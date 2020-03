Morgan Plus Four: První čtyřválec pod kapotou rozhodně nedělá ostudu

Uplynulé ročníky ženevského autosalonu znamenaly pro britskou automobilku Morgan velké změny. V roce 2018 se rozloučila s atmosférickými motory V8, v roce 2019 představila model Plus Six na nové platformě s přeplňovaným šestiválcem a letos chtěla uvést zcela nový model Plus Four, jež poprvé v historii značky nabídne přeplňovaný čtyřválec.

Po pátečním zrušení autosalonu padlo rozhodnutí, že vůz bude představen v domovském městě Malvern ve Velké Británii, to však mělo malý háček. Novinka už totiž byla připravena v ženevském Palexpu, odkud musela být urychleně převezena zpět. Kvůli nedělnímu omezení nákladní dopravy na kontinentální Evropě to ale nový Morgan musel zvládnout po vlastní ose. Vše se ale vydařilo a premiéra mohla proběhnout víceméně podle plánu.

Morgan Plus Four je zcela novým sportovním modelem z nabídky Morganu, přičemž slovní spojení „zcela nový“ musíme zdůraznit. Aby ho automobilka odlišila od jeho předchůdce, s nímž sdílí pouhá 3 % komponent, změnila dokonce i název z původního Plus 4 na Plus Four.

Základem vozu je zcela nová hliníková platforma CX-30, která po 83 letech nahradila ocelové šasi a stává se základem každého nového modelu Morgan. Pod kapotou se pak vůbec poprvé v historii značky zabydlel přeplňovaný čtyřválec, který však rozhodně netrpí dýchavičností.

Jedná se totiž o dvoulitr z dílny BMW, který je naladěný na 190 kW (258 k) a 400 N.m točivého momentu. Pro zajímavost – stejný motor dostala i nová čtyřválcová Toyota Supra. Lehký Morgan zvládne akceleraci z 0 na 100 km/h za 4.8 sekundy a maximální rychlost je omezena na 240 km/h.

Automobilka navíc dodává, že překalibrovala mapování motoru, aby řidiči zajistila optimální reakce. Na středové konzole je navíc tlačítko aktivující režim Sport Plus, které by mělo reakce plynu ještě přiostřit a nabídnout tak řidiči zcela „nový dynamický charakter vozu“.

Nová generace sportovního vozu také vůbec poprvé nabídne volbu ze dvou typů převodovek. Základem je šestistupňový manuál, volitelně si však bude možné připlatit i za osmistupňový automat. A i když je nám jasné, že u vozů jako Morgan je spotřeba vedlejší, podle automobilky by se měla pohybovat zhruba na úrovni 7 l/100 km.

Automobilka už přijímá na nový model objednávky. Cena na britském trhu začíná od 62.995 liber, tedy cca 1,85 milionu Kč.