Modernizovaný Hyundai Sonata oficiálně: Tiše můžeme závidět pořádný motor i pohon 4x4

Automobilka Hyundai se poprvé oficiálně pochlubila modernizovaným sedanem Sonata, stále však nejde o plnohodnotnou premiéru. Automobilka sice odhaluje design, technické specifikace si však stále nechává pro sebe. Novinka by však měla být víc než jen obyčejný facelift osmé generace, dodává korejská značka.

Podívejme se tedy nejprve na samotný design, který pokračuje ve stylu Sensuous Sportiness. Podobně jako druhá generace modelu Hyundai Kona tak modernizovaný sedan Sonata zaujme výrazným LED pruhem, umístěným napříč celou horní částí masky.

Hlavní světlomety jsou elegantně ukryty v horní části výrazných bočních nádechů v nárazníku. Ten zaujme také ostře řezanými liniemi, dramatičtějšími linkami a v neposlední řadě širokým předním nasávacím otvorem.

Se změnou přídě souvisí také zcela nová kapota, která má ještě výraznější a linie. Nové je také víko kufru a opomenout nemůžeme ani výrazný LED pruh zadních světel, táhnoucí se napříč zádí. Všimnout si můžeme i nových černých dekorů, zatímco výbava N Line nabídne i novou dvojitou koncovku výfuku a nová 19“ litá kola.

Výraznou proměnou prošla také kabina, která zaujme především novou 12,3palcovou obrazovkou digitálního přístrojového štítu, na kterou navazuje 12,3“ obrazovka infotainmentu. Oba displeje jsou ukryty pod jedním zahnutým sklem, takže vytváří panel natočený směrem k řidiči.

Nová palubní deska působí jednoduše, zaujme však stylovým výdechem ventilace, táhnoucím se od středu až před spolujezdce. Navíc potěší ponechání několika tradičních tlačítek i otočných voličů pro nastavení ventilace. Ze středového tunelu ale zmizel tradiční volič převodovky, který nahradil ovladač s technologií „shift-by-wire“ umístěný na sloupku řízení.

Na bližší informace si ještě budeme muset počkat, automobilka však slibuje, že se zákazníci dočkají ještě lepšího uživatelského zážitku s novými kombinacemi barev, sportovnosti a prémiovým charakterem.

Informace o technice zatím nejsou k dispozici, podle informací kolegů z CarScoops by se však pod kapotou měl standardně objevovat 2,5litrový turbem přeplňovaný čtyřválec, který nahradí na některých trzích nabízený základ v podobě 1,6litrového turbem přeplňovaného čtyřválce.

Výkon 2,5litrového motoru by se měl pohybovat okolo 290 koní a 421 Nm, což nezní vůbec marně. Vůbec poprvé v historii modelu by přitom mohla být poháněna všechna kola, jak naznačily jen pár týdnů staré informace o testování maskovaného prototypu v zimních podmínkách. Pohon všech kol by přitom mohl být jedním s trumfem, který by modelu Sonata prospěl třeba v souboji s Toyotou Camry.

Kompletní premiéra modelu je pak naplánována až na jihokorejský autosalon v Soulu, který se uskuteční v termínu od 30. března do 9. dubna.