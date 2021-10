Motocyklová VC Emilie-Romagny 2021: Kvalifikaci MotoGP vyhrál Bagnaia

Šestnáctým závodem MS silničních motocyklů je Velká cena Emilie-Romagmy v Misanu. Tentokrát nenavazuje na GP San Marina na stejném okruhu, jako tomu bylo loni v září, přerušil ji zámořský podnik v Austinu. Letošní druhý ročník nese složitý název (bez jména hlavního sponzora) „Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna“. Šampionát pomalu vrcholí, po italském klání už se jede pouze Algarve a Valencie...

I když covid ještě zdaleka nezmizel, na závodiště může být vpuštěno každý den 30 tisíc diváků, v neděli dokonce 35. Přišli se rozloučit hlavně s Valentinem Rossim, který startuje doma naposledy. Narodil se v Urbinu, které je od Misana vzdálené necelých 50 km na jih. A Tavullia, kde žije a provozuje pizzerii, se nachází pouhých 14 km od okruhu.

MotoGP

Yamaha oficiálně oznámila, že jezdcem jejího nového satelitního týmu RNF MotoGP bude v sezóně 2022 Jihoafričan Darryn Binder. Šuškalo se o tom v paddocku již delší dobu. Třiadvacetiletý Jihoafričan tak v královské kubatuře doplní svého staršího bratra Brada. Přestupem z Moto3 ovšem napodobil Jacka Millera, který také v Moto2 nikdy nezávodil, v roce 2015 šel přímo do nejsilnější třídy.

„Jsem za tuto příležitost nesmírně vděčný, závodit v MotoGP bylo mým celoživotním snem. Utkám se konečně se svým bratrem! Rozhodně jsem nečekal, že sem skočím rovnou, ale myslím, že jsem na tuto výzvu připraven a ochoten tvrdě pracovat. Musím se toho naučit co nejvíce, tohle je výzva. Teď jen čekám, až budu moci poprvé usednout na Yamahu YZR-M1,“ řekl při podpisu smlouvy na jednu sezónu. V nové stáji Razlana Razaliho doplní ostříleného Andreu Doviziosa. Prosadil si ho sponzor, společnost WithU.

Zkratka RNF mimochodem značí první písmena jmen všech tří Razaliho dětí. Smlouva týmu s Yamahou je také zatím jen roční. Bývalý jezdec Grand Prix Johan Stigefelt, se kterým malajsijský manažer léta spolupracoval, už v týmu podle posledních zpráv figurovat nebude. Došlo mezi nimi k neshodám. Wilco Zeelenberg, vítěz německé Velké ceny dvěstěpadesátek 1990 zůstává.

Divokou kartu pro třetí letošní italský závod dostali domácí Michele Pirro (Ducati) a Lorenzo Savadori (Aprilia). Tým Gresini startuje kompletní – i s Maverickem Viñalesem. Ten před třemi týdny chyběl kvůli tragické havárii bratrance Deana Berty v třístovkových supersportech.

Jezdci královské kubatury vyrazili do prvního pátečního tréninku na mokrých pneumatikách. Nový asfalt v Misanu má na vodě fantastickou přilnavost. Álex Márquez předvedl slušný taneční a zároveň akrobatický výkon, při kterém svou hondu opustil. Highsider zakončil v kačírku bez újmy na zdraví. Traťoví komisaři ale nemávali jen žlutými vlajkami, ale i těmi žluto-červenými pruhovanými, které značí kluzký povrch. Pořádně se rozpršelo.

Zatímco Jack Miller svou ducati při drobném problému zvládl, jeho kolega Francesco Bagnaia se odporoučel k zemi. Jako jediný ještě může ohrozit Fabia Quartarara v boji o letošní titul, ztrácí na něj 52 bodů (202 oproti 254), za vítězství zbývá rozdat maximálně 75 bodů. Navíc má tuto dráhu rád, Fabiovi zase vadí voda obecně, moc mu to na ní nejde. „Ať je trať mokrá celá, nesnáším fleky a proměnlivé podmínky,“ nechal se slyšet. Třetí Joan Mir už mistrovskou korunu neobhájí.

