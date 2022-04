Kvalifikace motocyklové VC Amerik 2022: Ducati má v MotoGP prvních pět míst

Jednostopý závod MS s názvem Velká cena Amerik (Grand Prix of the Americas) má poměrně krátkou tradici. Na okruhu v texaském Austinu se jelo poprvé v roce 2013. Pouze v roce 2020 se závod nekonal kvůi covidu, v loňské sezóně se tu jelo až začátkem října. Trať, jeden z mnoha „Tilkeringú“, se oficiálně jmenuje Circuit of the Americas (COTA), proto dostalo i klání tento poněkud zvláštní název. Byla otevřena v říjnu 2012, měří 5514 m a má dvacet zatáček. Nejdelší rovinka je dlouhá 1200 m, typický je první prudký kopec po startu.

V USA se samozřejmě o body do mistrovství světa závodilo i dříve. Velká cena Spojených států byla poprvé vypsána už v roce 1961, ale prvního klání započítaného do šampionátu se dočkala až v sezóně 1964, v té následující znovu. Jelo se vždy v Daytoně, pochopitelně nejen zčásti po klopeném oválu, ale i uvnitř areálu, kde je silniční okruh.

Úspěchy Američanů ve druhé polovině 80. let si vynutily její návrat, ale už nikoli na Floridu, nýbrž do kalifornského Monterey na věhlasný okruh Laguna Seca. Zde se konal závod celkem šestkrát /1988-1991, 1993 a 1994). V období 2005-2013 se na stejné místo cirkus MotoGP vrátil. Ano, právě pouze nejprestižnější kategorie. V letech 2008-2015 byla totiž vypsána pro všechny třídy Velká cena Indianapolis na jedné z nejproslulejších tratí světa, využívala pochopitelně i silniční okruh uvnitř, původně postavený pro formuli 1 (a navíc v trochu jiných, pomalejších konfiguracích). Okruh byl ale i přesto příliš nebezpečný kvůli kovovým obrubníkům a navíc s tragickým povrchem plným děr.

Středoevropský fanoušek motocyklových závodů musí v Austinu počítat s časovým posunem. V pátek i sobotu se začínalo jezdit v 16:00 našeho času. Grand Prix má však trochu netradiční harmonogram. Jako první startuje do tréninků, kvalifikací i nedělního závodu prostřední kubatura Moto2. Po ní následuje nejsilnější MotoGP a naopak ta nejslabší až na závěr. Hrbolatý asfalt, na který si jezdci stěžovali loni, je minulostí. Jílovité podloží bylo vyměněno v nejhorších místech za beton a položen nový asfalt.

Dorna slaví 500. Velkou cenu pod svojí taktovkou, promotérsky se v MS angažuje od sezóny 1992, kdy převzala od FIM pořádání závodů. Při té příležitosti pozvala bývalé jezdce: Alessandra Gramigniho, který vyhrál první závod a stal se mistrem světa stopětadvacítek, Kennyho Robertse staršího, nechyběl Toni Elias, Kevin Schwantz... Danilo Petrucci zde jede první závod amerického superbikového šampionátu a Héctor Barberá též.

MotoGP

Marc Márquez překvapil. Mezi jezdce vrací už v Austinu, problém s dvojitým viděním po pádech a ráně do hlavy v Indonésii se podařilo vyřešit. Zkusil si produkční Hondu CBR 600 RR a lékaři mu start povolili. „Těšil jsem se, chtěl jsem zkusit dojet na bodech, ale Marc má pochopitelně přednost,“ řekl testovací jezdec Stefan Bradl.

Nejrychlejším mužem prvního tréninku v Austinu se ovšem stal i přes technický problém své Suzuki GSX-RR Álex Rins (2:04,0 min). „Porucha byla v elektronice,“ nechal se slyšet. Honda Pola Espargara skončila v piruetách a jezdec na zemi. Navíc si stěžoval na bolesti žaludku. Druhý pak ovládl Johann Zarco (2:02,5 min). „Potřebuji si vyčistit hlavu. Bojím se zastavit motorku. Nastavení jsme oproti Argentině neměnili, jen nějaké drobné aerodynamické úpravy. Nová zadní guma stroj rozvibrovala. Změny na okruhu jsou ale dobré.“ řekl po pátku frustrovaný Miguel Oliveira. Obě KTM měly do Top 10 daleko, Portugalec výsledkovou listinu dokonce uzavíral.

