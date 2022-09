Motocyklová VC Aragonie 2022: Bastianini udolal v MotoGP Bagnaiu

Na okruhu MotorLand Aragón proběhl patnáctý závod letošního MS silničních motocyklů. Jezdí se zde proti směru hodinových ručiček, moc takových tratí v kalendáři není, ještě Austin, Sachsenring, Cheste u Valencie a nádherný australský Phillip Island. V nedalekém Alcañizu se kdysi jezdívalo přímo v ulicích města, ale samozřejmě ne o světové body.

Aragonie si v kalendáři příští rok prohodí místo s Barcelonou, takže se přesouvá na červen, zatímco GP Katalánska na září. Mělo by se v červenci jet i na okruhu Sokol v Kazachstánu. Katar se uskuteční až jako předposlední závod v listopadu. Ale pojede se letošní Velká cena Japonska? Do ostrovního císařství dorazil tajfun…

MotoGP

Álex Márquez se v ranním zahřívacím tréninku příliš nesvezl, upadl – a to v poměrně velké rychlosti. I když se rozhodl navštívit zdravotní středisko, kontrola ukázala, že mu nic není. Nejrychlejším mužem na trati se stal jeho týmový kolega (byť stroje mají odlišné barvy) od LCR Takaaki Nakagami (1:47,5 min). „Věřím, že na nejdelší rovince pojedeme přes 340 km/h,“ řekl Aleix Espargaró. Povedlo se, ale Ducati Desmosedici přesáhly třistapadesátku.

„Vyhovuje mi nová hliníková přední vidlice,“ řekl Marc Márquez. Pol Espargaró jede s karbonovou. Brad Binder si přece jen ze třetího tréninku odnesl zraněný kotník. Řádně mu natekl a jezdec dostal léky proti bolesti. Aleix Espargaró žádný trest za překážení soupeřům v první kvalifikaci nedostal. „Snažil jsem se ostatním jezdcům uhnout, vedení závodu mělo správný pohled.“

Start závodu na 23 kol okořenil pádem Fabio Quartararo, ťukl do zadního kola Marca Márqueze, který zpomalil. Dramaticky vzápětí havaroval Takaaki Nakagami a klouzal se po asfaltu před jedoucími motorkami, mnohým zatrnulo, mohlo dojít k nejhoršímu. Naštěstí ho nikdo nepřejel. Marcovi, který byl i u „Takovy“ havárie, jeho honda po kolizi přestala jet, dokonce jí i kus odlétl. Quartararo spadl těsně před Rinsovu suzuki. V boxech kulhal a měl na prsou dost odřenou kombinézu.

A co se dělo vpředu? Brad Binder chvíli jezdil druhý, ale pak se propadl za Jacka Millera a Eneu Bastianiniho. Poli vévodil „Pecco“ Bagnaia. Miller ztrácel, „odcouval“ až na páté místo (a to v úvodu závodu dokonce vedl). Jihoafričan na KTM se tedy dostal zpět na průběžné pódium.V devátém kole se Enea dostal do vedení. „Peccovi nenechám nic zadarmo ani coby týmovému kolegovi,“ n echal se slyšet. Záhy však udělal dvě chybky a pozici lídra ztratil.

Nechtěl si ale brát servítky, byl extrémně hladový po vítězství a lídrovi se ke konci závodu přiblížil. Visel mu na výfuku. Bojovalo se i o poslední pódium, Aleix Espargaró pokořil Brada Bindera a Miller vyčkával. Enea to zkusil na začátku závěrečného kola, útok mu vyšel a i když se jeho soupeř a horký kandidát na titul snažil, skončil o 42 tisícin druhý. Páté vítězství v řadě nezískal, ale Quartararovi se přiblížil alespoň na deset bodů. Nenápadný, avšak letos stále skvělý Aleix Espargaró vybojoval další „bednu“ pro Aprilii. Brad Binder zůstal za ním, ale s bolavým kotníkem předvedl jízdu snů. Ducati už vyhrála šampionát konstruktérů, Yamaha ani nikdo jiný ji nemůže předstihnout.

