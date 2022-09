Motocyklová VC Aragonie 2022: Bagnaia překonal v kvalifikaci MotoGP rekord dráhy

Patnáctým závodem letošní sezóny klasického motocyklového světového šampionátu je Velká cena Aragonie (Gran Premio de Aragón). Hostí jej MotorLand Aragón. Španělé používají název Circuito de Alcañiz, právě u tohoto města se okruh nachází. Byl otevřen 6. září 2009 a jeho architektem je slavný, leč kontroverzní Hermann Tilke. Moderní trať má řadu variant, konfigurace pro prestižní motocyklové závody měří 5.077 km a má sedmnáct zatáček, sedm pravých a deset levých. Jezdí se proti směru hodinových ručiček a proslavila ji typická zeď.

Motocyklová GP Aragonie se na ní konala poprvé v roce 2010 coby náhrada za maďarský Balatonring, který nikdy nevznikl. V „covidové“ předloňské sezóně přibyla ještě GP Teruelu, stejnojmenné hlavní město provincie je ale vzdálené 150 km směrem jihozápadním. Krajina kolem Alcañizu je sice kopcovitá, ale vyprahlá a poměrně pustá.

Ze zákulisí MotoGP

Takaaki Nakagami bude jezdit u Lucia Cecchinella i příští rok. „Sezóna 2024? To je poněkud předčasné, bude to záležet hlavně na mně.“ Luca Marini si o potvrzení smlouvy u VR46 řekl svými výsledky. Remyho Gardnera v klasickém MS ovšem neuvidíme. Mistr světa Moto2 ze sezóny 2021 odchází do superbiků ke stáji GRT Yamaha. Tam se tlačí i Dominique Aegerter, šampion supersportů a MotoE. Kohta Nozane nemá výsledky a Garrett Gerloff míří k Bonovo BMW.

Kawasaki se do nejprestižnější kategorie rozhodně nevrátí. Evropská pobočka se nechala slyšet: „To, co vyrobíme, taky prodáme. Proč se pouštět do MotoGP?“ BMW zůstane u safety carů… Manažer a bývalý závodník Gino Borsoi se přesune od Aspara z Moto3 do týmu Pramac MotoGP.

Jezdci MotoGP budou mít v příští sezóně k dispozici jen dva tréninky, které se započítají. Třetí bude sloužit k nastavení a kvalifikace se rozjede hned po něm ještě dopoledne. Sobotní sprint po „kvaldách“ Moto3 a Moto2 se nebude do statistik vítězů počítat a první devítka jezdců získá poloviční body. Slabší kubatury přijdou o nedělní warm upy, v MotoGP zůstane.

MotoGP

Ostře sledovaný návrat Marca Márqueze je tu. Jeho závodní pauza trvala 110 dní. „Chci tady vyhrát!“ Vždyť se mu to povedlo už šestkrát, jednou ještě v Moto2. Při testech v Misanu ujel sto kol (po sto dnech pauzy), ale odpočíval a operovanou ruku ledoval.. „Když nebudu úplně fit, některý ze zámořských závodů vynechám.“ Alberto Puig podotkl: „Kost už má Marc zahojenou, ale vazy ještě ne.“

Andreu Doviziosa nahradil u RNF dříve avizovaný Cal Crutchlow. „Tím, že jsi skončil, mi dlužíš peníze za zrušenou dovolenou!“ volal mu s typickým britským humorem. Pokud se nic nestane, vydrží až do konce sezóny. Přivedl si s sebou zpátky šéftechnika Silvana Galbuseru.. Ozývá se mu ale sval v zádech a bolavé rameno. „Pokud budu muset s ramenem na operaci a dostanu endoprotézu, je to definitivní konec s motorkami.“„Dovi“ řekl: „Teď už nebudu nic řešit. Naložím do dodávky motokrosovou motorku, zazávodím si pro radost. Spadl ze mě veškerý tlak.“Je ale škoda, že letos a loni spíše „zametal“ pole. KTM angažovala coby testovacího jezdce Jonase Folgera. Mika Kallio se chce věnovat práci rider coache.

