Jedno z nejprodávanějších SUV ve vzkvétajícím segmentu B v Evropě se začátkem letošního května odhalilo se stylingovými i technologickými vylepšeními a teď se představuje i s českým ceníkem. Francouzský Peugeot 2008 se prodává od konce roku 2019, zatím se jej vyrobilo téměř 700 tisíc kusů a v roce 2021 byl nejprodávanějším vozem v segmentu. A s novou modernizací má ambice být ještě úspěšnější.

Nejnovější Peugeot 2008 se představuje s novým charakteristickým světelným podpisem značky, modernějším designem, novými znaky i stylovějšími designy kol. Spolu s novými odstíny laků karoserie automobilka láká také na nové elegantní látky, včetně příplatkové alcantary pro vrcholnou výbavu GT. Novinky se týkají i architektury i-Cockpit s novým designem digitálního přístrojového štítu a 10” dotykovým displejem pro všechny nové 2008.

Vylepšený elektromobil, hybrid od příštího roku

Peugeot při modernizaci vylepšil také čistě elektrickou variantu e-2008, která podle francouzské značky je průkopníkem elektromobility v segmentu. Od roku 2019 se jí prodalo více než 75 tisíc vozů a v roce 2022 byl její tržní podíl v prodejích modelu 17,4 procenta. Nově je vybavena vylepšeným elektrickým pohonem, již uvedeným u elektromobilů e-208 a e-308.

Maximální výkon elektromotoru se zvýšil o 15 procent ze 100 kW (136 koní) na 115 kW (156 koní), přičemž kapacita lithium-ion akumulátoru se zvýšila z 50 na 54 kWh. Díky vylepšení účinnosti elektrického pohonu a novým technickým vylepšením se inženýrům povedlo dosáhnout prodloužení dojezdu - z dřívějších 345 na až 406 kilometrů podle WLTP. Předpokládaná doba nabíjení z 20 na 80 procent přes veřejnou 100 kW nabíjecí stanici je 30 minut.

Nový Peugeot 2008 se bude prodávat se známými spalovacími motorizacemi, kterými jsou přeplňované zážehové tříválce PureTech 100 se šestistupňovým manuálem a PureTech 130 se šestistupňovým manuálem nebo osmistupňovým automatem EAT8. Jediný přeplňovaný vznětový čtyřválec BlueHDi 130 bude s osmistupňovou automatickou převodovkou. Významnou novinkou od roku 2024 bude nový HYBRID 48V s novou šestistupňovou dvouspojkovou převodovkou s integrovaným elektromotorem.

Nejlevnější Peugeot 2008 se vejde pod 500 tisíc Kč

Peugeot 2008 se v Česku bude prodávat se základní výbavou Active s analogovým sdruženým přístrojovým štítem s 3,5 displejem, automatickou klimatizací, tempomatem a omezovačem rychlosti, armádou bezpečnostních asistentů, dálkovým centrálním zamykáním a obyčejným audiem All In One s 10” dotykovým displejem.

Vyšší výbava Allure k tomu přidává elektrickou parkovací brzdu, přední a zadní parkovací asistent, pokročilejší infotainment Peugeot i-Connect nebo 10” digitální přístrojový štít. Vrcholná výbava GT do dále obohacuje o 180° couvací kameru, full LED technologii předních světlometů, digitální přístrojový štít i-Cockpit 3D a další prvky, jako jsou sportovnější přední sedadla a prémiovější čalounění.

Základní česká cena nového Peugeotu 2008 přitom začíná od 585.000 Kč, ale s akčním zvýhodněním je aktuálně snížena na 470.000 Kč. Úplným základem je benzinový tříválec PureTech 100 se šestistupňovým manuálem. Kompletní přehled cen najdete v následující tabulce s konečnými akčními zvýhodněními.