Motocyklová VC Malajsie 2022: Kvalifikaci MotoGP vyhrál Jorge Martín, letos počtvrté

Devatenáctou, předposlední zastávkou letošního MS silničních motorek je Velká cena Malajsie. Okruh v Sepangu, jeden z mnoha „Tilkeringů“ byl otevřen v březnu 1999. Moderní, široká, 5543 m dlouhá trať má patnáct zatáček, deset pravých a jen pět levých. Nachází se asi 50 km od Kuala Lumpuru, mezinárodní letiště leží nedaleko, ranvej prakticky sousedí s areálem.

První ročník jednostopé VC Malajsie se konal v roce 1991, ovšem pochopitelně nikoli na současném místě, nýbrž v Shah Alamu, místo této trati už takřka dvě dekády stojí luxusní domy. V sezóně 1998 se přestěhoval do Johoru. Tento okruh byl také uzavřen před pěti lety, na plánovanou rekonstrukci se nenašel dostatek peněz, stále však existuje. Od letopočtu 1999 GP hostí Sepang, historii závodu přerušil pouze na dva roky covid. Páteční a sobotní program jubilejní 30. Grand Prix Malajsie začíná pro středoevropského fanouška velmi brzy, ve tři hodiny ráno.

MotoGP

Místo Takaakiho Nakagamiho startuje v královské třídě opět Tetsuta Nagashima. Aleixe Espargara čeká 300. závod v kariéře napříč všemi kategoriemi. Víkend pro něj začal naprostou katastrofou, nejdříve spadl a náhradní stroj vypověděl službu. „Titul už je hodně vzdálený.“ nechal se slyšet. První trénink patřil Bradu Binderovi na KTM (1:59,4 min). Pol Espargaró ohrozil své soupeře při návratu na trať z boxů a obdržel trest, na roštu se posune o tři příčky vzad oproti výsledkům kvalifikace.

„Musím jet takticky, potřebuji dokončit svou práci. Když jsem bojoval v roce 2018 o korunu v Moto2, byl jsem v Malajsii hodně nervózní,“ řekl Francesco Bagnaia. Ducati čeká na jezdecký titul od roku 2007, italský jezdec na italském stroji se naposledy v královské kategorii (tehdy pětistovkách) radoval z koruny před půlstoletím, byl jím, jak jinak, legendární Giacomo Agostini s tříválcovou MV agustou. Casey Stoner zase vyhrál s Desmosedici GP7, která měla ještě bezrámovou konstrukci.

Marc Márquez o své zraněné ruce řekl: „Cítím pořád bolest, chronickou, ale naučil jsem se s ní žít a pracovat.“Jeho bratr Álex obdržel za sestřelení Jacka Millera na Phillip Islandu pro závod v Malajsii dlouhé kolo. Určitě právem. Omluvil se hned nejen jemu, ale i u Ducati. Střídá značku, přechází k Italům, tak je dobré udržet vztahy…

Druhý trénink se rozjel v pátek v 10:10, o hodinu a pět minut později oproti původnímu plánu. Pochopitelně na mokrých gumách po lijáku během moto-dvojek. Franco Morbidelli měl co dělat, aby sebou na trávě nešvihl. Jezdil ale velmi rychle, až ke konci jej soupeři přeskočili. Přezouvalo se na slicky. Rybník všem vypálil Cal Crutchlow (2:05,7 min), na kombinované pořadí FP2 ale vliv neměl.

Třetí trénink okořenili pády Raúl Fernández a Pol Espargaró, ten dokonce dvakrát! Morbidelli si nedával pozor a překážel kolegovi Quartararovi, Bagnaiovi i slavnějšímu Márquezovi. Fabio di Giannantonio se lehce sklouzl. Marc Márquez krotil jankovitou motorku, pak čekal na výjezdu z boxů na „Pecca“, chtěl se ho chytit. Soupeř mu prostě zastavil a nedal šanci. Ke noci se objevil déšť a aktuální lídr průběžného pořadí se ocitl na zemi. Vítězný Jorge Martín zajel 1:58,5 min.