V prvním tréninku upadl Aleix Espargaró, vykopla ho nerovnost na trati, ale dokázal na motorku nasednout zpátky a traťáci ho roztlačili. Ani úvodní problém mu ale nezabránil v tom, aby byl ze všech nejrychlejší (1:48,6 min). Po zranění se vrátil Joan Mir, ale musel krotit jankovitou suzuki, po podklouznutí zadního kola se nevešel do zatáčky a vyjel mimo dráhu, naštěstí bez pádu. „Můj kotník je už na 99 procent v pořádku,“ nechal se slyšet. Suzuki má ovšem připraveného náhradníka Aegertera, kterého pustila jednorázově Yamaha (v supersportech hájí Švýcar barvy Ten Kate Racing).

Tovární jezdci Yamahy Fabio Quartararo a Franco Morbidelli dostali k dispozici nové podvozky. Do budoucna chtějí tři ladičky přejít z řadového na vidlicový čtyřválec. Quartararo: „Doufám, že se mi v Aragonii bude dařit. Cítím se pořád silný, ale netvrdím, že mě forma Bagnaii neznervózňuje.“

Aleix Espargaró poslal k zemi svou aprilii i ve druhém tréninku, motorka se mu v kačírku dost roztočila. Honda nasadila novou hliníkovou kyvku místo karbonové, vyvinul ji německý Kalex. 1:47,4 min byl nejlepší čas, který zajel Jorge Martín. Všichni se oproti dopoledni zlepšili. Quartararo se jednu chvíli na své yamaze sotva udržel…

Joan Mir se necítil v pátek večer dobře: „Nemůžu brzdit a mám problémy v pravých zatáčkách. Letos nejedu o titul mistra světa, má cenu to pokoušet? Hned po této Grand Prix se přesouváme do Japonska...“ „Nedivím se, že Andrea nemohl najít pořádnou polohu na motorce,“ řekl Crutchlow. „taky se mi to zatím nedaří.“ Enea Bastianini utrousil: „Chtělo by to nový povrch...“ a Jack Miller mu přitakal.

Marc Márquez ve třetím tréninku jeden problém vyrovnal svým klasickým způsobem, kdy už byl skoro na zemi. Později mu ustřelil předek, stihl si ruce zabalit tak, aby se mu nic nestalo. Brad Binder ze svého pádu také odešel po svých, zanedlouho si tvrdost povrchu vyzkoušeli v i jeho bratr Darryn, Crutchlow a Álex Rins. Nejrychlejší byl Jack Miller (1:46,9 min), nikdo další se pod 1:47 nedostal.

Mir se rozhodl o víkendu nepokračovat a neuvidíme ho ani v Japonsku. Čtvrtý „nastavovací“ trénink se tak odehrál bez něj. Motorku zničil při dalším pádu Darryn Binder vzápětí spadl Marco Bezzecchi. Martínovi přestala jet jeho ducati a v kačírku ji bezpečně předal traťákům. FP4 vyhrál Miguel Oliveira (1:47,4 min).

Marc Márquez musel do první kvalifikace, ze které však dál nepostoupil. Aleix Espargaró trochu omezil Fabia di Giannatonia, nechtěl, aby se on i ostatní za ním vezli. Překážel ve stopě… Nakonec byl však ze všech nejrychlejší (1:46,5 min). Týmový kolega Maverick Viñales skončil v kačírku po rychlém pádu, když mu ujelo přední kolo. „Aleix si postup do druhé kvalifikace zasloužil, sice měl během víkendu dva pády, ale pořád je velmi rychlý. Druhá zatáčka byla plná havárií a bohužel jedna potkala i Mavericka,“ řekl ambasador Aprilie Max Biaggi. Druhým postupujícím se stal Johann Zarco. Ve finále spadl ještě druhý z bratrů Espargarů – Pol.

Sobotním vrcholem je vždy druhá kvalifikace MotoGP. Té vévodil Bastianini před Bagnaiou a Millerem. Pak se ale vzepjal „Pecco“ k překonání traťového rekordu (1:46,0 min). Miller ještě dokázal Eneu přeskočit, první řada tak patří kompletně Ducati Quartararo málem svou yamahu opustil, jeho následný čas stačil na šesté místo za Aleixe Espargara a Zarca.

