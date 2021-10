Motocyklová VC Emilie-Romagny 2021: Raúl Fernández upadl, Moto2 vyhrál Sam Lowes

Svět motocyklových závodů si připomněl deset let od tragické smrti Marca Simoncelliho při Grand Prix Malajsie v Sepangu. Mistr světa dvěstěpadesátek z roku 2008, jehož jméno okruh nedaleko adriatického pobřeží nese, zahynul 23. října 2011. Po pádu letěl napříč přes celou trať, ztratil přilbu a za ním jedoucí Valentino Rossi a Colin Edwards už se mu nestačili vyhnout...

Letos 15. října zemřel Reinhold Roth, vítěz tří GP a dvojnásobný vicemistr světa taktéž čtvrtlitrové kategorie. Nešťastnou kolizi s pomalým Australanem Darrenem Milnerem při VC Jugoslávie v červnu 1990 zázrakem přežil, i když byl pět a půl minuty bez kyslíku. Poté ležel dva měsíce v kómatu, až do skonu však potřeboval trvalou péči ženy, příbuzných i zdravotnického personálu. Bylo mu 68 let. S hondou v barvách cigaret HB vyhrál u nás v Brně 1989 po lítém boji, Japonec Masahiro Shimizu za ním zaostal o nicotnou tisícinu sekundy! Čest jeho památce!

MotoGP

V zahřívacím tréninku úřadoval Takaaki Nakagami (1:32,8 min). V paddocku snad není nikdo, kdo by Japonci nepřál první pódium ve Velké ceně nejprestižnější třídy. Z Moto2 jich má „Taka“ čtrnáct včetně dvou triumfů. Rozhodně tedy umí, jen mu zatím chyběl ten potřebný kousek štěstí...

Francesco Bagnaia odstartoval do své 150. GP v kariéře z pole position, zatímco Fabio Quartararo, jeho největší soupeř v boji o titul až z konce páté řady, 15. příčky. Tribuny se žlutily, Loučící se Valentino Rossi má doma opravdu hodně fanoušků. V zaváděcím kole spadl Brad Binder, podle pravidel tedy vyrážel do zahřívacího kola z pit lane a do závodu z konce roštu.

Moto2

Ve warm upu vlhká dráha osychala a zkoušely se slicky. Sama Lowese zastihlo Misano ve vynikající formě, po kvalifikaci vyhrál i tento trénink (1:42,9 min). Simone Corsi, Jake Dixon a Augusto Fernández dostali dlouhé kolo za víkendové incidenty. Už se trestá i havárie pod žlutými vlajkami (v případě Brita), což je opravdu absurdní. Kromě nich jej obdrželi další čtyři jezdci.

Právě Augusto si penalizaci odbyl hned na začátku závodu na 25 kol, takže se odporoučel z předních příček, ale rychle se probíjel zpět do první desítky. Chvíli vedl Lowes, pak Arón Canet a Jorge Navarro. V pátém okruhu byl ale poslední jmenovaný Španěl dlouhý na brzdy. Předjel ho i Raúl Fernández, který se z 9. místa na roštu rychle prokousal dopředu. V čele jel znovu bývalý mistr světa supersportů z Ostrovů před Canetem. Zezadu postupoval i Remy Gardner. Jel velmi agresivně, na což doplatil pádem Somkiat Chantra.

Skvěle jel Celestino Vietti (čtvrtý), tentokrát ve výrazných barvách na počest posledního domácího startu Valentina Rossiho, je členem jeho týmu VR46. Raúl neměl s Arónem problém a přilepil se na lídra Lowese, který zkrotil i rozvlněnou motorku. V 10. okruhu havaroval Cameron Beaubier. Záhy se dostal Augusto Fernández před Gardnera na sedmou příčku, stíhačka se mu dařila. Australan drobně chyboval. A komisaři vyhodnotili incident se Chantrou jako jeho vinu, i když byl trochu sporný. Dostal „long lap“.

