Mototest CFMOTO 450CL-C: Chlapem v raném věku

Kategorie cenově dostupných motocyklů pro mladé jezdce je pro značku CFMOTO velmi důležitá a sází v ní na dvouválcové čtyřistapadesátky. Vše odstartoval juniorský supersport 450SR, kterého následoval naháč NK, cestovní enduro MT a celkem nečekaně i cruiser CL-C. Hlavně posledně jmenovaný model nás zaujal, protože s ním čínský výrobce míří do zcela nového segmentu – dosud žádný cruiser s klasickou koncepcí v Evropě nenabízel.

První z rodu

Hlavním znakem malého CL-C jsou 16“ kola obutá do balonových pneumatik s rozměry 130/90 R16 vpředu a 150/80 R16 vzadu. Proti útlé motorce totiž působí nadmíru robustně. Až potom si všímáme retrostylu s malou kapkovitou nádrží, širokými řídítky zakončenými držáky s kulatými zpětnými zrcátky, klasickým kulatým světlem osazeným diodami, malým předním blatníkem, chromovaným víčkem nádrže nebo širokým koženým sedlem ukotveným jen 690 mm nad zemí. Nízká stavba ve stylu bobber vypadá delší než ve skutečnosti i díky protažené kyvné vidlici a dvojici výfukových koncovek. Hezké je i zakomponování chladiče, který nenarušuje celkový výraz stroje.

Líbí se nám také kvalita zpracování všech detailů včetně použitých materiálů. Velkou zajímavostí je využití hnacího řemene místo řetězu, což u cruiserů této velikosti zdaleka není zvykem – nenajdete ho ani u žádného dalšího modelu značky CFMOTO. K celkově vydařenému vzhledu dopomáhá i řada příplatkových prvků. Testovaný kus navíc zkrášlovaly praktické doplňky – plexi štít, padací rámy, kryt motoru, mřížka chladiče, držáky bočních brašen, brašny nebo opěrka spolujezdce. Vše za přijatelných 14.030 Kč. Z 450CL-C máme na první pohled dojem, že jde o motorku s litrovým motorem a dvojnásobnou cenou.

S malým srdcem

Přestože se jedná o objemově malou motorku, za řídítky nám přijde velká tak akorát – na 174 cm vysokého jezdce. Z nízkého sedla krásně došlápneme na zem a s lehkou motorkou se na místě jednoduše manipuluje. Široká řídítka a stupačky hodně vepředu zajišťují uvolněnou přívětivou jízdní pozici. Před sebou máme elegantní kulatý budík, který má však podle nejmodernějších trendů 3“ displej. Obrazovka s ručičkovým ukazatelem je dobře čitelná i na přímém slunci a přes multimediální systém lze připojit mobilní telefon.

Srdcem malého bobberu je řadový vodou chlazený dvouválec o zdvihovém objemu 449,5 cm, který najdete v modelech 450SR i 450NK. Proti nim má ale jiné nastavení, zaměřené spíše na sílu, které se blíží více enduru 450MT. Nejvyšší výkon tak klesl na 32,5 kW, ale je k dispozici již při 9000 otáčkách. Naproti tomu stoupl maximální točivý moment na 42 Nm, jenž je k mání od 6250 min-1. Dva vyvažovací hřídele snižují vibrace a přesazení klikového hřídele o 270° přibližuje projev motoru koncepci V-Twin.

Po nastartování se dvouválec chová kultivovaně, ale nejvíc nás překvapil příjemný hutný zvuk, který produkuje dvojitá koncovka výfuku. Na tak malý a levný stroj zní parádně. Hlavní předností tohoto dvouválce je působivý zátah od nízkých otáček a silný střed. Zabírá okamžitě, a tak i s povděkem kvitujeme, že CL-C má ve standardu kontrolu trakce. Ne že bychom sílu motoru nezvládli, ale pro nezkušeného mladého jezdce by i tahle motorka mohla vytvořit složitější situace. Pěkně se chová také ve vysokých otáčkách, ale do nich je zbytečné vstupovat. Nejlepší je nechat dvouválec brumlat a v poklidném tempu a při potřebě zrychlit otočit rukojetí plynu a přidat.

Vlastně pro všechny

Na pohodové cestování je nastaven i podvozek. Motor je usazen v trubkovém příhradovém rámu, k němuž je uchycena přední nenastavitelná vidlice a zadní tlumič s přepákováním. Spolu s balonovými pneumatikami slušně tlumí většinu nerovností, i když na některých příčných spárách si poskočí. Je to ale vlastnost většiny cruiserů s krátkým zadním zdvihem. Navíc jsou stupačky hodně vepředu, takže se o ně hůře zapírá nohama, když se chceme nad hrbolem zhoupnout v kolenou. Ale i tak je komfort velmi slušný. S cruiserem nás ani nenapadá někam spěchat i proto, že kolem 120 km/h už není jízda zrovna příjemná – kvůli širokým řídítkům schytáváme plnou porci vzduchu proudícího kolem. A ani brzdy nemají takovou účinnost, aby stroj z vysoké rychlosti bezpečně zpomalily.

Musíme ale poznamenat, že i při rychlém tempu je stabilita v přímém směru velmi dobrá. A ačkoliv je CL-C obuto do širokých pneumatik, je velmi obratné. Do zatáček se sklápí intuitivně a hbitě se proplete zatáčkovitou cestou nebo hustým městským provozem. Limitem náklonů jsou hlásiče na stupačkách, kterými po chvíli, kdy dostaneme motorku do ruky, brousíme pravidelně o asfalt. Ale to je zase prvek, který mladé jezdce upozorní, aby to příliš nepřeháněli. Časem si nacházíme ideální tempo a jen brouzdáme krajinou. Zkrátka pohoda. Začínáme si uvědomovat, že podobný stroj by se líbil i nám zkušenějším motorkářům.

Plusy

Klasický líbivý design

Kvalita zpracování detailů

Silný motor

Přesné řazení

Příznivá cena

Minusy

Občasné odskakování zadního kola

Méně účinná přední brzda