V cíli závodu Aleix Espargaró řekl: „Celý můj život je o tom být silný. Byl to obtížný víkend, dal jsem do toho všechno. Ducati jely ovšem neskutečně, nebyla šance s nimi bojovat. Binder byl za mnou blízko.“ Pecco: „Udělal jsem maximum, Enea měl lepší trakci v posledním kole, předjet ho by ale byl příliš velký risk – a ten už jsem pro závod vyčerpal, nefungoval mi předek. Je mi líto Fabia, ale dvacet bodů je důležitých.“ Bastianini vyhrál letos už počtvrté: „Závod byl super. Měl jsem ze začátku kontakt s Aleixem, pak se mi povedlo vyrobit několik chyb. Poslední kolo jsem zaútočil a vyšlo to. Asi sním! A teď nás čeká Japonsko...“ Před sezónou by ho většina tipovala maximálně na nějaké ty stupně vítězů. Se štěstím.

VC Aragonie 2022 MotoGP – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Enea Bastianini Ducati Gresini Racing MotoGP 41:35,462 min 2. Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team +0,042 s 3. Aleix Espargaró Aprilia Aprilia Racing +6,139 s 4. Brad Binder KTM Red Bull KTM Factory Racing +6,379 s 5. Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team +6,964 s 6. Jorge Martín Ducati Prima Pramac Racing +12,030 s 7. Luca Marini Ducati Mooney VR46 Racing Team +12,474 s 8. Luca Marini Ducati Prima Pramac Racing +12,655 s 9. Álex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar +12,702 s 10. Marco Bezzecchi Ducati Mooney VR46 Racing Team +16,150 s

Moto2

Ranní zahřívací trénink ovládl Alonso López (1:52,3 min). Jake Dixon rozložil svou motorku na prvočinitele, takže se mechanici u Aspara pořádně zapotili.

Závod byl vypsán na 21 kol. Začátek byl divoký, nezávisle na sobě upadli Alonso López, který odstartoval jako raketa, ale zahodil to, dále Marcel Schrötter. Hned čtyři jezdci (Kubo, Antonelli, van den Goorbergh a Kelly) kvůli němu museli vyjet mimo trať. Snaha Alberta Arenase skončila ve 3. okruhu, jak jinak než pádem. Dále si na stejném místě jako on „ustlali“ Jeremy Alcoba a Manuel González.

Augusto Fernández hned na začátku ujel všem. Za ním bojovala trojice Pedro Acosta – Arón Canet – Jake Dixon, ten chvíli jezdil i druhý, ale velmi rychle ztratil a dostal jej i Tony Arbolino a za ním číhal Ai Ogura. V 7. kole spadl Zonta van den Goorbergh. Filip Salač začínal na konci Top 10, ale nedařilo se mu, pořadím „couval“. Augusto náskok na čele neudržel, Acosta, Canet a Arbolino těsně před polovinou závodu lídra dostihli. Loňský mistr světa Moto3 následně převzal vládu.

Dixon bojoval s Ogurou o páté místo a podlehl mu, grafika ho však dlouho ignorovala. Čtyři kola před cílem spadli Keminth Kubo a Taiga Hada. Senna Agius, který pronikl až na poslední bodovanou příčku, dostal dlouhé kolo, musel si tak odbýt dvě. Pedro Acosta udělal vše proto, aby vyhrál, letos podruhé. O stříbrné příčce se rozhodlo, Canet Fernándeze předjel a do cíle se mu stihl vzdálit ještě o více než sekundu. Dixon bohužel spadl v posledním kole, obrovská škoda. Ogura si ještě vyšlápl na Arbolina a udolal ho, skončil tedy čtvrtý. Filip Salač projel pod šachovnicí až sedmnáctý. Bohužel nezvolil správné nastavení…

Augusto Fernández: „Pódium je důležité, body taky, ale chtěl jsem vyhrát. Pedro byl hodně dobrý. Nepouštěl jsem se do žádného velkého risku...“ Arón Canet hodil fanouškům místo obvyklých rukavic svoje boty. „Na začátku jsem bojoval s Arenasem a Arbolinem a ztratil kontakt s Augustem. Čtyři kola před cílem jsem ho ale předjel, tlačil jsem hodně na pilu a pořád tvrdě pracujeme“. S Pedrem Acostou se musí pro příští rok vážně počítat, i když ho mnozí považovali za favorita na titul už letos: „Jsem po zranění zpátky! Věděl jsem už na začátku víkendu, že to můžu zvládnout.“ Nezapomněl na obvyklou děkovačku.

