme sezonu, v níž soutěžil právě jen Ford a tehdy ještě Subaru, takže bylo ještě hůř. Míň motorsportová nálada však ve společnosti snad ještě nepanovala (trendům odpovídaji jen protěžované nesmysly jako Formule E), zlepšení tedy přijít bohužel nemusí.

Zákazníků je dost

Kategorie R5 však naštěstí hlavně v národních kategoriích zatím vesele bují, čehož nejlepším důkazem je už víc než 320 prodaných Fabií R5 (z toho čtyřicítka novějších verzí evo) a právě na podporu soukromníků se chce Škoda v příští sezoně soustředit. Koneckonců, i ten Citroën slíbil, že na majitele C3 R5 nezapomene…

A pokud jde o českou stálici Honzu Kopeckého, tak ten by měl jet příští rok domácí šampionát v zelených továrních barvách. A ještě se začíná mluvit o tom, že by se mohl za volantem Fabie R5 evo objevit jeden hodně zajímavý mladík, takový druhý Kalle Rovanperä. Je to taky syn slavného otce, strejdu má ještě slavnějšího. Možná už tušíte, ano, Oscar Solberg (tatínek Henning, strejda Petter, tedy mistr světa z roku 2003). Se škodovkou by se mohl objevit už na švédské rallye, uvidíme, v jakých to bude barvách.

Pořád se bude na co těšit

Kalle tedy u Škodovky končí, jeho budoucnost ale bude jistě víc než zajímavé sledovat, byť to tedy již nebude v mladoboleslavském týmu. Hodně napínavý byl i konec letošní sezony v mistrovství Evropy, kde bral titul vlastně až v poslední rychlostní zkoušce Chris Ingram. Tady bude určitě taky na co koukat. A třeba se i v českém mistráku najde někdo, kdo začne alespoň trochu zlobit Honzu Kopeckého. Moc pěkně jezdí Filip Mareš, koneckonců jde o juniorského mistra Evropy. Vidíte, další titul pro Fabii R5.

Stejně se ale nemůžu zbavit pocitu, že motorsport je v dnešní době to poslední, co automobilky zajímá. Tím myslím opravdový motorsport. Třeba nebude tak zle. Budu si to přát k Vánocům.