Enea Bastianini: „Pole position byla blízko, v posledním kole jsem ale udělal pár chybek. První řada byl můj cíl. Přilnavost je pořád velmi špatná, ztrácím ji na obou pneumatikách, ale na zítřek se moc těším.“Jack Miller: „Cítím se na motorce skvěle. Klouže to, přes noc jsme překopali nastavení. Výborná kvalifikace, ale Pecco byl lepší. V závodě se pokusím neudělat stejnou chybu jako minule.“ Francesco Bagnaia: „Nejrychlejší kolo bylo naprosto precizní, asi nejlepší, jaké jsem kdy zajel. Jsme silní, ale Fabio také, start zepředu představuje velkou výhodu.“

VC Aragonie 2022 MotoGP – Kvalifikace (Top 10) 1. Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 1:46,069 min 2. Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team 1:46,159 min 3. Enea Bastianini Ducati Gresini Racing MotoGP 1:46,313 min 4. Aleix Espargaró Aprilia Aprilia Racing 1:46,590 min 5. Johann Zarco Ducati Prima Pramac Racing 1:46,646 min 6. Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:46,802 min 7. Marco Bezzecchi Ducati Mooney VR46 Racing Team 1:46,852 min 8. Jorge Martín Ducati Prima Pramac Racing 1:46,911 min 9. Álex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:46,912 min 10. Brad Binder KTM Red Bull KTM Factory Racing 1:46,924 min

Moto2

Polámaný Gabriel Rodrigo se rozhodl, že už nebude riskovat další zranění a v pouhých pětadvaceti letech ukončil kariéru motocyklového závodníka. Filip Salač byl potvrzen i pro rok 2023 u Gresiniho, tým tedy měnit nebude, i když dostal nabídku od VR46, ale chtěl zůstat. Přijde Jeremy Alcoba od Intact GP. Marcel Schrötter pošilhává po supersportech, popřípadě elektromotorkách. Nahradí je dvojice Darryn Binder/Lukas Tulovic. Tým se spojil s Husqvarnou a Peterem Öttlem. Jorge Navarro chce také do supersportů a už je potvrzen jeho přestup k Ten Kate Yamaha, i když ho ze světových tříválců nikdo nevyhazuje. Sergio García podepsal Moto2 u Ponse a doplní Aróna Caneta, jeho současný parťák Izan Guevara zůstane u Aspara, ale postoupí do prostřední třídy. Jake Dixon zůstává.

„Chci zůstat v Moto2 ještě jeden rok,“ nechal se slyšet opatrný Ai Ogura, o kterém se spekulovalo, že by mohl nahradit Nakagamiho v MotoGP. Cameron Beaubier se vrátí do amerických superbiků, kterým před světovou anabází suverénně vládl. Podepsal u BMW, kde nahradí Héctora Barberu. Kdo ho vystřídá u American Racing? Mohl by přijít Jake Gagne, momentálně vedoucí jezdec MotoAmerica. Spekuluje se i Romanu Fenatim, buď se znovu vrátí do Moto3, nebo zkusí supersporty. Barry Baltus zůstane u RW Racing GP Jarno Janssena další dva roky.

Lídr šampionátu Augusto Fernández se jako jediný dostal v prvním tréninku pod 1:53 min, zajel 1:52,9. Pro příští rok se stěhuje do MotoGP ke GasGasu. V závěru havaroval Taiga Hada, naštěstí bez následků. Salač skončil až šestnáctý. Senna Agius jej v Misanu sestřelil a dostal za to penalizaci dlouhého kola pro Aragonii. Stále chybí Sam Lowes, kterého Australan nahrazuje.

Niccolò Antonelli ve druhém tréninku stroj zahodil. Spadl i jeho týmový kolega od VR46 Celestino Vietti, ujelo mu přední kolo ve velké rychlosti. Sean Dean Kelly musel zastavit a seskočit ze své motorky, potkal ho technický problém. Spadl Marcos Ramírez, ale odešel po svých, k zemi se odporoučel i Beaubier. Salačovi bylo několik kol zrušeno a skončil znovu šestnáctý. Nejrychlejší čas zajel Canet (1:52,8 min). Ve finále se ještě nechal vyvézt ven Zonta van den Goorbergh. Když se zvedl, trochu kulhal. „Pátek byl složitý, ale pro všechny. Chyběla přilnavost, měl jsem navíc problémy s přední brzdou. Rád bych se dostal do Top 14, abych měl jistou,“ řekl náš závodník.

Třetí trénink nezačal dobře pro Aie Oguru: pádem. Do boxů dojel s prázdnou přední gumou. Spadl i Canet, ale motorku dotlačil do boxů. V závěru si „ustlal“ Marcos Ramírez. Nikdo nestačil na Alonsa Lópeze (1:52,1 min). Salač postoupil rovnou do druhé kvalifikace jako poslední, o své nejrychlejší kolo totiž přišel Vietti. Takže náš závodník svůj cíl splnil.