Důležité bylo, že Bagnaia musel do první kvalifikace, i když zajel nachlup stejný čas jako desátý Morbidelli s tovární yamahou. Za své počínání v FP3 vyfasoval „Franky Morbido“ long lap – a hned dvojitý. Ale dál postoupil díky lepšímu druhému času. Společnost jezdci Ducati dělal… osminásobný šampion.

Ten testoval novou aerodynamiku ve čtvrtém tréninku, zadní křídla nemělo cenu zkoušet v pátek za mokra. Pol Espargaró spadl potřetí! A napodobili ho Martín, Johann Zarco a Quartararo. Na hondě se neudržel ani Marc Márquez. Vyhrál Marco Bezzecchi (1:59,9 min).

Kvalifikace o dvě postupová místa vypukla po deváté ranní. V elitní skupině chyběl i Miller, takže v Q1 bylo opravdu narváno a někdo musel z kola ven. Davide Tardozzi byl v garáži Ducati pěkně nervózní. Havarovali Darryn Binder a Remy Gardner, ve finále uklouzl i Álex Márquez. Millera ducati vykopla a dokonce se na asfaltu potkali, byť v malém tempu. Hořký konec, protože ho Marc Márquez vyšťouchl z postupu. Bagnaia Q1 vládl suverénně (1:58,6 min).

Bitva o nejvyšší příčky gridu se rozjela v půl desáté. Martín okamžitě prolomil rekord dráhy, dostal se až k hranici 1:58 min. „Pecco“ neustál tvrdé brzdy a ujel mu předek, Marc, který se tradičně vozil za ním, se i přesto protlačil na kraj první řady. Aleix Espargaró spadl. „Martinator“ stlačil čas na 1:57,7 to je výkon z říše snů! Nestačil na něj ani „La Bestia.“ Bagnaia skončil devátý a Quartararo dvanáctý.

Marc Márquez: „V trénincích jsem byl daleko vzadu. Hodně kol jsem jel v obou kvalifikacích sám. Dost jsem zariskoval, ale vlastně ani nevím, jak se to povedlo. “ Druhý Enea Bastianini se nechal slyšet: „Jde mi o celkové třetí místo, moc si ho přeju a rád bych byl příští rok v garáži s mistrem světa,“ Po úspěšném boji o první řadu dodal: „Udělali jsme velký pokrok od včerejška i od dnešního rána. Kvalifikace byla hodně těsná, druhá pozice je báječná. Doufám, že zítra bude svítit slunce.“ Ale počasí je v Sepangu nevyzpytatelné… Jorge Martín byl snad až příliš skromný: „Nemyslím si, že to bylo úplně perfektní kolo. Čekal jsem, že se hodně soupeřů ke konci kvalifikace zlepší, ale nestalo se. Každopádně mám výborný základ pro zítřek.“

VC Malajsie 2022 MotoGP – Kvalifikace (Top 10) 1. Jorge Martín Ducati Prima Pramac Racing 1:57,790 min 2. Enea Bastianini Ducati Gresini Racing MotoGP 1:58,246 min 3. Marc Márquez Honda Repsol Honda Team 1:58,454 min 4. Marco Bezzecchi Ducati Mooney VR46 Racing Team 1:58,490 min 5. Álex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:58,575 min 6. Luca Marini Ducati Mooney VR46 Racing Team 1:58,579 min 7. Franco Morbidelli Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:58,654 min 8. Maverick Viñales Aprilia Aprilia Racing 1:58,766 min 9. Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 1:58,862 min 10. Aleix Espargaró Aprilia Aprilia Racing 1:58,935 min

Moto2

Liqui Moly Husqvarna Intact GP nastoupí do příštího ročníku MS prostřední kubatury s Darrynem Binderem a Lukasem Tulovicem. I když jsou aktuálně ve startovním poli jen tři výrobci rámů (dominantní Kalex, Boscoscuro a MV Agusta), motocykloví výrobci se tu prezentují coby sponzoři jednotlivých stájí. Konkrétně KTM, GasGas, Honda, Yamaha a Fantic, nyní se k nim tedy přidává Husqvarna. Lorenzo dalla Porta se přesune do týmu SAG Pertmamina Mandalika.

