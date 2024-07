Mototest CFMOTO 800NK Advanced: Tabletárus maximus

Tak tohle je úlet! A nemyslíme samotné 800NK Advanced, ale ten jeho obří displej. Je to první věc, která nás uhodí do očí, když ke stroji přicházíme. Vlastně nás v tu chvíli ani nezajímá, jak celá motorka vypadá a co umí, ale musíme prozkoumat 8“ barevnou obrazovku mezi řídítky, která trčí vzhůru jako nějaký obelisk ve Stonehenge. Dotykový displej – do 30 km/h reaguje i na podnět v rukavici – ukazuje vše, co potřebujete i co nepotřebujete. Díky jemnému rozlišení je velmi dobře čitelný. Zobrazuje veškerá jízdní data, přepíná se přes něj nastavení motorky a na spodní polovině můžete sledovat i mapu vestavěné navigace. Jenže to není všechno.

Celý informační systém MMI lze jednoduše spojit s Apple CarPlay (Android zatím neumí), takže řidič může využívat i jeho aplikace. A při použití sluchátek v přilbě lze on-line telefonovat (zvládá i hlasové ovládání) nebo si pouštět muziku. Umí vlastně úplně všechno a řidič je tak doslova spojený s celým světem. Ale potřebuje tohle všechno motorkář, který by se měl stoprocentně soustředit jen na jízdu? Navíc i kvůli multimediálnímu systému je na rukojetích spousta různých tlačítek, ve kterých se ztrácíme. Na funkci některých jsme ani po týdnu nepřišli.

Drsný výraz

Obří displej naštěstí není jediná věc, kterou 800NT zaujme. Působivý je také jeho dynamický design. Vytvořil ho Španěl Carles Solsona Marti a vynesl i prestižní ocenění Red Dot Winner 2024. A opravdu jde o líbivou mašinu s agresivními tvary, které ještě vyniknou v černozlaté kombinaci. Jako ze sci-fi filmu působí přední světlo, jež by se dalo přirovnat masce Predátora, a hezky ho doplňují křidélka nahoře a přední blatník do tvaru písmene V. Líbí se nám i boční profil s krátkou podsedlovkou a krátká koncovka výfuku. Na velmi vysoké úrovni je zpracování všech detailů, takže kvalitou se „enkáčko“ může směle měřit s prémiovými značkami.

Zamlouvá se nám také uvolněnější pozice za řídítky. Široké pohodlné sedadlo je tak akorát nízko u země, takže i jezdec s výškou 174 cm krásně dosáhne na zem. Celý ergonomický trojúhelník – stupačky, sedlo, řídítka – zajišťuje pohodlné cestování. I když vypadá jako agresivní silný naháč, nejde vyloženě o streetfighter, ale sedí se na něm spíš jako na roadsteru a k řídítkům se jezdec nemusí příliš naklánět.

Dva v řadě

Nejsilnější motorku CFMOTO pohání řadový dvouválec z cestovního endura 800MT, ale v případě „enkáčka“ je vyladěn na výkon 70 kW a točivý moment 79 Nm. Když budete chvilku bádat, zjistíte, že se jedná o stejný agregát, jaký je zabudován do KTM 790 Duke. Není to náhoda. Oba stroje totiž sjíždějí ze stejné montážní linky.

Agregát zvládá široké spektrum úkolů. Příjemně se rozbíhá z nízkých otáček, má slušný střed, ale plnou sílu ukáže až po překročení šesti tisíc, kdy je cítit jeho hlad po otáčkách. Přitom je v celém spektru kultivovaný, nevibruje a jeho náladu doprovází i odpovídající zvuk – v nízkém spektru si brumlá a ve vysokém křičí. Hodně také záleží na zvoleném jízdním režimu. Na řádění po okreskách je nejlepší mód Sport. Ten nechá naplno vyniknout potenciálu dvouválce a jezdec si může dopřát sportovní zážitky, které tato motorka umožňuje. Jde o super pocit, kterého jsme se nemohli dostatečně nabažit. Jenže sportovní mapa si moc nerozumí s jízdou po městě a ploužení se konstantní rychlostí. Elektronický plyn občas neví, zda má přidat nebo ubrat, takže je jízda trhaná. Na režim Street motor změkne a reakce na plyn nejsou tak ostré. V módu Rain je potom motor hodně přidušený. Nakonec necháváme prostřední nastavení, které nám vyhovuje nejvíce.

Vrcholná verze Advanced je o dvacet tisíc dražší než základní Sport a naštěstí nepřináší jen velký displej a bezklíčové startování s možností využívat k odemčení stroje aplikaci v mobilu. Má také tlumič řízení a hlavně quickshifter. A rychlořazení funguje bezvadně. Jednotlivé kvalty přesně zapadají po jemném zatlačení na páčku i při nižších rychlostech a otáčkách. Ve větším kvapíku je přecvaknutí neznatelné.

Video se připravuje ...

Příjemný univerzál

Za povedeným motorem nezaostávají ani jízdní vlastnosti. Podvozek s plně nastavitelnými tlumiči KYB vpředu a vzadu a shodným zdvihem 130 mm je podle nás hezky vyvážený. Ve městě se dobře popere s kanály, vystouplými zpomalovacími prahy a na rozbité okresce slušně tlumí většinu nerovnosti. Do naprostého komfortu mu něco chybí, ale alespoň má jezdec představu o kvalitě vozovky. Vlastně jde o pohodlný cestovní stroj, který se však nezalekne ani ostřejšího zacházení. Když na podvozek zatlačíme, drží zvolenou stopu a hbitě se překlápí z jedné strany na druhou. Povedené jsou také brzdy J.Juan, které se umí pořádně zakousnout do kotoučů a nabízejí i citlivé dávkování.

CFMOTO 800NK je povedený univerzální naháč, který budí dojem poctivě postaveného stroje, jenž zvládá řadu rozdílných úkolů. Příjemně se na něm sedí a při každodenních cestách potěší pohodlím. Když se naskytne příležitost, ukáže i dostatek dravosti a svému jezdci nabídne i slušnou dávku adrenalinu.

Plusy

Bohatá výbava

Charakteristika a síla motoru

Sametový quickshifter

Vyvážené jízdní vlastnosti

Pohodová pozice za řídítky

Minusy

Méně citlivý elektronický plyn

Se spolujezdcem se moc nepočítá

Rozporuplný tablet