Jenže přišel pád Raúla Fernándeze z prvního místa ve velké rychlosti, Lowese pokořil, nicméně ne nadlouho. Vyletěl v 16. kole z dráhy a jeho motorka skončila v divokých kotrmelcích. Vzal za přední brzdu, zablokovalo se mu kolo... Stihl se však zabalit do klubíčka. Havarovali i Xavi Vierge a Tony Arbolino. Sam se z vedoucí příčky dlouho neradoval, uzmul mu ji Canet. Angličan jezdil smykem, opět musel srovnat highsider. Navarro pořadím klesal, Augusto Fernández naopak stoupal až před Viettiho, to už znamenalo průběžné pódium. 4 kola před cílem Brit zaútočil, zase vedl a ještě se začal Arónovi vzdalovat. Španěl byl moc dlouhý, nechal mu v zatáčce dost místa a Sam opět zkrotil divokou motorku,. Pěkné drama!

Spadl Marco Bezzecchi, daroval tak další bod Gardnerovi bez boje, jel před ním sedmý. Definitivně ztratil byť jen teoretickou šanci na titul. Škoda, že se ani Lowesovi nedařilo celou sezónu tak dobře jako dnes a na jejím začátku. Canet v cílové rovince kapituloval, vypadalo to, jako kdyby vůbec nepřidal plyn. Ani nemohl, on mu totiž došel benzin! Tým Marca van der Stratena si tak veze z Misana „double“, strhující jízda Augusta Fernándeze byla naprosto neuvěřitelná. Vietti dosáhl v Moto2 životního výsledku, třináctka na kapotáži mu přinesla dost štěstí, i když to na „bednu“ nakonec nebylo. Canet ji totiž ještě stihl, motorka se definitivně zastavila až za cílovou čarou...

Pokérovaný Španěl nedostatek paliva nepotvrdil: „Nevím, co se mi stalo, ale druhé místo jsem nemohl udržet. Závod byl fajn, bojoval jsem o vítězství a i třetí příčku beru všemi deseti.“ Augusto Fernández: „O trestu dlouhého kola jsem věděl dopředu. Cítil jsem se skvěle po celý víkend. Závod jsem zachránil a vybojoval druhé místo!“ Šťastný Sam Lowes: „Víkend byl složitý. Na závod jsem zvolil přední měkčí gumu, ve druhé části jsem se tím pádem dost trápil, protože dlouho nevydrží... Ale přesně takový výsledek jsem potřeboval!“

VC Emilie-Romagny Moto2 2021 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Sam Lowes Kalex Elf Marc VDS Racing Team 40:25,180 min 2. Augusto Fernández Kalex Elf Marc VDS Racing Team +1,233 s 3. Arón Canet Boscoscuro Aspar Team Moto2 +1,400 s 4. Celestino Vietti Kalex Sky Racing Team VR46 +2,554 s 5. Jorge Navarro Boscoscuro +Ego Speed Up +4,243 s 6. Stefano Manzi Kalex Flexbox HP40 +5,198 s 7. Remy Gardner Kalex Red Bull KTM Ajo +14,261 s 8. Fabio di Giannantonio Kalex Federal Oil Gresini Moto2 +15,868 s 9. Ai Ogura Kalex Idemitsu Honda Team Asia +18,905 s 10. Marcos Ramírez Kalex American Racing +19,069 s

Moto3

Nad okruhem ráno svítilo slunce, i když bylo chladno a trať vlhká. Neděle nezačala nejlépe pro Filipa Salače, v zahřívacím tréninku se sklouzl. Jenže všichni jsme byli zvědaví na závod. Warm up vyhrál Pedro Acosta (1:49,4 min).