FP1 (free practice) dominoval Johann Zarco (1:42,3 min), byl o 1,4 s (!) rychlejší než druhý v pořadí, exmistr světa Marc Márquez. Během druhého pátečního tréninku vysvitlo slunce. Pola Espargara neminul poměrně rychlý pád, který ale také bývalý šampion, ale Moto2 z roku 2013 ustál. Vyhrál Jack Miller (1:41:3 min).

Sobotní třetí trénink se odehrál na mokré trati kvůli mlze. A do toho začalo znovu pršet, teploměr ukazoval 15 stupňů. Počasí spíš jako na břehu Baltu než u Jadranu. Spadl uzdravený Savadori a své další snažení o víkendu vzdal, zlomil si totiž klíční kost a čeká jej v Modeně operace. Tomu se říká smůla... Havarovali i Miller a Álex Rins, druhý navíc ve velké rychlosti, příliš se od motorky neodtrhl a stejně jako ona skončil v kotoulech. Podklouzla také KTM Miguela Oliveiry. Nejrychlejší byl znovu Zarco (1:40,3 min).

Čtvrtý trénink v sobotu odpoledne po kvalifikacích Moto3 slouží k hledání optimálního nastavení a simulaci závodu. Hlavně už se zkoušely slicky, byť opatrně. Enea Bastianini se potkal s asfaltem, zavřel plyn, jeho motorka si zatančila a letěl. Pro jistotu si pád později zopakoval ještě jednou. Uklouzli i bratři Márquezové, Pirro, Mir a Jorge Martín. Hladké gumy evidentně nedržely, jelo se jako po ledě, borci tlačili na pilu a padali. Bagnaia ťukl do Pola Espargara, ale jejich stroje se jen zavlnily. Dlouho byl ze všech nejrychlejší, než se blýskl Iker Lecuona (1:37,4 min).

Quartararo s Bagnaiou se museli poprat o postup mezi nejlepší v první kvalifikaci. Dva nejžhavější a vlastně už jediní kandidáti na titul! „Pecco“ také mokro úplně nemusí. Ten kromě jiného prozradil: „Sedí mi více levé zatáčky, jsem pravák a lépe se mi ovládá plyn a zadní brzda.“ Q1 byla obrovskou přetahovanou mezi oběma favority, ale zasáhli do ní i Álexové Márquez a Rins i rychlý Lecuona. Následovaly tři pády: Brada Bindera, Pirra a Mira. Pak si „lehnul“ znovu Bastianini. Quartararovi se nejrychlejší kolo pod žlutými vlajkami nepočítalo, nakonec zajel pouze třetí čas. A to v MotoGP na postup nestačí, do boje o předních dvanáct příček roštu promluvili pouze suverénní Bagnaia (1:33,3 min) a výborný Lecuona.

Marc Márquez málem vystoupil z motorky, ale dokázal se vzepřít na rukou a incident ustát. Martín takové štěstí neměl, spadl dokonce dvakrát během pár minut! Zůstal však nezraněn. Miller si udělal drobnou motokrosovou vložku, ale to mu nezabránilo být pekelně rychlý. Jen na Bagnaiu (1:33,0 min) nestačil. Havarovali Danilo Petrucci a Lecuona. Těsně před finišem spadl M. Márquez a pak ještě Zarco, který se snažil držet „Pecca“, ale v maximálním náklonu vjel na obrubník. Famózně se prosmýkl do první řady Luca Marini, pro něj je to úspěch jako hrom.

Simonu Crafarovi řekl: „V těchto podmínkách panují mezi nejrychlejšími nicotné rozdíly. Hodně velká spokojenost, byl jsem připravený od prvního volného tréninku. Poslední zatáčku jsem projel o něco pomaleji, bylo mi jasné, že tohle kolo je hodně dobré.“ Jack Miller: „Strašně složité, na zadní rovince hodně mokro a chladno dělalo problém v levých zatáčkách. Jsem šťastný za druhé místo, trojice ducati na prvních třech!“ A vítěz? „Měl jsem v kvalifikaci zpočátku trochu víc štěstí než Jack. Po výměně gum jsem nejel tak rychle. Předtím v trénincích se mi ta zadní přehřívala, proto jsem nepostoupil přímo.“

