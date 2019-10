Test Moto Guzzi V85 TT: Inovátor tradic

Cestovní endura jsou fenoménem posledních let. Italská Moto Guzzi neměla v tomto segmentu zástupce od sezony 2016, kdy emisní předpisy vystavily stopku velké dvanáctistovce Stelvio.

Z gruntu nová V85 ovšem není nástupcem v pravém slova smyslu. Jde o střídmější osmsetpadesátku střední třídy, na jejíchž základech se dočkáme celé nové modelové řady.

Koncept ukázala Guzzi před dvěma lety a nejspíš si nedokázala ani představit, jakou lavinu strhne. Fanoušci z charizmatické mašiny šíleli, a když se po roce ukázalo, že sériová vypadá na chlup stejně, vzali prodejny útokem. Pro letošek bylo okamžitě vyprodáno. I proto jsme na italskou fešandu nespěchali a domluvili si rande až nyní na podzim, jako bonbonek na konec sezony, kdy je ideální čas podepsat objednávku na příští rok.

Chutná už na stojanu

Design je typický italský polarizátor – buď vás neosloví, nebo nadchne, určitě ale nenechá nikoho bez názoru. Podle nás jde o jedno z nejvíc sexy „cendur“, jak se cestovním endurům říká. Už základní tvary dokážou nažhavit, testovaná barevná kombinace, odkazující na dakarský speciál z roku 1985, pak zrakové hody umocňuje. Motorka působí z každého úhlu naprosto vyváženě, všechny detaily do sebe dokonale zapadají, a co je důležitější, stejné pocity máte i v komfortním sedle. Vzpřímená pozice za širokými řídítky je navýsost přirozená, s mašinou vážící v plné zbroji 229 kg se snadno manévruje už při nízkých rychlostech a v těch vyšších jako by vážila půlku.

Je to guzzi, nebo není?

Ke značce Moto Guzzi patří podélně uložený vidlicový dvouválec a kardan, jejichž specifi cký projev dává těmto italským strojům svérázný charakter. V85 jej má, aby mohl být tradicionalista spokojený, současně je ale zušlechtěná natolik, aby dokázala oslovit nové publikum. Na poměry guzzin startuje motor překvapivě snadno a s motorkou lomcuje do stran mnohem méně, než jsme zvyklí, spíš jen tak, aby se neřeklo. Řazení je nečekaně precizní a lehké, stejně tak spojka, byť ovládaná lankem. Ani hnací hřídel pod zadkem prakticky nevnímáme. Celé TT leží kultivovaností někde mezi ostatními guzzinami a bezemočně dokonalými „Japonci“.

Zbrusu nový, vzduchem a olejem chlazený motor má v souladu s tradicí jen dva ventily na válec a rozvod OHV. Není to žádný trhač asfaltu, 80 koní i newtonmetrů je v kubatuře 850 cm3 spíš méně než více. Jenže inženýři si dali hodně záležet na průběhu obou veličin, hlavně pak na ploché momentové křivce s 90 % krouťáku od 3750 min-1 a maximem v pěti tisících. Do čtyř tisíc otáček je motor spíš vlažný, roztáčí se ale nejradostněji ze všech guzzin až k osmi tisícům a ve vyšším spektru už zatahuje moc hezky. Dynamika je naprosto v souladu s posláním pohodářského výletního stroje do Tutto Terreno, tedy každého terénu.

Má vše, co má mít

I když by leckdo od pohledu čekal malý parníček, V85 se řídí úplně sama. Působí krásně lehce, nádherně se skládá do zatáček, je hravá, stabilní a velmi pohodlná, i když je podvozek s tlumiči Kayaba ryzí mechanika bez adaptivních hračiček. Mnohem víc než na dálnici nás TT bavilo na klikatých okreskách, kde jsme si jej přehazovali zleva doprava, užívali si jeho bezprostřednost a žasli, s jakou noblesou zvládá i hodně rozbitý povrch.

Moto Guzzi plně dodržela zadání třídy cestovních endur a postavila příjemnou univerzální motorku na každý den, na každý povrch a do každého počasí. Dokázala jí vtisknout akurátní míru tradičního rebelského charakteru, jenž se zde prezentuje ve své zatím nejkultivovanější podobě. Tři sta tisíc je navíc na poměry značky férová cenovka.

Plusy

Komfortní podvozek, pohodlné sedlo

Originální design

Charizmatický a úsporný motor

Velká nádrž

Pocitová lehkost, obratnost

Minusy

Nižší výkon

Slabá zadní brzda

Horší ochrana před větrem

Moto Guzzi V85 TT Motor čtyřdobý vidlicový dvouválec OHV Chlazení vzduchem a olejem Zdvihový objem (cm3) 853 Výkon (kW/min-1) 59/7750 Točivý moment (Nm/min-1) 80/5000 Převodovka, sek. převod 6°, hřídel Startování elektrické Brzdy P/Z (mm) kotoučové s ABS 2x320/260 Pneumatiky P a Z 110/80 R19 a 150/70 R17 Zdvih pérování P/Z (mm) 170/170 Rozvor (mm) 1530 Výška sedla (mm) 830 Suchá/provozní hmotnost (kg) 208/229 Objem nádrže (l) 23 (rezerva 5) Kombinovaná spotřeba (l/100 km) 4,9 Základní cena (Kč) 299 900

Jednoduchý kudykam

Na palubní desce nechybí konektor USB, takže nic nebrání napájení navigace nebo mobilu v držáku. Případně můžete využít komunikační platformu MIA a bezdrátově propojit motorku s telefonem v kapse, batohu nebo kufru. Navigační pokyny se pak zobrazují na displeji přístrojového štítu, stejně jako třeba příchozí hovory, které můžete z řídítek přijmout, pakliže máte spárované i bluetooth handsfree v helmě.

Babí léto po italsku

Ke každé zakoupené V85 TT aktuálně dostanete poukaz v hodnotě 37.800 Kč na originální příslušenství, oblečení nebo cokoli jiného z kolekce Moto Guzzi. Akce platí do konce roku nebo do vyprodání zásob a podle nás dává největší smysl proměnit poukaz v praktické kufry, jaké vidíte na testovací motorce.

Časopis Svět motorů si můžete objednat na ikiosek.cz.