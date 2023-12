Ministerstvo plánuje zákaz předjíždění kamionů na téměř celé D1. Sdružení dopravců nesouhlasí

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Teprve nedávno, v listopadu letošního roku, k dílčím úsekům se zákazem předjíždění náklaďáků nad 3,5 tuny přibyly úseky od sjezdu 90 na Humpolec po sjezd 112 na Jihlavu a od sjezdu 146 Velké Meziříčí-východ až po exit 182 Kývalka. Začátkem příštího roku přibude zákaz na téměř celém zbytku dálnice – mezi exity 21 Mirošovice a 90 Humpolec, a dále mezi sjezdy 112 Jihlava a 141 Velké Meziříčí-západ.

Podle mapy, kterou ministerstvo zveřejnilo, není předjíždění dovoleno ani kolem Velkého Meziříčí, a mezi exity 182 Kývalka a 210 Holubice už zákaz platil dříve. Dle mapy je z něj vyňat krátký úsek mezi sjezdy 194 Brno-centrum a 196 Brno-jih. Zákaz dále neplatí v těch několika úsecích se stoupacími pruhy. Neplatí také mezi 22. hodinou večerní a 6. hodinou ranní, resp. 5:30 pro Jihomoravský kraj.

Rozšíření zákazu je tedy v podstatě plošné na celou D1 mezi Prahou a Brnem vyjma úseků se třemi jízdními pruhy. Od ledna 2024 zároveň začne platit novela zákona 361/2000 Sb., která zpřísňuje postih za porušení zákazu předjíždění na až 5.500 korun na místě a až 25 tisíc korun ve správním řízení. Druhým trestem je připsání šesti trestných bodů.

Takto téměř plošný zákaz předjíždění se nesetkává se souhlasem sdružení dopravců ČESMAD Bohemia. Podle mluvčího Martina Felixe sdružení zatím neslyšelo, že by někdo udělal analýzu, jak konkrétně zákaz přispívá bezpečnosti nebo plynulosti provozu. „Jsou tam úseky, kde je vidět na několik kilometrů, tam je zákaz zbytečný,“ myslí si Felix.

Lepší řešení by podle něj bylo „vstoupit do 21. století“ pomocí proměnlivého dopravního značení, které by zákaz předjíždění zobrazilo, pouze pokud by např. skutečně hrozil nějaký kalamitní stav.

Není pravdou, že všechny kamiony jedou stejně rychle – plně naložená souprava se slabším tahačem jede i do mírného kopce pomaleji, než souprava poloprázdná se silnějším tahačem. „Je to aspoň lepší, než plošný zákaz, jako mají na Slovensku, protože ten tam působí problémy,“ dodal Felix.

Proměnlivé dopravní značení, jak vyplývá z tiskové zprávy ministerstva dopravy, je v plánu – ovšem na jiné dálnice, než je D1, kde má zůstat téměř plošný zákaz. „ŘSD prověří možnosti rozšíření proměnného dopravního značení na dálniční síti, abychom mohli i na dalších místech v případě kalamitních stavů zakazovat vjezd kamionů do levého jízdního pruhu,“ cituje tisková zpráva ministra dopravy Martina Kupku.