„Jelo se mi dobře, užíval jsem si to a motorka fungovala dobře. Nejlepší čas jsem zajel na použitých tvrdých pneumatikách. Pak jsem nazul měkké, ale v posledním kole se mi zavřel předek. Brzdové destičky musíme po každém tréninku otáčet, ale brzdila mi jenom půlka destičky, pístky v pátek nedoléhaly. Měl jsem nabídky od pěti týmů, ale u Gresiniho jsem spokojený. Máme sice technické problémy, ale píšeme si i mimo závody a máme se rádi. Přišla mi hloupost po jediném roce odcházet jinam. Podařilo se nám i vylepšit podmínky. Chtějí se mnou ale pokračovat dál, klidně až do MotoGP, pokud to půjde.“ Ke spolehlivosti uvedl: „Motory Triumph jsou poruchovější než šestistovky Honda, mám smůlu, že se mi to stává v závodě. Budget Gresiniho a třeba týmu Valentina Rossiho se nedá srovnat.“ A ke strategii pro kvalifikaci uvedl: „Máme jenom tři měkké pneumatiky, pojedu kvalifikaci jen na dva výjezdy. V přední vidlici ubereme trochu oleje. Top speed je výhoda, mám dobrý výjezd na dlouhou rovinku. Převodovka je nastavená dobře, do omezovače jsem se dostal jen nakrátko.“

Z první kvalifikace postoupili do boje o pole position Beaubier (1:52,4 min), Ogura, Alessandro Zaccone a Vietti. Časy se překvapivě neměnily jako obvykle až na konci, moc akce jsme si neužili.

Viettimu se nedařilo, hned v úvodu boje o pole position skončil na zemi. Předek se zavřel i Navarrovi. Bitva o přední příčky roštu vypadala úplně jinak. Přetahovali se hlavně Canet s Dixonem , pak zaúřadovali Albert Arenas a hlavně Augusto Fernández, ten zajel 1:51,8 min, nikdo ze soupeřů už na tento výkon nenašel odpověď. Salač skončil dvanáctý. Canet se po odmávnutí rozčiloval na Fermína Aldeguera, který logicky zavřel plyn.

VC Aragonie 2022 Moto2 – Kvalifikace (Top 10) 1. Augusto Fernández Kalex Red Bull KTM Ajo 1:51,888 min 2. Albert Arenas Kalex Shimoko GasGas Aspar Team 1:52,012 min 3. Jake Dixon Kalex Shimoko GasGas Aspar Team 1:52,179 min 4. Alonso López Boscoscuro CAG Speed Up 1:52,270 min 5. Arón Canet Kalex Flexbox HP40 1:52,274 min 6. Pedro Acosta Kalex Red Bull KTM Ajo 1:52,280 min 7. Tony Arbolino Kalex Elf Marc VDS Racing Team 1:52,289 min 8. Ai Ogura Kalex Idemitsu Honda Team Asia 1:52,397 min 9. Somkiat Chantra Kalex Idemitsu Honda Team Asia 1:52,475 min 10. Joe Roberts Kalex Italtrans Racing Team 1:52,576 min 12. Filip Salač Kalex Gresini Racing Moto2 1:52,807 min

Moto3

Začíná se rýsovat startovní listina pro příští sezónu. Deniz Öncü se přesune od Tech3 k Akimu Ajovi, doplní jej José António Rueda. „Chci získat výrazný úspěch!“ Jaume Masiá půjde k Leopardu. Daniel Holgado zamíří naopak k Tech3, kolegou mu bude Filippo Farioli. Ryusei Yamanaka už má místo pro příští rok místo u Aspara, což je poněkud překvapivé, vedle Davida Alonsa. Max Biaggi ostrouhal, jeho cesty se s Peterem Öttlem rozejdou a změní se tedy i název týmu. K Sasakimu se přidá mladý Nizozemec Collin Veijer.

Divokou kartu dostala pro závod v Aragonii Maria Herrera. Šestadvacetiletá Španělka má za sebou 53 GP mototrojek, zkusila i třístovkové supersporty a od úvodní sezóny (2019) Světového poháru MotoE ji vídáme na elektromotorce. Aragonskou Grand Prix absolvuje v barvách Angeluss MTA Alessandra Tonucciho, ale o její stroj se starají výhradně ženy. Jedná se o zkušené techničky z juniorského MS. Víkendu se tak účastní dvě mladé dámy, Ana Carrasco jede celou sezónu.