Závod byl vypsán na 23 kol, tedy 97 km. Dráha prakticky celá oschla. Salač vyrazil jako čtvrtý. Vedl „poleman“ Antonelli před Izanem Guevarou, za ně se nakonec zařadil Stefano Nepa. První trojice ostatním ujela, Filip bojoval o čelo druhé grupy, ale ve třetím kole se pole na špičce zase začalo sjíždět, minimálně první pětka, ve které se náš závodník držel. Nepa dokonce vedl, dopředu se vyhoupli i Jaume Masiá a Pedro Acosta.

Riccardo Rossi startoval zepředu, ale tempu nestačil a v 7. kole nepříjemně havaroval po kontaktu s Johnem McPheem. Ten sice pokračoval, ale v závodě dlouho neudržel. Filip z čela vypadl, místo pódia bojoval na rozhraní první a druhé desítky. Dennis Foggia měl naopak hodně práce a ta se mu dařila, výborná stíhačka! Ve 12. okruhu potkal rychlý pád Tatsukiho Suzukiho. Acosta nenechal nic náhodě a protlačil se do čela. Jenže jeho největší konkurent mu už znepříjemňoval život.

Čtrnácté kolo bylo konečnou pro Andreu Migna, ten vypadl z první velké grupy. Na ni se dotahoval Romano Fenati s Ryuseiem Yamanakou, čítala tedy dvanáctku jezdců. Fenati pokračoval dál v průniku dopředu, Japonec nikoliv. Jenže první čtveřice Foggia – Masiá – Darryn Binder – Guevara se záhy oddělila. Překvapený vítěz z Austinu Guevara se sklouzl, ale udržel spojku, naskočil a pokračoval dál, dokonce ještě na bodech. Pódium však ztratil. Masiá se lídra držel, coby týmový kolega Acosty mu mohl sebrat body. Mladší z Binderů už ztrácel. Tři kola před finišem spadl Yuki Kunii.

Acosta s Nepou Bindera v posledním kole dostihli, Darryn musel mít problémy, protože během dvou kol ti za ním stáhli dvě sekundy. Pedro se nakonec dostal až na pódium. Masiá na perfektního Foggiu vůbec nezaútočil a Dennis vyhrál. Snížil náskok na lídra šampionátu na 21 bodů, bitva o titul se odkládá do Portugalska. Nepa byl řádně naštvaný, protože se na „bednu“ nedostal, ale pětka je skvělý výsledek. Filip stihl dojet alespoň v Top 10.

Pedro Acosta v cíli řekl: „Jsem spokojen s týmem, pracoval perfektně, ale ne se sebou. Každopádně vím, jakou cestou bychom se v posledních závodech měli vydat.“ Masiá: „Není to super, nevyhrál jsem. Skulinu na Foggiu jsem hledal, leč nenašel. Dennis neudělal žádnou chybu. Dojel jsem druhý, částečná spokojenost...“ A Foggia? „Víkend na mokru jednoduchý nebyl, nemám vlhko rád. Věděl jsem ale, že potenciál na výhru tu je. Šesté pódium v řadě! Netuším, jak je to s body, ale Pedro ještě titul nemá. Uvidíme se v Portimãu!“

VC Emilie-Romagny Moto3 2021 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Dennis Foggia Honda Leopard Racing 39:33,170 min 2. Jaume Masiá KTM Red Bull KTM Ajo +0,292 s 3. Pedro Acosta KTM Red Bull KTM Ajo +4,686 s 4. Darryn Binder Honda Petronas Sprinta Racing +4,797 s 5. Stefano Nepa KTM Boé Owlride +4,853 s 6. Niccolò Antonelli KTM Avintia VR46 +5,052 s 7. Romano Fenati Husqvarna Sterilgarda Max Racing Team +5,335 s 8. Ayumu Sasaki KTM Red Bull KTM Tech 3 +6,642 s 9. Xavier Artigas Honda Leopard Racing +6,736 s 10. Filip Salač KTM CarXpert PrüstelGP +6,800 s

Zdroje: iSport.cz, Wikipedia, MotoGP Twitter, MotoGP.com, MotoGPSport.cz, Nova Sport

Foto: Václav Duška jr., Lukasz Swiderek