VC Emilie-Romagny MotoGP 2021 – Kvalifikace (Top 10) 1. Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 1:33,045 min 2. Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team 1:33,070 min 3. Luca Marini Ducati Sky VR46 Avintia 1:33,130 min 4. Pol Espargaró Honda Repsol Honda Team 1:33,313 min 5. Miguel Oliveira KTM Red Bull KTM Factory Racing 1:33,439 min 6. Franco Morbidelli Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:33,526 min 7. Marc Márquez Honda Repsol Honda Team 1:33,850 min 8. Iker Lecuona KTM Tech 3 KTM Factory Racing 1:33,893 min 9. Danilo Petrucci KTM Tech 3 KTM Factory Racing 1:34,140 min 10. Johann Zarco Ducati Pramac Racing 1:34,687 min

Moto2

Raúl Fernández dohnal v celkové klasifikaci Remyho Gardnera v Austinu na 9 bodů. Boj mezi jezdci Akiho Aja o titul v prostřední třídě tříválců Triumph 765 tedy ještě není rozhodnut ani zdaleka. A Raúl je pořád nováčkem v této kategorii...

Místo polámaného Hafizhe Syahrina jede v Misanu na NTS RW Racing GP Tommaso Marcon. Syahrin po sezóně skončí, tým na tu příští angažoval Nizozemce Zontu van den Goorbergha, syna Jurgena a synovce Patricka. Oba také závodili, Jurgen i v MotoGP. Zontovi je teprve patnáct, ale věkový limit splní. Od roku 2023 by se měl v obou nižších kubaturách mimochodem zvýšit na osmnáct let.

Lorenzo dalla Porta nemá ještě rameno zcela zdravé, u Italtransu jej střídá Mattia Casadei, toho známe z posledních tří sezón z elektromotorek. Coby mladíček se objevil také v Red Bull Rookies Cupu a má zkušenosti i ze šestistovkových supersportů. Tetsuta Nagashima se sice v Austinu neprosadil, ale hlavně pro tento víkend neměl volno. V Algarve se vrátí. Simone Corsi pojede v Misanu svou 300. GP napříč všemi kategoriemi. Patří mu oficiálně 5. místo historických tabulek v počtu startů.

Okruh byl v prvním tréninku pod vodou. Arón Canet předvedl divoký highsider, skončil v trávě bez zjevného zranění a traťoví komisaři mu motorku pomohli odtlačit mimo nebezpečí. V kačírku se ocitl Somkiat Chantra, stylově se zvedl a odklusal. V té době byl mimochodem nejrychlejším mužem na okruhu. Havarovali i Sam Lowes a Jake Dixon. Pro britské jezdce tedy nedobrý začátek víkendu... Jorge Navarro své jankovité boscoscuro zkrotil.

Bo Bendsneyder akrobatickým kouskem potěšil fanoušky i fotografy, protože takový vzdor gravitaci se hned tak nevidí. I když jeho tělo po highsideru směrovalo zpočátku napříč přes motocykl, Nizozemec nespadl! Udržel se po celou dobu řídítek a vlevo vedle motorky ji před vjezdem do boxů stihl zabrzdit. Takový sajdkárkros, akorát na asfaltu se silničním strojem a sólo. Neuvěřitelné! Nejlepší čas sice zajel Augusto Fernández (1:48,3 min), ale nakonec mu byl kvůli nedodržení limitů tratě zrušen, takže se z vítězství mohl radovat o dvě desetinky pomalejší Nicolò Bulega.

Chantru potkal drobný pád v pátek odpoledne, ale ten snad ani nestál za řeč a traťáci mu s motorkou pomohli. Z dráhy mizela mokrá místa a vyjetá stopa už byla vcelku suchá. Joe Roberts dostal smyk zadního kola a za ním jedoucí Stefano Manzi byl příliš blízko na to, aby stihl reagovat. Kolize vypadala strašidelně, Američan zamířil do zdravotního střediska na kontrolu, má zlomenou klíční kost a v závodním víkendu pokračovat nemůže. Tentokrát už oficiálně zvítězil Augusto Fernández (1:40,9 min).

V sobotním třetím tréninku panovaly lepší podmínky než při Moto3 a MotoGP. V závěru se odporoučeli k zemi pouze Casadei a Marcon. Časy se ale ve srovnání s pátkem nezlepšily. Tony Arbolino v samotném finále přelstil Marca Bezzecchiho (1:47,9 min).