Joan Mir: „Na nejdelší rovince jsem se pral s větrem, foukal zprava doleva a bylo těžké volit stopu do následující zatáčky. V sobotu chci motorku uklidnit.“ Marc Márquez, který má na COTA sedm vítězství: „Soustředil jsem se hlavně na sebe. V sobotu budu pracovat na nastavení motorky.“ Fabio di Giannantonio: „Z Argentiny jsem potlučený, samá modřina. Cesta letadlem bolela...“ „Ducati GP22 tady funguje dobře,“ nechal se slyšet Jack Miller. „Letošní model má jednu výhodu – lépe se s ním zatáčí. Na Argentinu chci ale rychle zapomenout, to byla hrůza.“ Andrea Dovizioso: „Yamaha potřebuje v zatáčkách kroužit větší oblouky než ducati. Zvykám si na to a snažím se přizpůsobit, zatím jsem ale trochu rozladěný.“

V paddocku se šušká o možném přestupu obhájce titulu Fabia Quartarara od Yamahy k Hondě. Nechme se překvapit... Manažer Eric Mahé potvrdil, že jednání s konkurenčními značkami probíhají. Yamaha má ale opci na další dva roky a připravuje pro něj nový balíček včetně motoru. Po druhém tréninku byl navíc loňský šampion s rychlostí svého stroje spokojen a rozdával úsměvy. Yamaha ale zvažuje nasazení superbikového mistra světa Topraka Razgatlıoğlu. Franco Morbidelli by se tak mohl přesunout k Razlanovi Razalimu, zájem má ale i Suzuki.

Ve třetím tréninku upadl Álex Márquez. Na své ducati se neudržel ani Jorge Martín, ale dopadlo to dobře. Stejně jako v případě Mira a Zarca. Nakonec vyhrál Quartararo (2:02,3 min), který na poslední chvíli pokořil Eneu Bastianiniho. Johann Zarco jezdí s nastavováním přední výšky motocyklu. „Baví mě. Na některých místech trati by mi mohlo pomoci.“ Tovární jezdci Miller a Bagnaia ho nemají.

Po kvalifikaci Moto2 se uskutečnil čtvrtý „nastavovací“ trénink. Probíhal v poklidu, ale rozhodně ne pomalu. Nejrychlejším byl Francesco Bagnaia (2:02,9 min). Odlišnou představu o neděli mají jezdci Aprilie. Vítěz z Termas de Río Hondo Aleix Espargaró: „V Austinu si moc nevěřím, rád bych skončil v závodě do šestého místa.“ To jeho parťák Maverick Viñales má vyšší ambice: „Chci pódium!“Jenže oba se museli prodrat dopředu z první kvalifikace.

Tady se nečekalo, všichni vyrazili okamžitě, začala ve 21:10 našeho času. Darryn Binder vjel na obrubník a šel k zemi, ale tým RNF mu rychle připravil druhou motorku. Remy Gardner i také „ustlal“. A pak pád potkal Aleixe Espargara, ten už konec nestihl a mohl nadávat jen sám sobě, což také udělal. Pořadí vévodil Martín Álex Rins se rozčiloval, že se za něj chtějí ostatní jezdci s Jorgem v čele zavěsit, zabrzdil a pustil je před sebe. Nakonec ale zajel do boxů, stejně spolu s Martínem postoupil dál. Mužům od Aprilie se to těsně nepovedlo.

Boj o pole position začal pádem Eney Bastianiniho, ale jen se sklouzl, ani mu nezhasl motor. Tón udávaly tovární stroje Ducati, ke kterým se přidaly ty satelitní. Fabio Quartararo se snažil brzdit až moc a nevyšlo mu to. Ale vrátil se na dráhu velmi rychle na druhém stroji. Miller na obou měkkých gumách? Bagnaia? Martín? Nakonec se radoval právě Španěl, který Australanovi i Italovi vyfoukl nejrychlejší čas – a rekord, nad 2:02 zůstal jen těsně. Pět Ducati Desmosedici GP skončilo na prvních pěti místech. Totální triumf. Miller přijel do boxů efektně po zadním kole.

