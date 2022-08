Most 2022: Češi v tahačích, EuroNASCAR a TCR Europe

Třicáté výročí Czech Truck Prix, závody evropských vozů NASCAR a šampionát cestovních vozů. To bude první zářijový víkend v Mostě (3. – 4. září), který nese oficiální název TEXTAR Czech Truck Prix 30 let & NASCAR Whelen Euro Series.

Nejnabitější závodní víkend sezóny navíc doplní účast britského Top Gearu, který na mosteckém okruhu bude natáčet „Speed Week“ – výběr nejlepších sportovních aut letošního roku pro výroční číslo stejnojmenného časopisu.

Top Gear bude volit

Autodrom Most letos zažívá rušnou sezónu. Po úspěšném mistrovství světa superbiků na konci července čeká severočeský okruh neméně intenzivní začátek září. Pojedou se závody tahačů, evropských NASCAR a cestovních vozů. V každé sérii má Česká republika své zástupce, a tak si domácí fanoušci jistě přijde na své. Závody trucků v Mostě navíc oslaví třicáté výročí evropského šampionátu, a doprovodný program tak bude ještě bohatší, než kdy jindy.

Mezi největší překvapení patří účast produkce magazínu BBC Top Gear, kteří na okruhu v Mostě budou na přelomu srpna a září připravovat výroční číslo slavného časopisu zaměřené na nejvýkonnější auta letošního roku. Diváci Czech Truck Prix si pak budou moci během víkendu prohlédnout tyto vozy zblízka nejen přímo na stánku Top Gearu, ale sledovat je i na trati během společné slavnostní jízdy. V průběhu sobotního programu pak testovací jezdci britského Top Gearu, v čele s tajemným Stigem, vyhlásí trojici absolutních vítězů nejlepších sportovních vozů letošního roku.

Češi v boji o tituly

Sobota i neděle bude samozřejmě plná především kvalitního motorsportu. Fanoušky čekají závody mistrovství Evropy okruhových tahačů, kde si na domácím okruhu tradičně dobře vede tým Buggyra ZM Racing. Za volantem opět uvidíme Adama Lacka, který je aktuálně čtvrtý a Francouze Téo Calveta, jenž je průběžně devátý.

Druhá závodní série víkendu - NASCAR Whelen Euro Series bude také s českou účastí. Představí se loňský šampion kategorie EuroNASCAR 2 Martin Doubek (Ford Mustang) z týmu Orion Racing, který startuje v obou kategoriích. V EuroNASCAR PRO se dělí o druhé místo a na první ztrácí pouhých dvanáct bodů. V EuroNASCAR 2 je průběžně čtvrtý o bod za třetím v pořadí. Sestry Aliyyah a Yasmeen Kolocovi ze stáje Buggyra budou pilotovat dvojici vozů Ford Mustang v kategoriích EuroNASCAR PRO a EuroNASCAR 2.

Třetí závodní sérií, na kterou se mohou fanoušci motorsportu těšit po oba dny prvního zářijového víkendu, je šampionát cestovních vozů TCR Eastern Europe. Pozornost se upíná zejména na tým Hyundai Janík Motorsport, kde Václav Janík a Petr Semerád pojedou s vozem Hyundai i30N TCR o titul v absolutním pořadí mezi jezdci i týmy. Semerád je v průběžném pořadí druhý a na vedoucího jezdce šampionátu ztrácí pouhé dva body. O jeho všestrannosti svědčí skutečnost, že týden před startem Mostě, absolvuje zlínskou Barum Rallye.

Diváci se mohou těšit

Celý nabitý závodní víkend začne už ve čtvrtek 1. září (17:30 h), kdy se v předvečer startu jubilejního 30. ročníku Czech Truck Prix vydá na spanilou jízdu do ulic Mostu kolona téměř dvou desítek závodních vozů. Ke spanilé jízdě se připojí i část týmu britského časopisu Top Gear v čele s legendárním Stigem. Trasa povede z Autodromu na setkání s fanoušky, které se uskuteční na parkovišti „Za poštou“ (Parkoviště pošta, F. L. Gassmanna). Na místě proběhne autogramiáda jezdců, ukázky vozů a techniky, a soutěže o hodnotné ceny.

V rámci oslav 30. výročí je připraven bohatý program pro každého fanouška. Samozřejmostí je vstup do paddocku, autogramiády jezdců, pódiová show a oblíbený TruckFest. Organizátoři přichystali i výstavu kamionů s alternativními pohony, ukázkové jízdy školy smyku pro nákladní vozy, offroad jízdy nákladním vozem Iveco, atrakce pro děti i rodiče a tematický merchandising. Připravena je také výstava trofejí, plakátů, programů a dalších artefaktů z let 1993–2022. Samozřejmostí jsou také nachystané velkoplošné obrazovky.

Vstupenky na závodní víkend TEXTAR Czech Truck Prix 30 let & NASCAR Whelen Euro Series, a další info o závodě, najdete na webu Autodromu Most. Partnerem závodního víkendu Czech Truck Prix je společnost Textar, která se již více než 100 let zabývá výrobou brzdového obložení.

Program TEXTAR Czech Truck Prix

Sobota 3. 9. – 9.05 TCR (kvalifikace), 10.00 tahače (kvalifikace), 10.25 tahače (super pole), 10.50 NASCAR Pro (kvalifikace), 11.30 NASCAR 2 (kvalifikace), 12.30 tahače (závod 1), 13.50 NASCAR Pro (závod 1), 15.20 TCR (závod 1), 16.50 tahače (závod 2), 18.05 NASCAR 2 (závod).

Neděle 4. 9. – 10.00 tahače (kvalifikace), 10.25 tahače (Super pole), 11.05 NASCAR 2 (závod 2), 12.30 tahače (závod 3), 13.40 TCR (závod 2), 15.00 NASCAR Pro (závod 2), 16.35 tahače (závod 4).