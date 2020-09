Mitsubishi Eclipse Cross čeká facelift. Nový plug-in hybrid může vůz zachránit v Evropě

Automobilka Mitsubishi letos oznámila novou strategii, kterou reaguje na nutnost snižování nákladů. Evropské fanoušky a zákazníky moc nepotěšila, protože v rámci úspor zastavuje vývoj nových aut pro Evropu. To konkrétně třeba znamená, že na starém kontinentu už nedočkáme nové generace Outlanderu, která už je přitom za rohem. Jedna novinka ale na evropské trhy údajně přece jen ještě dorazí.

Mluvíme o SUV kupé Mitsubishi Eclipse Cross, které se již brzy dočká faceliftu. Představit se má během podzimu a začít se prodávat v prvním pololetí příštího roku. A právě modernizovaný derivát by podle zákulisních zpráv měl přece jen dorazit i do Evropy, respektive do vybraných zemí.

Server Automotive News Europe, obvykle dobře obeznámený s děním v automobilovém průmyslu, tvrdí, že se modernizované Eclipse Cross má prodávat minimálně v Německu a Francii. Důvodem změny plánů je údajně silný lobbing tamějších prodejců, které jakožto firmy působící na největších evropských trzích mají pro automobilku silnou váhu.

Modernizované Mitsubishi Eclipse Cross by přísnými emisními normami mělo snadno projít, a to z toho důvodu, že modernizované provedení rozšíří nabídku o plug-in hybrid. A právě verze PHEV má být jedinou nabízenou variantou v Evropě.

Byl by to logický krok, protože Mitsubishi Outlander PHEV nadále zůstává nejžádanějším plug-in hybridem v Evropě. Eclipse Cross PHEV by jistě mělo ambice kráčet v jeho šlépějích. Němečtí a francouzští prodejci by v tomto směru navíc rádi využili štědré dotace v tamějších zemích na podporu elektromobility. Právě tyto pobídky by nakonec mohly udržet i Outlander PHEV v evropském prodeji. Pokud by se chystaná nová generace vešla do stanovených limitů, jistě by nic nebránilo minimálně plug-in hybridní verzi nového Outlanderu prodávat také na starém kontinentu. Působení tří diamantů v Evropě by tím tak mohlo být zachráněno.

Ať už to dopadne jakkoliv, vězte, že modernizované Mitsubishi Eclipse Cross už se pomalu začíná odhalovat světu. Automobilka začala postupně zveřejňovat snímky auta, kterými naznačuje jeho podobu. Ta se inspiruje dřívějším konceptem e-Evolution, hlavně z hlediska řešení předních partií. Hlavní technickou změnou je pak příchod jmenovaného plug-in hybridu. Ten bude teprve druhý v nabídce Mitsubishi, a to přestože její Outlander je nejprodávanější plug-in hybrid na světě.