Hned na začátku první kvalifikace Bezzecchi ve velké rychlosti havaroval, ujelo mu to na brzdách. Bulega a Arbolino také... Dalším „padavkou“ byl Marcel Schrötter a záhy ho doplnili Marcon, Barry Baltus, Corsi a znovu Casadei, ten dokonce dvakrát! Přidal se ještě Lorenzo Baldassarri. Do Q2 šli Navarro, Albert Arenas, Héctor Garzó a „akrobat“ Bendsneyder. Nakonec nepostoupil Cameron Beaubier. Američan se po úspěšném Austinu nechal slyšet:„Pořád si zvykám. Motorka je úplně jiná než Yamaha R1, má širší přední gumu. Na superbiku jsem se skoro odnaučil používat zadní brzdu.“

Boj o pole position rovněž nepostrádal dramatické chvíle. Když se traťoví komisaři pokoušeli odstranit po pádu Xaviho Viergeho jeho motorku, přiletěla k nim druhá v barvách Petronasu, Dixonova. Tým Akiho Aja se rozhodl vyměnit pneumatiky u obou strojů, ten oslavence Raúla Fernándeze (je mu 21) nechtěl chytit. Spadli Celestino Vietti, Ai Ogura a Manzi. A pak i druhý muž seriálu, jehož motorka si dala nakonec říct a rozjela se, ne ale nadlouho... Dvěma kandidátům na titul barvách Red Bullu patří až deváté a čtrnácté místo na gridu. Exceloval Navarro, jenže nakonec podlehl stále se lepšícímu Lowesovi (1:36,5 min). Vpředu je doplní Augusto Fernández.

VC Emilie-Romagny Moto2 2021 – Kvalifikace (Top 10) 1. Sam Lowes Kalex Elf Marc VDS Racing Team 1:36,510 min 2. Jorge Navarro Boscoscuro +Ego Speed Up 1:36,555 min 3. Augusto Fernández Kalex Elf Marc VDS Racing Team 1:36,744 min 4. Arón Canet Boscoscuro Aspar Team Moto2 1:36,950 min 5. Celestino Vietti Kalex Sky Racing Team VR46 1:37,100 min 6. Marcos Ramírez Kalex American Racing 1:37,300 min 7. Stefano Manzi Kalex Flexbox HP40 1:37,511 min 8. Albert Arenas Boscoscuro Aspar Team Moto2 1:37,558 min 9. Raúl Fernández Kalex Red Bull KTM Ajo 1:37,602 min 10. Somkiat Chantra Kalex Idemitsu Honda Team Asia 1:37,686 min

Moto3

Ve startovní listině nejslabší kubatury čtyřdobých dvěstěpadesátek se objevila dvě nová jména. Indonésan Mario Aji z juniorského MS sedlá třetí motocykl Honda Teamu Asia. Aspar nasadil vítěze Red Bull Rookies Cupu David Alonso. Je mu teprve patnáct, obdržel ale výjimku z věkového limitu šestnácti let. Tedy podobně jako třeba Fabio Quartararo v sezóně 2015... Jednu KTM Tech 3 svěřil Hervé Poncharal Danielu Holgadovi, letošní juniorský mistr světa moto-trojek FIM CEV si ji určitě zaslouží. Příští sezónu pojede celou, dostal tedy šanci ještě dříve. Ale startoval už letos v Katalánsku, kde nahradil Maxe Koflera v týmu CIP. A získal bod! Tentokrát nahrazuje distancovaného Denize Öncüa, Alonso zase zraněného Sergia Garcíu.

Španělský závodník se stále zotavuje po pádu v tréninku v Austinu: „Fyzicky se cítím dobře, ale byl jsem na kontrole v nemocnici ve Valencii, kde jsem absolvoval CT vyšetření, abychom zjistili, jak je na tom poškození ledvin. Ukázalo se, že to stále není stoprocentně zhojené. Hematom nezmizel a lékaři mi doporučili, abych do Misana necestoval. Řekli mi, že bych mohl jet v Portugalsku, což je něco, co mě motivuje. Jsem však smutný, že italský závod musím vynechat, protože v celkovém pořadí se držím na předních místech a kvůli tomu, že nepojedu ještě jeden závod, se moje možnosti komplikují. Jsem motivovaný a ještě víc než kdy jindy se těším na to, až se zase dostanu na motorku.“ García tak vlastně vypadl z boje o titul, aktuálně třetí závodník celkového pořadí totiž na vedoucího jezdce seriálu Pedra Acostu ztrácí rovných 50 bodů.