Ve startovní listině nastaly obří změny. Divokou kartu obdržel domácí Kasma Daniel (bin Kasmayudin). Místo Simone Corsiho jede na MV Agustě David Sanchís. Jorgeho Navarra vystřídal superbiker Borja Gómez, který jinak aktuálně jezdí evropský (tedy vlastně španělský) mistrák a umí i vyhrávat. Navarro má zlomenou levou stehenní kost, už je po operaci. Corsi, který ho v Austrálii přejel, pak malíček. Malajec Azroy Anuar nahrazuje taktéž zraněného Zontu van den Goorbergha. Oba domácí závodníci jedou v tyrkysových barvách Petronasu s podporou MIE Moriwaki, ale pod hlavičkou RW Racingu. Příští rok by měli jít do supersportů.

Arón Canet na konci prvního tréninku sestřelil Barryho Baltuse. Přišla ke slovu nosítka, polámaný Belgičan bohužel ve víkendu pokračovat nemůže. Nevydržely kosti v patě, nemocniční cétéčko nelže... „Session“ vyhrál Augusto Fernández (2:06,8 min) i přes pád v závěru. Filip Salač skončil dvanáctý se ztrátou 1,7 s. I druhý Pedro Acosta byl o 0,8 s pomalejší než vítěz. Havárie neminula ani Alonsa Lópeze, Celestina Viettiho zase postihl defekt zadní pneumatiky.

Ve druhém tréninku přišel po osmi minutách prudký déšť. Sam Lowes se stihl na slickách ještě dostat do problémů, ani nezvládl dojet do boxů. Spousta dalších závodníků vyjela alespoň mimo trať, ale nespadla. Rudá vlajka byla ovšem vyvěšena až za dalších deset minut. Liják byl brutální, ale ustal. Pak se čistila od vody dráha, pauza trvala více než hodinu, jezdci poté vyrazili do boje na mokrém obutí, zbývalo ještě 22 minut.

Ai Ogura: „Déšť je tady běžná věc. V neděli může přijít znovu.“ Kasmu Daniela vykopla motorka, lehce spadl i jeho kolega Anuar. Na stroji se neudržel ani Jake Dixon. Čas Manuela Gonzáleze (2:07,8 min) zpočátku tréninku na suchu samozřejmě už nikdo překonat nedokázal. Salač skončil třináctý, ztratil skoro 1,9 s

Třetí trénink vyhrál Ogura (2:06,6 min), takže dráha v sobotu ráno oschla dokonale. I mistr formátu Augusta Fernándeze si musel dávat pozor na provoz na trati, aby nesundal soupeře. Málem se mu to povedlo. Později se stejně „utnul“ a lovil stroj z kačírku. López prožil horkou chvilku, ale hrozící pád takřka „po márquezovsku“ vyrovnal. Podobně si počínal i Marcel Schrötter. Sama Lowese nepustil dál tým., Brit se sám necítí pořád ve své kůži. Ale přátelské, ba vřelé vztahy se šéfem Marcem van der Stratenem to nijak nenaruší. Salač obsadil až 15. místo (-1,4 s) a musel do první kvalifikace.

Ta přišla na řadu v sobotu v 7:30. Niccolò Antonelli byl rychlý, ale upadl. Gómez brzdil Filipa i Marcose Ramíreze, spíše jim překážel. Náš závodník však postoupil do Q2, Antonellimu se to povedlo rovněž, ještě měl štěstí dalla Porta, ale třeba Vietti ne. Vítězem této kvalifikace se stal Joe Roberts (2:07,0 min).

„Cítím se dobře. Mohl bych se znovu vrátit na špičku,“ řekl Albert Arenas. Filip se bohužel v úvodu boje o nejvyšší příčky na roštu odporoučel k zemi, zmizel v boxech a už nevyjel, nebylo na čem. Výsledkové listině vévodil Tony Arbolino. Pak převzal vládu Ogura (2:06,4 min) a nikdo ho už z čela nesesadil. Jeho a Arbolina doplní v první řadě Canet, Fernández obsadil šesté místo, Salač tedy až osmnácté.