Divokou kartu obdržel i Ital Alessandro Morosi, který sedlá třetí KTM týmu MT Helmets – MSI. Musel si prohodit startovní číslo, juniorský světový šampionát FIM CEV Moto3 jezdí s 19, ale tu vozí Scott Ogden, takže má na svém stroji 91, prostě ho jen obrátil. Většinu roku tráví ve Španělsku. „Definitivně se přestěhovat nemůžu,“ řekl, „zbývá mi ještě rok střední školy.“ 32 závodníků (a závodnic) na trati běžně nevídáme. John McPhee, který už nemůže v Moto3 pokračovat kvůli věkovému limitu, jedná s týmy v supersportech. Kontaktoval ho Simon Buckmaster z Triumphu. Zájem má i Ducati, Max Kofler je pomalý.

Na protilehlé rovince, která je mnohem delší než startovní a cílová, jezdci Moto3 využívají slipstreamu. Prvnímu tréninku nejslabší kubatury dominoval Ayumu Sasaki (1:58,8 min). Jako jedinému se mu podařilo prolomit hranici1:59. Ve druhém tréninku spadl Joel Kelso, prostě mu to ujelo. Sasaki se pokusil debutanta Morosiho nesportovně odstrčit nohou a záhy se mu tento incident vymstil, skončil na zemi. Deniz Öncü bojoval s motorkou, nedržela mu na trati. Naštěstí vyjel v místě, kde asfalt pokračoval. Misano absolvoval s bolavým ramenem, takže výsledné čtvrté místo v závodě bylo opravdovým úspěchem. Nejrychleji si počínal Dennis Foggia (1:58,5 min). Ne všichni se ale zlepšili…

Na ranní studenou trať doplatil Alberto Surra, ve třetím tréninku dostal highsider. Navíc přišla ke slovu nosítka, vstávat se mu nechtělo… Zlomil si zápěstí a ve víkendu nepokračuje. Öncü jezdil kačírkem. Spadl Yamanaka. Tatsuki Suzuki měl co dělat, když ho motorka nakopala, ale na stroji se udržel. Nicola Carraro pád přežil ve zdraví, jeho motorka taktéž. Na konci volného měření sil havaroval Kaito Toba, palec nahoru ale řekl vše, zato z motorky toho upadlo docela dost. Nejrychlejší čas zajel ve finále Öncü (1:57,2 min).

V první kvalifikaci spadl Elia Bartolini, dostal divoký highsider. Pak si „ustlal“ i Morosi. Do druhé části postoupili Carlos Tatay (1:58,2 min), David Muñoz, Riccardo Rossi a Taiyo Furusato.

Když má jeden jezdec problém, ostatní se vrátí do boxů, vždy se čeká na ostatní. A v boji o pole position je to důležité. Diogo Moreira spadl ve „vývrtce“. Tato zatáčka připomíná slavnou jmenovkyni na okruhu Laguna Seca, dopadl ale lépe než Surra v FP3. Öncü zajel do boxů po obslužné komunikaci a když se chtěl vrátit na trať, KTM mu nechytla. Vyjel, rychlé kolo ovšem už nestihl. Nebyl sám, Moreira s Guevarou také ne. Izanovi ovšem čas 1:57,8 min stačil na první místo. Do první řady pronikli i Sasaki a Holgado. Foggia skončil šestý, García až dvanáctý a Öncü třináctý.

VC Aragonie 2022 Moto3 – Kvalifikace (Top 10) 1. Izan Guevara GasGas Autosolar GasGas Aspar Team 1:57,868 min 2. Ayumu Sasaki Husqvarna Sterilgarda Husqvarna Max 1:57,963 min 3. Daniel Holgado KTM Red Bull KTM Ajo 1:58,037 min 4. Tatsuki Suzuki Honda Leopard Racing 1:58,271 min 5. John McPhee Husqvarna Sterilgarda Husqvarna Max 1:58,296 min 6. Dennis Foggia Honda Leopard Racing 1:58,363 min 7. Iván Ortolá KTM Angeluss MTA Team 1:58,404 min 8. Jaume Masiá KTM Red Bull KTM Ajo 1:58,407 min 9. Stefano Nepa KTM Angeluss MTA Team 1:58,548 min 10. Xavier Artigas CFMoto CFMoto Racing PrüstelGP 1:58,675 min