První páteční trénink probíhal na mokré trati. Acostu jeho motorka v barvách Red Bullu ošklivě vykopla a ani po pádu se od ní příliš nevzdálil. Okamžitě však vstal. Může už se stát mistrem světa, před Dennisem Foggiou má náskok 30 bodů. Posledním úplným nováčkem, kterému se to povedlo, se stal ještě ve stopětadvacítkách Loris Capirossi (1990).

Nejrychlejší byli jezdci týmu Snipers Mirka Cecchiniho. Andrea Migno si sice boj okořenil pádem, ale nakonec volné měření sil vyhrál (1:52,5 min) před Albertem Surrou. Aji dokazoval, že na vodě umí, nováček skončil čtvrtý! Nezapomínejme na Filipa Salače, ten se vklínil mezi ně na třetí příčku.

Déšť nezmizel ani odpoledne. Aji jel rychle, ale pak ho nepěkně motorka vykopla. Sklouzl se také Kaito Toba. Nepříjemný pád absolvoval Lorenzo Fellon, debutant Alonso jezdil kačírkem. Až na úplném konci se na zemi ocitl i Salač. Patřilo mu páté místo, druhý trénink vyhrál Acosta (1:52,5 min), byl však o sedm tisícinek pomalejší než Migno ráno. A Andrea svůj nejrychlejší odpolední čas zajel pod žlutými vlajkami, takže se z něj neradoval dlouho...

Třetí trénink se odehrál v mlhavém sobotním ránu. Riccardo Rossi okusil tvrdost misanského povrchu, záhy ho napodobil Carlos Tatay a ještě Niccolò Antonelli, který do kačírku doslova „vybruslil“. Mignův pád skončil rovněž dobře, nic se nestalo ani Salačovi a Tobovi. Mlha padala a dráha byla kluzká. Suzukimu jeho stroj z výfuku řádně jiskřil, zakouřilo se z motoru... Než stihl zajet do boxů, dostal černou vlajku. Holgado nemohl svou KTM zvednout... Trénink vyhrál posledním rychlým kolem Xavier Artigas (1:51,4 min), Salač skončil čtvrtý.

Migno musel do první kvalifikace, oproti pátku se v tréninku zlepšit jako jediný nedokázal. Spolu s ním tam byl i Jaume Masiá. Tatsuki Suzuki a Jeremy Alcoba spadli, vyřadili se tak z boje o postup ke čtrnáctce nejrychlejších z tréninků. Exceloval Antonelli, i na gumách se vzorkem jezdil o více než sekundu rychleji než ostatní (1:48,8 min). Před branami zůstali domácí Migno (bydlí v nedaleké Cattolice) i Romano Fenati. Masiá šel dál, ještě rychlejší kromě lídra byli John McPhee a R. Rossi.

Vody bylo na trati v bitvě pole position pořád hodně, i když vysvitlo slunce. Znovu zářil Antonelli, v proměnlivých podmínkách podal neuvěřitelný výkon. Ayumu Sasaki se na stroji neudržel. Salačovi byla sice nejdříve nejrychlejší kola smazána, ale dokázal se vyšvihnout na druhé místo. Na Itala neměl nikdo (1:48,5 min), získal svou devátou pole position v kariéře, Výborný Filip na Niccola ztratil 0,6 s. K nim se do první řady postaví Riccardo Rossi. Acosta skončil pátý, Foggia až čtrnáctý...

VC Emilie-Romagny Moto3 2021 – Kvalifikace (Top 10) 1. Niccolò Antonelli KTM Avintia VR46 1:48,563 min 2. Filip Salač KTM CarXpert PrüstelGP 1:49,174 min 3. Riccardo Rossi KTM Boé Owlride 1:49,280 min 4. Izan Guevara GasGas Gaviota GasGas Aspar Team 1:49,495 min 5. Pedro Acosta KTM Red Bull KTM Ajo 1:49,582 min 6. Jaume Masiá KTM Red Bull KTM Ajo 1:49,633 min 7. Alberto Surra Honda Rivacold Snipers Team 1:49,677 min 8. Stefano Nepa KTM Boé Owlride 1:49,697 min 9. Xavier Artigas Honda Leopard Racing 1:50,211 min 10. Ayumu Sasaki KTM Red Bull KTM Tech 3 1:50,352 min