VC Malajsie 2022 Moto2 – Kvalifikace (Top 10) 1. Ai Ogura Kalex Idemitsu Honda Team Asia 2:06,233 min 2. Tony Arbolino Kalex Elf Marc VDS Racing Team 2:06,488 min 3. Arón Canet Kalex Flexbox HP40 2:06,652 min 4. Jake Dixon Kalex Inde GasGas Aspar Team 2:06,701 min 5. Manuel González Kalex Yamaha VR46 Master Camp Team 2:06,705 min 6. Augusto Fernández Kalex Red Bull KTM Ajo 2:06,738 min 7. Somkiat Chantra Kalex Idemitsu Honda Team Asia 2:06,896 min 8. Pedro Acosta Kalex Red Bull KTM Ajo 2:06,934 min 9. Cameron Beaubier Kalex American Racing 2:06,950 min 10. Alonso López Boscoscuro Beta Tools Speed Up 2:06,952 min 18. Filip Salač Kalex Gresini Racing Moto2 bez času

Moto3

Vzhledem k tomu, že byl od příští sezóny zvýšen minimální věk pro vstup do šampionátu na 18 let, začíná se uvažovat o tom, že by nejslabší třída povýšila na dvouválcové motory s objemy 400-500 cm3. Proto se zrušily třídy objemové, aby se mohly měnit technické regule, v obou silnějších už se koneckonců tak stalo. Pro jsou třeba Mirko Cecchini, šéf týmu Snipers a zakladatel Speed Up Racing Luca Boscoscuro. Někteří jezdci už mají v osmnácti přes metr osmdesát a současné jednoválcové čtyřtaktní dvěstěpadesátky jsou pro ně příliš malé. Půllitry byly ještě před jednadvaceti lety královskou kategorií, teď by mohly být tou začátečnickou. Zajímavý paradox…

Stáj Liqui Moly Intact GP z Moto2 se oficiálně spojila s Husqvarnou, respektive týmem Petera Öttla. Byl potvrzen předlouhý název „Liqui Moly Husqvarna Intact GP“ i již dříve avizovaná jezdecká dvojice Ayumu Sasaki/Colin Veijer. Španěl David Salvador získal místo u týmu CIP Green Power Alaina Broneca. Už má šest startů v GP.

Divokou kartu pro Sepang dostal domácí Syarifuddin Azman, sedlá hondu týmu VisionTrack Racing Michaela Lavertyho. Úplným nováčkem MS není, už jsme ho viděli čtyřikrát, získal dokonce už i dva body při debutu loni v Aragonii. Na příští rok získal kontrakt s týmem MT Helmets – MSI, pojede tedy celý seriál „na plný úvazek“.

První trénink ovládl Dennis Foggia (2:12,2 min). Ryusei Yamanaka přišel o část svého stroje, kus mu odlétl. Azman překvapil desátým časem se ztrátou 1,2 s. Carlos Tatay si hned v úvodu toho druhého „ustlal“, záhy jej napodobil Riccardo Rossi, který se rozčiloval, Yamanaka a John McPhee. Dalším „padavkou“ byl Daniel Holgado, následoval ho Taiyo Furusato. Na zemi se ocitl i mistr světa Izan Guevara. Lehký pád na přední kolo v nevelké rychlosti, nic víc. Foggia vyhrál znovu, byl ale o desetinku pomalejší.

Třetí trénink v sobotu ráno uvítal jezdce sluncem, ale trať byla mokrá po nočním dešti a časy tudíž pomalejší. Asfalt však rychle osychal. Vítěz David Muñoz se nakonec dostal alespoň na 2:12,4 min. Časy z pátku vylepšil málokdo.

První kvalifikace začala v 6:35. Překvapivě se jí účastnili John McPhee a Deniz Öncü, kterému se rozhodila motorka… Ve finále havaroval a do závodu tak vyjede až z 25. místa! Mimo trať se ocitl i Kaito Toba. K elitní čtrnáctce však postoupil jako druhý nejrychlejší spolu s Taiyem Furusatem, Joelem Kelsem a vítězem Ryuseiem Yamanakou (2:12,6 min).

