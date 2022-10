Motocyklová VC Malajsie 2022: V Moto2 vyhrál Tony Arbolino, Ogura spadl

Devatenácté, předposlední dějství letošního MS silničních okruhů hostí Malajsie. Grand Prix se koná na okruhu v Sepangu. Součástí areálu jsou kromě závodní trati samotné a jejího zázemí i golfové hřiště, nákupní centrum a hotel. Tribuna má typickou střechu ve tvaru lotosového květu. Před 11 lety zde při závodě MotoGP zahynul exmistr světa dvěstěpadesátek Marco Simoncelli.

Dieter Mateschitz, spoluzakladatel a majitel Red Bullu zemřel v 78 letech, podlehl těžké nemoci. Vlastnil i televizní stanice, ale hlavně jeho výrobce energetických nápojů podporuje mohutně motoristický sport. Převzal i rakouský A1 Ring, který přejmenoval a zrekonstruoval. Paddock klasického silničního MS se s ním nerozloučil minutou ticha, nýbrž potleskem.

V Malajsii je vždy vysoká vlhkost, letos se teplota pohybovala těsně nad třiceti stupni Celsia.

MotoGP

Před kláním byli ve hře o titul ještě čtyři jezdci: nejvýhodnější výchozí pozici měl Francesco Bagnaia, dále Fabio Quartararo, který si při pádu v sobotním čtvrtém tréninku polámal prsty na levé ruce, Aleix Espargaró a Enea Bastianini.

Na osychající dráze se v ranním zahřívacím tréninku blýskl Johann Zarco (2:02,4 min), nazouvaly se hladké gumy. Joan Mir pomohl Polu Espargarovi zpět do sedla jeho oranžové hondy. Jeho bratr Aleix měl problémy s nastavením přední výšky motorky. Raúl Fernández slaví dnes 22. narozeniny.

Závod nejsilnější kategorie byl vypsán na takřka 111 km, tedy rovných 20 kol.

Moto2

Augusto Fernández nenechal nikoho na pochybách, že právě on je jedním ze vou kandidátů na titul. Ovládl ranní warm up na ještě vlhké dráze (2:20,0 min). Ai Ogura měl před ním náskok v celkovém pořadí jen 3,5 bodu. Filip Salač v „rozcvičce“ i přes nateklé prsty z kvalifikačního pádu startoval, zajel šestnáctý čas, o 2,7 s horší.

Závod byl vypsán na 18 kol, tedy takřka 100 km. Začal nepříjemnou situací, kdy spadli Pedro Acosta, Somkiat Chantra, Alessandro Zaccone a David Sanchís. Chantra si brnknul do Jaka Dixona a ostatní za ním neměli šanci nic dělat. Borja Gómez dostal dvojité dlouhé kolo za ulitý start.

Poli vládl Tony Arbolino před Ogurou, Alonsem Lópezem a exmistrem světa třístovek Manuelem Gonzálezem, který jezdí jako pokropený živou vodou. Pátý byl Dixon a incident po startu pomohl Fernándezovi k šestce, navíc se na Brita nalepil. Filip se rychle probil z osmnáctého místa na kraj první desítky. Zato Celestino Vietti pokračoval v tragických výkonech a skončil po pádu. A to zkraje sezóny vypadal na jednoho z favoritů na titul…

Trávou se projížděl Joe Roberts a pak zmizel v boxech, stroj nefungoval. González dostal chuť na první stupně vítězů v kariéře MS. Do šachovnicové vlajky chybělo 7 kol, Ogura se přilepil na Arbolina a záhy šel do čela. Ovšem ne na dlouho, byl dlouhý a vedení ztratil.

Vřelo to i za nimi, López se vrátil na průběžný bronz před Gómeze, Dixon s Fernándezem nebyli daleko, Augustovi přece jde o titul mistra světa! Na Brita to navíc zkusil. Oba spolu bojovali opravdu tvrdě, ale čistě. Jake je z Británie zvyklý na bitvy a ostré lokty, pro Španěla nebyl snadným soustem. Navíc mu udílí rady Fabio Quartararo, jsou vidět často spolu.

Ogura se v posledním kole pokusil předjet Arbolina a uklouzl! Zásadní chyba! Mohl jet do Valencie v úplně jiné situaci… Tony vyhrál, druhou příčku obsadil Alonso López, má ještě šanci získat titul Nováčka roku, i když nejel celou sezónu. Na poslední pódium se vešel Dixon. Augusto Fernández to nakonec dotáhl na čtyřku, González vypadal chvíli velmi slibně, musel se spokojit s pětkou, slušně po delší době zajel šestý Marcel Schrötter. Filip Salač v závěru závodu trochu ztratil, ale bral pět bodů za 11. příčku.

