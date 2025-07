Motory Ford EcoBoost mohou mít lepší parametry, než běžně mívají. Ale není to jen tak…

EcoBoost je obchodní označení zážehových motorů Ford s přímým vstřikováním benzinu a turbodmychadlem. Nabízejí velmi dobré parametry, ovšem má to jeden háček.

Oktanové číslo říká, jak moc je benzin odolný vůči takzvaným samozápalům, lidově klepání motoru. Čím je oktanové číslo vyšší, tím je palivo odolnější. K samozápalu dochází, pokud se zápalná směs zapálí předtím, než k tomu dojde přeskokem jiskry na zapalovací svíčce. To přirozeně souvisí s kompresním poměrem motoru.

Ten, čím je větší, tím by se mělo používat palivo o vyšším oktanovém čísle. U přeplňovaného motoru se ale musí k takzvanému statickému kompresnímu poměru přidat ještě dynamický kompresní poměr z důvodu přeplňování. Zatímco u atmosférického motoru vzniká při sání podtlak, u přeplňovaného pracujeme s přetlakem, jakkoliv to platí pouze v případě, kdy turbodmychadlo stlačuje vzduch do válců, což se děje jen v určitých fázích chodu motoru.

Celá věc je přirozeně složitější, jelikož „do hry“ vstupuje také regulace předstihu zážehu na základě údajů například z čidla klepání motoru. U přeplňovaného agregátu s použitým palivem také souvisí výše plnicího tlaku. Ten při palivu s nižším oktanovým číslem bývá nižší, což přímo souvisí s výkonem motoru. Řízení plnicího tlaku na základě použitého benzinu není ničím novým. Už v 80. letech to nabízel Saab u přeplňovaných motorů coby systém APC (Automatic Performance Control).

Zámořské problémy

V Evropě máme benzin o oktanovém čísle od 91 do 100, běžné je 95 (Super, nebo Natural), případně 98 (Super Plus). Trochu jinak to mají v Severní Americe, kde se tradičně používají benziny o nižším oktanovém čísle, běžně 87 nebo 93. S klasickými velkoobjemovými osmiválci s malým kompresním poměrem problém není, s moderními přímovstřikovými turbomotory ale už ano. Typické právě u vozu Ford F-150, který pohání šestiválec EcoBoost 3.5.

Mnozí Američané ho provozují na benzin o oktanovém čísle 87. Důvodem je informace v návodu k obsluze, která říká, že „Vaše vozidlo lze provozovat na bezolovnatý benzin o oktanovém číslem 87.“ Bohužel už nedodává, že „pokud chcete výkon motoru uváděný výrobcem, musíte tankovat palivo s vyšším oktanovým číslem 91 a vyšším.“

Známý americký automobilový magazín Car and Driver testoval EcoBoost F-150 s palivem s oktanovým číslem 87 a následně 93 a výsledky testu jsou minimálně zajímavé. Naměřený výkon motoru byl s palivem 93 380 koní (279 kW), kdežto při použití paliva 87 klesl na 360 koní (265 kW). Výsledkem bylo zrychlení z 0 na 60 mph (96 km/h) o 0,6 sekundy pomalejší.

Trochu nejednota

Přejděme od F-150 k Fordu0Mustang. Na amerických webových stránkách Fordu se uvádí, že výkon jeho motoru činí 315 koní (232 kW). Hned vedle uvedeného údaje je ale doplňující text, který říká, že „Výkon motoru i točivý moment závisí na použitém palivu dle normy SAE J1349.“ Jenže v návodu k obsluze vozidla nic takového řečeno není. Pouze, že motor může běžet na palivo 87.“

U moderních motorů se snímačem klepání je možné používat palivo o nižším oktanovém čísle, ovšem za cenu snížení výkonu. EcoBoost má řízení naladěno tak, že i pokud použijete palivo 87, je chod motoru klidný bez klepání.

Dvě metody měření

Celá věc s úbytkem výkonu u F-150 se točí kolem oktanového čísla benzinu. Jeho kvalita se dle české normy ČSN EN 228 posuzuje podle 23 parametrů. Jedním z nich je měření oktanového čísla. K němu se dojde dvěma způsoby: jednak výzkumnou metodou RON (Research Octane Number) a jednak motorovou metodou MON (Motor Octane Number). Oba parametry vyjadřují, jak už víte, odolnost benzinu proti klepání při spalování v zážehovém motoru. Zkoušení se dělá na speciálním jednoválcovém motoru CFR s posuvným válcem, ale za různých podmínek.

Kromě toho existuje ještě rychlejší analytická metoda měření oktanového čísla, avšak rozhodující je měření na motorech (například při soudní rozepři). Už v dávné minulosti se usoudilo, že nejlepší využití energie je při oktanovém čísle 95 výzkumnou metodou. Benzin 95 byl následně akceptován v rámci EU a odtud pochází název eurobenzin.

Obecně platí, že každý motor jedné typové řady může mít odlišný oktanový nárok. Jde o takzvaný rozptyl oktanového požadavku. Ten u současných motorů vybavených elektronikou činí 3 až 5 jednotek.

