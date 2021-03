Mitsubishi v Evropě zůstává. Nabídne vozy vyráběné Renaultem

Mitsubishi loni doslova šokovalo své evropské zákazníky, když oznámilo ukončení vývoje dalších nových modelů pro Evropě. V rámci snahy o snížení nákladů se totiž v rámci aliance Renault-Nissan-Mitsubishi raději zaměřilo na vozy pro jihovýchodní Asii, která je pro tři diamanty obchodně mnohem zajímavější. Tento krok tak naznačoval postupný konec Mitsubishi v Evropě. Nakonec se to však nestane!

Japonská automobilka totiž přehodnotila svoji strategii a oznámila, že v Evropě zůstává. Nabídne tu přitom hned dva nové automobily vyráběné automobilkou Renault, a to v rámci jejich aliančního partnerství. Jaké vozy to budou, zatím nebylo oznámeno, prodávat se každopádně začnou v roce 2023.

V tuto chvíli není jasné, nakolik dvojice novinek bude mít blízko svým alternativám od Renaultu. Sama automobilka o nich referuje jako o „sesterských modelech“, které mají nabídnout osobitý styl Mitsubishi a zlepšit konkurenceschopnost značky.

Tento krok přitom souvisí s loni oznámenou strategií aliance Renault-Nissan-Mitsubishi, kdy každá značka bude mít do budoucna na starosti určitý segment a region. Renault se tak stará právě o malé automobily, které bude vyvíjet také pro své alianční partnery.

I to by naznačovalo, že by Mitsubishi mohlo do budoucna využít základ Renaultu Clio jako náhradu za stárnoucí Space Star. Nabízí se rovněž technika Renaultu Captur, malá SUV jsou v Evropě nesmírně populární, tři diamanty však v tomto segmentu nadále nejsou zastoupeny. Vyloučen ale není ani příchod elektromobilu s technikou Renaultu Zoe, pro snížení flotilových emisí značky, primárně zaměřené na SUV.

„Tato pragmatická iniciativa založená na ceně přinese změnu v našich továrnách, v uhlíkové stopě našeho partnera i v evropských ulicích. Tento krásný projekt splňuje očekávání všech partnerů z hlediska designu, regulací a prodeje,“ říká k oznámenému projektu Luca de Meo, šéf automobilky Renault.

Dvě novinky s technikou Renaultu mají do budoucna doplnit v evropské nabídce Mitsubishi model Eclipse Cross PHEV, který na trh dorazí v průběhu letošního roku. Pro japonskou značku totiž Evropa navzdory dvojici oznámených novinek zůstává stranou zájmu. Dokonce do roku 2023 zcela opustí vybrané evropské trhy. Které to budou, bude teprve upřesněno.