Francesco Bagnaia řekl: „Konečně jsem se dostal dopředu. Měli jsme problémy zajíždět rychlé kvalifikace. Ve čtvrtém tréninku jsme motorku nastavili. Další dva jezdci z první řadě budou velmi tvrdým oříškem.“ Miller: „Tohle jsem potřeboval, obzvláště po minulém týdnu. Na začátku rychlého kola jsem ztrácel čtyři desetiny, ale stáhl je. Motorka funguje skvěle, tým perfektně.“ A Martín? „Dvojitá radost, hlavně poté, co jsem spadl ve třetím tréninku. Tým odvedl skvělou práci, pole position pro mě moc znamená. Zítra to bude hodně těžké...“

VC Amerik MotoGP 2022 – Kvalifikace (Top 10) 1. Jorge Martín Ducati Pramac Racing 2:02,039 min 2. Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team 2:02,042 min 3. Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 2:02,167 min 4. Johann Zarco Ducati Pramac Racing 2:02,570 min 5. Enea Bastianini Ducati Gresini Racing MotoGP 2:02,578 min 6. Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 2:02,634 min 7. Álex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar 2:02,694 min 8. Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar 2:02,947 min 9. Marc Márquez Honda Repsol Honda Team 2:03,038 min 10. Takaaki Nakagami Honda LCR Honda Idemitsu 2:03,054 min

Moto2

Ve startovním poli čtyřdobých tříválců chybí Thajec Keminth Kubo, a to kvůli kurióznímu problému – nedostal vízum, První páteční trénink vyhrál Augusto Fernández (2:10,4 min). Nejrychlejší čas ze všech sice zajel Ai Ogura, ale byl mu smazán kvůli nedodržení limitů tratě. Niccolò Antonelli se necítil ve své kůži, proto do FP1 (free practice) nenastoupil. Jake Dixon se ze svého pádu rychle oklepal. Mezi jezdce se vrátil Barry Baltus – potkal jej však brzký pád.

Druhé volné měření sil ovládl čerstvě sedmnáctiletý Fermín Aldeguer (2:09,1 min). Ten už dostal dvě nabídky z MotoGP na rok 2024. Uvidíme, co mladý supertalent do té doby ještě předvede. Dost se padalo, nejdramatičtější havárie potkala domácího Seana Dylana Kellyho, kterému se moc nechtělo vstávat. Lídr průběžného pořadí šampionátu Celestino Vietti zamířil dokonce k lékařům, ti ho však označili za zdravého. Gabriel Rodrigo musel na druhou kontrolu ještě v sobotu. Baltus konečně zajel nějaký čas – a neskončil poslední.

Filip Salač jezdil v FP2 mnohem rychleji, ale v kombinovaném pořadí obou tréninků mu patřilo až 17. místo: „Zlobila mě přední brzda a do Ameriky jsem přijel s angínou, až do středy beru antibiotika.“ Jake Dixon po úspěchu v Argentině řekl: „Cítím se silně, už bych si rád sáhl na bednu.“ Marcel Schrötter: „Nazul jsem měkkou zadní pneumatiku, ale ta nebyla vůbec dobrá, rychle odcházela, musel jsem po třech kolech do boxů.“ Pedro Acosta podotkl k předsezónním předpokladům, že Moto2 doslova proletí: „V žádném případě nejsem připraven na přechod do MotoGP.“ Pit Beirer, šéf KTM ovšem soupeře varoval: „Přijde druhá polovina sezóny a tam ukáže Pedro svůj potenciál.“

Antonellimu už bylo lépe, takže startoval ve třetím tréninku, který začínal sobotní program. Sam Lowes šel k zemi, havarovali i Jorge Navarro, Somkiat Chantra a ke konci spadl Acosta. Aldeguer zajel rekord dráhy (2:08,7)., avšak fantastický čas mu byl smazán, takže se vítězem stal Dixon (2:09,0 min). Lowes se v první čtrnáctce těsně udržel, Vietti bohužel ne, takže musel do první kvalifikace. Našeho závodníka také neminula. Jorge Navarro za svůj pád dostal trest dlouhého kola pro závod. Havaroval totiž pod žlutými vlajkami.