VC Aragonie 2022 Moto2 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Pedro Acosta Kalex Red Bull KTM Ajo 39:35,337 min 2. Arón Canet Kalex Flexbox HP40 +2,612 s 3. Augusto Fernández Kalex Red Bull KTM Ajo +3,799 s 4. Ai Ogura Kalex Idemitsu Honda Team Asia +7,736 s 5. Tony Arbolino Kalex Elf Marc VDS Racing Team +7,803 s 6. Fermín Aldeguer Boscoscuro CAG Speed Up +8,620 s 7. Somkiat Chantra Kalex Idemitsu Honda Team Asia +14,893 s 8. Jorge Navarro Kalex Flexbox HP40 +20,014 s 9. Joe Roberts Kalex Italtrans Racing Team +26,758 s 10. Celestino Vietti Kalex Mooney VR46 Racing Team +31,360 s 17. Filip Salač Kalex Gresini Racing Moto2 +42,998 s

Moto3

Dva mechanici týmu Maxe Biaggiho a Petera Öttla zamáčkli v sobotní druhé kvalifikaci Adriánu Fernándezovi přední brzdu, aby se nemohl vrátit na trať a následovat Ayumu Sasakiho. Dostali pokutu 2000 eur a nepojedou do Austrálie a Malajsie. Diogo Moreira podepsal novou smlouvu s týmem MSI.

Deniz Öncü sice místo v Moto2 nesehnal a na stroj nejmenší kubatury se sotva vejde, protože hodně vyrostl, rychlost však neztratil. Dokázal to i nejrychlejším časem ranního warm upu: 1:58,2 min.

Závod na 19 kol začal pádem Joshe Whatleyho a Nicoly Carrara. Do incidentu se zapletl Lorenzo Fellon, který už má jisté místo v týmu Alaina Bromeca (CIP). Carraro byl doslova sestřelen. Separátně havaroval Ryusei Yamanaka, ten zkusil po drsném highsideru pokračovat. Co se dělo na čele? Izan Guevara, Sasaki a Daniel Holgado se trhli hned na začátku. John McPhee, který skvěle odstartoval, Iván Ortolá a Tatsuki Suzuki neměli šanci, o ostatních nemluvě. Öncü se ale do druhé grupy dotáhl, jel hodně rychle. Naopak McPhee tempo neudržel a propadl dozadu.

Za první trojkou, která měla už pětisekundový náskok, se vytvořil dlouhý vláček. Vysoko se vyšplhal David Muñoz. Ve 14. kole vytlačil z trati skvěle jedoucího Adriána Fernándeze, který propadl na hranici bodované patnáctky, ale zůstal v obří skupině. Muñoz dostal dlouhé kolo, „odcouval“ k chybujícímu Garcíovi a Foggiovi. První trojka už ujela ostatním o devět sekund, ale Holgado se Sasakiho a Guevary neudržel. Čtvrtý Öncü zase ostatním poodjel. Moreira si vyjel mockrát do zelených zón a vyfasoval long lap.

O vítězství se nebojovalo. Guevara Sasakimu ujel, vyhrál stylem start-cíl a ukázal, kdo je v současnosti v Moto3 králem. A na španělských okruzích ho ještě letos nikdo neporazil. Získal důležitých 25 bodů a upevnil si pozici na čele žebříčku MS. Třetí Holgado vybojoval první stupně vítězů v kariéře na úrovni světového šampionátu, na Öncüa pódium opět nezbylo. Skvěle si počínal mladší bratr Raúla Fernándeze, který snad ze sebe sundal protekční nálepku, přivedl pod šachovnici celou skupinu, patřilo mu páté místo. Sergio García a Dennis Foggia dojeli až za desítkou, Dennisovi evidentně nevydržela zadní guma.

Daniel Holgado si věří: „Neuvěřitelný závod, jsem šťastný. Příští víkend je Japonsko, je možné, že tam vyhraju, rozhodně mám šanci.“Ayumu Sasaki: „Pokoušel jsem se šetřit pneumatiky a pak se zkusit na Guevaru dotáhnout, ale nepovedlo se Izan jel rychle a mně odcházela přední guma. Doufám, že v domácím závodě budu o příčku výše!“ Gino Borsoi a Nicolás Terol, poslední mistr světa stopětadvacítek měli z dalšího triumfu Izana Guevary radost. A vítěz? „Pro šampionát velmi důležitý a skvělý závod. MotorLand je vlastně můj domácí.“ Jinak nešetřil superlativy.

