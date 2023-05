Mototest CFMOTO 300CL-X: Ani potěr neostrouhal

Když jsme před rokem otestovali kompaktní kapotovanou mikrostřelu CFMOTO 300SR pro začátečníky, bavila nás točivým motorem a zábavnými jízdními vlastnosti. Dokonce až tak, že bychom si ji klidně zaparkovali do garáže k velké motorce na „takové to blbnutí po městě“.

Jenže by to chtělo vysoká řídítka a pohodlnější posez. A bingo, za stejnou cenu 109.990 Kč tady máme novinku 300CL-X! Ačkoliv technicky vychází z holého 300NK, neo-retro vypadá o dost dospěleji a skoro bychom si ho spletli se sedmistovkou. Vyzrále působí i za řídítky, vždyť výška sedla (mimochodem s protiskluzovým potahem) činí solidních 795 mm. Takže ani 180 cm vysoký jezdec si nepřipadá jako medvěd na tříkolce v cirkusu. A třeba zadní guma má šířku 150 mm, což je o centimetr víc než u stejně objemných sourozenců ze stejné líhně.

Video se připravuje ...

Po startu se z výfuku skrytého pod rámem ozve dospělý zvuk. Na levé rukojeti nacházíme tlačítko přepínání jízdních režimů. Automaticky volíme Sport, motůrek srdnatě zabere a žene se do otáček. Ve spojení s přesně řadicí šestistupňovou převodovkou je to nečekaný zážitek i pro zkušeného jezdce. Motorka se ochotně vrhá do zatáček, hodí se také tvrdší naladění podvozku s obrácenou přední vidlicí. Jen brzdy nám přišly u testovaného kusu slabší než u loni zkoušeného 300SR, respektive s pomalejším náběhem účinku.

Pokud se právě smějete, že s výkonem 20 kW to moc nemůže jet, sáhněte si do svědomí – z nuly na cokoliv jste po městě i s třístovkou spolehlivě rychlejší než všechno okolo. Maximálku jsme s metráčkovými redaktory vyhnali na 125 km/h. Víc bychom ani nechtěli, ochrana před větrem je nulová a k žánru stroje to vůbec nesedí. Zato jsme si nemohli odpustit aspoň lehké seskočení z asfaltu. Vysoká řídítka a uvolněná poloha dovolí lehké sklouznutí po šotolině, ale hladké gumy a litá kola varují před horším povrchem.

Nejlépe se cítí na okreskách. Tam všude nebude tříkilo brzdou ani s motorkářským potěrem za řídítky. A může vyrazit i na delší výlet – dovozce už nabízí stylové brašny nebo třeba nosič zadního kufru.

Plusy

Zábavnost

Skvělá ovladatelnost

Točivý motor

Minusy

Slabší brzdy

Nulová ochrana před větrem