Kvalifikace začaly v 19.35 našeho času. Simone Corsi havaroval a skončil, motorka byla nepoužitelná. Filipovi bylo první kolo zrušeno, předjížděl, když se žlutilo. Zajel jedno rychlé a pak upadl. Stačilo to jen na páté a tudíž první nepostupové místo. Ze čtyřky ho vyšťouchl vítěz Bo Bendsneyder, který se pral o nejrychlejší čas s Viettim. Postoupili i Marcos Ramírez a Jeremy Alcoba. „Jsem na sebe naštvaný, tlačil jsem na pilu až moc. Kdybych kolo dokončil, jdu dál. Oproti ránu bylo větší horko a víc foukalo,“ řekl náš závodník. Pokud neobdrží někdo z jezdců trest, odstartuje zítra zkraje sedmé řady, z 19. místa.

V boji o pole position se dlouho vyčkávalo. Augusto Fernández spadl, jeho havárii pronásledovaly jiskry. Dlouho se klouzal Tony Arbolino. Ai Ogura dostal drobný highisder, ale opuštěný stroj zůstal chvíli na trati a japonský závod máváním upozorňoval soupeře. Časům vévodil Vietti, ale pak zaúřadoval domácí Cameron Beaubier, který se dostal na 2:08,7 min a oficiálně překonal šest let starý rekord Álexe Rinse. Ještě stačil spadnout Arón Canet, kterému se zavřelo přední kolo.

Americký exmistr superbiků získal svou první pole position v kariéře. Dařilo se mu už v trénincích, v prvním prohrál jen těsně, jinak byl nejhůře šestý. Austin zná jako své boty, jezdil tu už v MotoAmerica a chce se doma předvést. V první řadě ho doplní Vietti a Canet.

Moto3

John McPhee, který si stále léči zlomené obratle, má konečně v Americe za sebe náhradu. Španěl David Salvador jel dva závody už v loňské sezóně.

Prvnímu pátečnímu tréninku čtyřdobých dvěstěpadesátek kraloval Andrea Migno (2:16,2 min). Deniz Öncü měl technické problémy s motorkou a stihl jen několik kol. V tom druhém se jezdilo rychleji, Dennis Foggia zajel 2:15,4 min. Migno tentokrát skončil druhý. Divoký highsider potkal Alberta Surru, naštěstí bez újmy na zdraví. Daleko se sklouzl Carlos Tatay.

Riccardo Rossi ve třetím tréninku, podklouzlo mu přední kolo. Znovu se ocitl na zemi Surra, navíc došlo ke kontaktu s motorkou, která pak narazila do svodidel. Ještě se do incidentu zamíchal Iván Ortolá. Bohužel zavlála rudá vlajka, odjeto bylo jen 13 minut. Španěl byl v pořádku, Italovi se vstávat nechtělo, i když zůstal při vědomí. Sanitku nikdo moc rád na okruzích v akci nevidí, odvezla ho k vyšetření. Po pauze se pokračovalo . Spadl Tatsuki Suzuki, naštěstí bez následků. Nejrychlejším v FP3 se stal opět Foggia, ale jezdilo se pomaleji než v pátek (2:15,7 min).

Kvalifikace celý sobotní program ve 22:10 uzavíraly. Pochopitelně se v té první neobjevil Alberto Surra, který je sice relativně v pořádku, ale neodstartuje ani zítra. Spadl Indonésan Mario Aji a do bojů už nezasáhl. Do Q2 postoupili vítěz Xavier Artigas, překvapivě Scott Ogden, Stefano Nepa a Elia Bartolini. Před branami naopak zůstal třeba Adrián Fernández.

Elitní skupina se do boje o lídra startovního roštu rozjela ve 22:35. Hodně rychle jezdili Migno, dále Öncü a Jaume Masiá. Pak se dopředu dostal Foggia... Jenže úřadovali Xavi Artigas a Migno. Andrea byl nakonec nejrychlejší ze všech (2:15,8 min), Foggia se posledním pokusem vklínil doprostřed první řady. Příliš velké vzrušení jsme ale neviděli. Lídr šampionátu García skončil až patnáctý.

Zdroje: MotoGPsport.cz, MotoGP.com, Wikipedia, MotoGP Twitter, Nova Sport, MotoAmerica,com

Foto: Václav Duška jr.