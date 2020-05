Renault-Nissan-Mitsubishi chce razantně šetřit rozsáhlým sdílením techniky

Aliance Renault-Nissan-Mitsubishi zažila těžkou zkoušku. Původní partneři se rozkmotřili kvůli odlišným plánům, šéf aliance Carlos Ghosn byl navíc v Japonsku zatčen, a tak se dokonce hovořilo o konci partnerství Nissanu a Renaultu. Nyní se ale vedení snaží pošramocenou spolupráci dát opět dohromady, a tak byla dohodnuta nová strategie pro všechny tři automobilky. Počítá s ještě užší spoluprácí než dosud a zjednodušením používané techniky.

„Nový obchodní model umožní Alianci vytěžit maximum z aktiv a výkonů každé společnosti, přičemž bude stavět na jejich příslušných kulturách a odkazech,“ vysvětluje klíčový smysl nové strategie Jean-Dominique Senard, předseda správní rady aliance.

Vozy aliance tudíž budou vyvíjeny podle nového schématu "vůdce-následovník". Takto novinku seskupení značek opravdu označuje. Fungovat to má tak, že bude určena jedna značka, která vyvine jeden takzvaný mateřský automobil, jehož prvky následně využijí i vozy ostatních značek. Tato sesterská vozidla přitom pořád bude vyvíjet „vůdčí“ společnost za pomoci svých partnerů.

Co si pod tímto řešením představit, už dnes ukazují alianční zástupci mezi lehkými užitkovými vozy. Vůdčí automobil je například Nissan Navara, jehož techniku následně převzal Renault Alaskan. Případně Renault Trafic, jehož bratry se postupně staly Nissan NV300 a Mitsubishi Express.

Zda to bude znamenat pouze přeznačkovaná auta i v segmentu osobních vozidel, vedení aliance nyní neřeklo. Přiznává však, že je cílem posunout standardizační strategii aliance dále, od platforem k vyšším částem konstrukce, což opravdu potvrzuje rozsáhlé sdílení a unifikování techniky napříč aliancí, a to ve větším rozsahu než dnes.

Aliance už oznámila, která automobilka bude mít na starosti jaké segmenty. Renault tak do budoucna povede vývoj automobilů segmentu B, a to jak malých hatchbacků, tak malých SUV. Stejně tak bude vůdčí značkou v oblasti vývoje dodávek. Naopak Nissan bude mít na starosti kompaktní SUV – tedy nové generace aut jako Renault Kadjar nebo Nissan Qashqai.

Režim vůdce-následovník ale bude fungovat i v oblasti vývoje techniky. Nissan díky svým zkušenostem bude vedoucím prací na systémech autonomního řízení, zatímco Mitsubishi bude vyvíjet plug-in hybridní pohon pro segmenty C a D (kompakty a střední třída). Další vývoj techniky pro čistě elektrické automobily si pak rozdělí Renault a Nissan. Francouzská značka bude mít na starosti vývoj platformy pro minivozy a malá auta, japonská zase architekturu pro větší segmenty. Podobně malé benzinové motory a turbodiesely bude mít na starosti Renault, Nissan zase velké zážehové agregáty.

Podobně si značky rozdělily i regiony světa, když každá „ve svém koutu Země“ má sloužit jako reference pro ostatní partnery, aby zvýšila jejich konkurenceschopnost. Renault bude logicky referenční značkou v Evropě, ale také v Jižní Americe (díky své silné pozici na tamějších trzích). Nissan bude šéfovat Severní Americe nebo Japonsku a Číně, Mitsubishi zase Africe nebo Oceánii.

Do roku 2025 Renault-Nissan-Mitsubishi chce dosáhnout toho, aby téměř polovina vozidel aliance byla vyvinuta podle modelu vůdce-následovník. Výsledkem tohoto kroku má být až 40% snížení modelových investic u vozidel plně zapojených do tohoto schématu. Právě významné snížení vývojových nákladů je hlavním důvodem takto zvolené strategie. Tomu pomůžou i další způsoby unifikování techniky – jestliže třeba v Jižní Americe aliance používá u malých modelů svých značek hned čtyři různé platformy, do budoucna to bude jen jedna.