Jake Dixon: „Bláznivý závod. Nechal jsem si soupeře ujet, pak jsem spotřeboval hodně energie na to, abych je dostihl. Leckdo může říct, že mi stupně vítězů spadly do klína...“ Úspěch věnoval své manželce a ratolesti na cestě. Alonso López: „Neznám trať. Pětkrát jsem během závodu málem spadl, ale naštěstí mám skvělý balíček.“ Nezapomněl na děkovačku. Tony Arbolino: „Mám na to a chci všem ukázat svůj potenciál. Nejsem ve hře o šampionát, ale toužím vyhrávat dál.“ I on poděkoval, letos převzal roli jedničky týmu Marc VDS, Sama Lowese sužují zranění. Do čela šampionátu se vrátil Fernández, do Valencie pojede s náskokem 8,5 bodu na Oguru.

Moto3

Počasí si v noci na neděli s jezdci opět zahrálo. Ranní warm up vyhrál Jaume Masiá, jelo se na mokru, o čemž svědčil i jeho čas 2:25,5 min. Suchý závod byl vypsán na 17. okruhů, přes 94 km a začal v šest hodin ráno našeho času.

Ze své čtvrté pole position v kariéře vyrážel Dennis Foggia. Šampion Izan Guevara vystřelil jako raketa, ale italský závodník chtěl alespoň titul vicemistra. Daniel Holgado se s Andreou Mignem lehce sťukl, Italovi chybělo k bariéře jen pár centimetrů. Stefano Nepa ošklivě spadl a zůstal na trati, ostatní soupeři se mu ale díkybohu stihli vyhnout. I tak se hodila nosítka, bolela ho noha. Mistr světa po chybě propadl na konec první desítky. Havaroval také Scott Ogden, i když Brit se pohybuje většinou vzadu.

Velká škoda pro Davida Muñoze, jezdil vpředu, ale dostal highsider. Lehký pád vyřadil ze závodu Tatsukiho Suzukiho. Do první skupiny (Masiá, Diogo Moreira, Sergio García, Foggia, Holgado) se dotáhl i Ayumu Sasaki a ožil rovněž nový šampion, ten se vyšplhal zpátky. Pohromadě už jela první desítka. Těsně před polovinou klání upadl smolař Alberto Surra, který bojoval se zlomeným zápěstím.

Carlos Tatay skončil s technickou závadou v boxech, Riccardo Rossi doplatil na souboj s Moreirou a následoval pád. Čtyři kola před cílem ťukl Guevara do zadního kola Sasakiho… měl co dělat, aby se na svém gasgasu udržel, ale povedlo se mu to! Pochopitelně razantně ztratil, „odcouval“ na konec Top 10 a motorka mu evidentně nefungovala, navíc se uhodil do zápěstí…

V předposledním okruhu se odporoučel k zemi Taiyo Furusato. V čele zbyla šestice jezdců, která si to rozdala o triumf v závodě. Nezvítězil ovšem žádný z kandidátů na titul vicemistra světa. V posledním kole vycítil šanci John McPhee, který vyrážel až z 22. příčky na roštu! Jede poslední sezónu v Moto3, pro příští rok už nesplní věkový limit. Asi není nikdo, kdo by mu triumf nepřál. Dobyl celkově čtvrtý v kariéře… Letos byl i zraněný, zlomil si při tréninku obratle, takže se jedná o velký návrat. Husqvarna i stáj Maxe Biaggiho a Petera Öttla se může navíc radovat z double, Sasaki skončil druhý. Foggia prokoučoval poslední zatáčku...

Třetí Sergio García vedl podstatnou část závodu: „Motorka vypadala dobře, ale na konci závodu ztrácela rychlost na rovinkách. Nemohl jsem vyhrát, ale body jsou důležité. Bylo to obtížné. Musíme pracovat na zlepšení.“ Ayumu Sasaki: „Udělal jsem všechno. Chtěl bych svůj úspěch věnovat Dieterovi, který mě podporoval celou kariéru. Boj o druhé místo v šampionátu nekončí.“ Šťastný, ale totálně vyčerpaný skotský sympaťák John McPhee: „Jsem na sebe hrdý. Včera jsem měl hodně problémů, celá sezóna byla těžká. Je to moje poslední vítězství v Moto3.“ Nechce znovu vyhrát ještě ve Valencii?

Zdroje: MotoGP Twitter, iSport.cz, MotoGPsport.cz, MotoGP.com, Nova Sport, Sky Sports

Foto: Václav Duška jr.