V bitvě o pole position se dlouho vyčkávalo, přitom Sepang je dlouhý. Nikdo nechce vyjet první, aby se ho další nechytli. Jenže musí… Tatay spadl v pomalé vracečce. Před výměnou zadních pneumatik se skvěli na čele výsledkové listiny Sasaki, Foggia a Rossi. Přišel závěr a poslední rychlé kolo… Respektive pro Sergia Garcíu dvě. Jenže na pole position se nevyhříval až do konce, zůstal třetí. Foggia prolomil rekord dráhy (2:11,4 min) a v první řadě jej doplní mistr světa Guevara. Největší hvězdy se tentokrát dostaly dopředu!

Mezi Foggiou a Garcíou jsou v průběžném pořadí jen dva body, vicemistrem světa může být ještě i Sasaki. Joshua Whatley odstartuje do závodu z pit lane, 5 sekund za polem. Musel měnit motor, ale bohužel nepoužil jeden z šesti, které na sezónu má, nýbrž jiný. Což je dost závažný prohřešek, otázkou je, zda to byla jeho chyba, spíše se spletli mechanici. Takže tvrdý trest…

VC Malajsie 2022 Moto3 – Kvalifikace (Top 10) 1. Dennis Foggia Honda Leopard Racing 2:11,411 min 2. Izan Guevara GasGas Gaviota GasGas Aspar Team 2:11,635 min 3. Sergio García GasGas Gaviota GasGas Aspar Team 2:11,674 min 4. Jaume Masiá KTM Red Bull KTM Ajo 2:11,751 min 5. Daniel Holgado KTM Red Bull KTM Ajo 2:11,836 min 6. Andrea Migno Honda Rivacold Snipers Team 2:11,843 min 7. Ayumu Sasaki Husqvarna Sterilgarda Husqvarna Max 2:11,907 min 8. Tatsuki Suzuki Honda Leopard Racing 2:11,934 min 9. Riccardo Rossi Honda Sic58 Squadra Corse 2:11,960 min 10. David Muñoz KTM Boé Motorsports 2:12,051 min

MotoE

Světový pohár elektromotorek bude od příští sezóny povýšen na oficiální mistrovství světa. Uskuteční se 16 závodů v rámci osmičky Grand Prix – v Le Mans, Mugellu, na Sachsenringu, v Assenu, nově v Silverstone, na Red Bull Ringu, v Barceloně a Misanu. Tedy alespoň v rámci předběžného kalendáře, který zveřejnila FIM 18. října. Mění se i jednotné stroje, italskou Energicu a její Ego Corsu střídá Ducati.

Prototyp nese zatím kódové jméno V21L, váží 225 kg, skoro polovina připadá na baterie s kapacitou 18 kWh.. Elektromotor dává 110 kW (150 k) a 140 Nm. Rám je hliníkový, brzdy ocelové, podvozek od Öhlinsu nastavitelný, elektronika pochází z vlastního vývoje. V21L se při testech v Mugellu rozjela na 275 km/h. Startovní pole čítá znovu osmnáct jezdců, týmů je jedenáct. Ajo, Intact GP, Sic58 Squadra Corse a Esponsorama Racing nasadí pouze jeden stroj, Gresini, LCR, Pramac, Aspar, Pons, Tech3 a RNF dva.

Jezdeckou sestavu zatím oznámila pouze stáj Gresini, Mattea Ferrariho doplní Alessio Finello. Ferrari je vicemistrem Itálie superbiků (2019), ve stejné sezóně získal i historicky první titul v MotoE. Vyhrál sedm závodů Světového poháru elektromotorek. V letech 2013-15 jezdil i MS Moto3, ale ve 47 startech výrazný úspěch nezískal. Letošní vítěz seriálu (a mistr světa supersportů 2021) Dominique Aegerter prvenství příští rok obhajovat nebude, míří do superbiků.

