Morgan může vsadit na modernější tvary. Žádný futurismus ale nečekejte

Vozy Morgan i dnes vypadají, jakoby přijely ze čtyřicátých let. Do budoucna se to ale může změnit, žádnou supermodernu ale naštěstí nečekejte.

Morgan je dnes už tradiční automobilová značka, která byla založena již v roce 1910. Existuje dodnes, dokonce až do loňského roku, kdy ji převzala italská investiční skupina Investindustrial, ji vlastnila rodina zakladatele. Její vozy však jakoby se zapomněly někde v čtyřicátých letech. Do budoucna se to ale může změnit.

Britský malovýrobce sídlící v městě Malvern sice má díky tradičnímu retro vzhledu řadu věrných fanoušků, přesto je otevřena myšlence posunout design svých aut někam dále. Ostatně už někdejší Morgan Aero 8 je důkazem, že firma klidně využije i nějaký modernější designový prvek. Zároveň však takové auto stále plně zapadá do portfolia značky.

„Vždycky jsme věřili, že návrhářská knihovna Morganu je neuvěřitelně flexibilní a nijak ji neomezují vlny nostalgie, které v našich autech využíváme,“ říká šéfdesignér Morganu Jonathan Wells.

Design Morganu se tak v následujících letech bude vyvíjet, když značka bude chtít nabídnout moderněji vypadající automobily. Ty však stále mají zapadat do stylu Morganu a uchovávat si autentičnost.

Co to konkrétně má znamenat vysvětluje opět Jonathan Wells: „Spíše než se drasticky přesouvat ze čtyřicátých a padesátých let minulého století do dvacátých a třicátých let tohoto tisíciletí se budeme posouvat do šedesátých a sedmdesátých let a stále udržovat rozdíl s přítomností.“ Stylisté přitom chtějí pečlivě studovat epochu, které takové auto bude vzdávat hold.

Bližší podrobnosti o chystaných modelech však šéfdesignér Morganu neprozradil. Nevíme tak přesně, co firma pod novým majitelem chystá, ani kdy připravované novinky dorazí na trh.

U Morganu se zkrátka začaly dít věci, které jsou znát i na jeho zatím poslední novince. Tím je nový Morgan Plus Four, který se měl světu představit na letošním ženevském autosalonu. Jeho design sice navazuje na retro styl značky, útroby jsou však zcela nové – místo ocelového rámu předchůdce je základem modulární architektura z lepeného hliníku, loni poprvé představená v Morganu Plus Six. O pohon roadsteru se suchou hmotností pouhých 1.009 kilogramů se pak stará přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec o výkonu 190 kW původem od BMW, který morgan rovněž použil poprvé.