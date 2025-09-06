Mototest Harley-Davidson Street Glide Ultra – Tak chutná Amerika
Tradiční americký silniční koráb Harley-Davidson Street Glide Ultra dorazil v modernějším provedení. A nejde jen o kosmetické změny, ale pořádný balík vylepšení.
Když se řekne Harley-Davidson, půlka motorkářů si představí upravené choppery s dlouhými vidlicemi a vysokými řídítky, druhá část zase obří cestovní cruisery s kufry a pohodlným křeslem s opěradlem pro spolujezdce. A právě druhá skupina strojů s označením Ultra patří k nejdražším strojům amerického výrobce. I proto trochu překvapilo, že při modernizaci výrobního programu americké značky se na tyto koráby myslelo až úplně na konci. Loni jsme si totiž už mohli vyzkoušet Street Glige 117 i Road Glide 117, ale verze se zadním horním kufrem a opěradlem stále používaly starší motory Milwaukee- -Eight 114.
Dva tupláky
Začněme tedy s napříč uloženým vidlicovým dvouválcem Milwaukee- -Eight 117, který vychází z předchozí stočtrnáctky. Má shodný zdvih 114,3 mm, ale vrtání se zvětšilo ze 102 na 103,5 mm. Zdvihový objem tak stoupl na 1923 cm³, tedy 117 krychlových palců. Kromě toho má inovované kapalinou chlazené hlavy válců a centrálně umístěný chladič, který posílá vzduch přímo do sání pro rychlejší chlazení, nebo přepravovaný výfukový systém.
Proti předchozímu modelu Ultra Limited 114 stoupl výkon motoru o 15 na 80 kW a maximum točivého momentu se zastavilo na 175 Nm při 3500 min-1 (dříve 160 Nm). Síly má tedy na rozdávání dost v jakémkoliv tempu. Můžete motor nechat líně převalovat a vychutnávat si dunění jednotlivých zážehů, a potom stačí otočit plynovou rukojetí a haryk bez reptání vyrazí vpřed. Proti předchozímu motoru si i lépe rozumí s vyšší kadencí, takže ho můžete prohnat až do červeného pásma, které končí omezovačem v sedmi tisících. Ale nejlépe se cítí v pásmu od tří do čtyř tisíc otáček. V nich je zátah motoru impozantní a je úplně jedno, že stroj i s jezdcem váží půl tuny. A přestože písty kmitají ve dvou „tuplácích“, je motor příjemně kultivovaný a běží hladce. A ani není tak žíznivý, což při cenovce stroje asi nebude rozhodující hledisko. Jen jsme chtěli říct, že jsme jezdili za míň, než je udávaných 6 l/100 km.
Ale motor není jedinou novinkou. Verze Ultra vychází ze Street Glide, takže má také uhlazenou přední kapotáž Batwing s jedním kulatým světlem, která je připevněna k přední vidlici. Je majestátně široká, protože se v ní ukrývají nejen reproduktory, ale i zpětná zrcátka. Přitom díky vodorovným diodovým proužkům blikačů působí elegantněji než předchozí tříoké provedení. Z diod jsou poskládána i zadní světla. Ta jsou nově rozdělena na dvě části a umístěna podél zadního blatníku – na zadním kufru už žádné světlo není. Přestože jde o moderní technologie, krásně navazují na bohatou historii značky. Důležitý je totiž celkový pocit ze stroje. Silueta s obřím motorem, kapkovitou nádrží, nízkým sedlem a kufry na zádi je ladná a ušlechtilá. Harleyi vyloženě sluší dvoubarevné provedení Whiskey Fire/Vivid Black i černé provedení všech detailů, motoru nebo výfuků. Celkově se za oba prvky připlácí zhruba 75 000 Kč, ale v konečné ceně už jde vlastně jen o drobné.
Street Glide Ultra není levná, a když nepočítáme limitky CVO nebo tříkolky, jde aktuálně o nejdražší model Harley-Davidsonu. Naštěstí tomu výbava odpovídá. Její součástí je i vrchní zadní kufr s vypolstrovaným opěradlem pro spolujezdce, který tak má na dlouhých výletech nebývalé pohodlí. Všechny tři kufry poskytují dohromady objem 137 litrů. Nová je spodní kapotáž pod motorem a dolní větrné defl ektory s nastavitelnými průduchy, které nyní ukrývají boxíky na rukavice nebo nepromoky.
Pevninský koráb
Zapomenout nemůžeme ani na nový digitální displej s 12,3" obrazovkou. Základní vzhled má dva hezké kulaté budíky, zobrazení Sport má jeden velký otáčkoměr uprostřed a přes celý displej můžete také spustit navigaci – ta je součástí výbavy. Při stání lze systémem listovat dotykově, ale i masivními ovladači na řídítkách je to intuitivní. Displej je výborně čitelný i na přímém sluníčku a se systémem hands-free v přilbě lze navigaci ovládat i hlasově. Jen přepínání jízdních módů na společném tlačítku pro pravý blinkr není podle nás optimální. Ke stroji lze připojit i mobilní telefon, který si můžete odložit do výsuvné podložky pod displejem a nabíjet přes USB.
Široká řídítka padnou skvěle do rukou a 174 cm vysokému jezdci zajišťují uvolněný posez. Proti normálnímu modelu Street Glide má verze Ultra pohodlnější, nadýchanější sedlo. Je 725 mm nad zemí a jezdec nemá tolik skrčené nohy jako u Street Glide se sedlem o 10 mm níže. Tím, že je sedlo výš, o 100 mm povyrostl na výšku i plexištít. Při vysokých rychlostech je taková ochrana příjemná a proudění vzduchu ještě můžete upravit nenápadnou nastavitelnou lištou Slipstream pod plexi.
I když je novinka o 23 kg lehčí než předchozí Ultra Limited, s hmotností 393 kg jde stále o hodně těžký stroj. Při manipulaci na místě vyžaduje pořádného chlapa a hodila by se i zpátečka. Pokud se ale Street Glide Ultra dá do pohybu, najednou všechna ta váha zmizí a tenhle koráb se ovládá neuvěřitelně lehce. Dokonce je tak obratný, že zvládá i proplétání hustou pražskou dopravou. Na normálních silnicích se vodí intuitivně a předvídatelně. Krásně se sklápí z jedné zatáčky do druhé a předvádí v nich prvotřídní stabilitu.
Pokud chcete zažít tu pravou Ameriku, je majestátní Harley- -Davidson Street Glide Ultra tou první volbou.
Plusy
- Majestátní vzhled
- Síla a kultivovanost motoru
- Bohatá výbava
- Pohodlná sedla
- Velmi slušná ovladatelnost a stabilita
Minusy
- Vysoká cena
- Přepínání jízdních módů na tlačítku blikačů
|Technické údaje Harley-Davidson Street Glide Ultra
|Motor
|čtyřtaktní vidlicový dvouválec SOHC
|Chlazení
|kapalinou
|Zdvihový objem (cm3)
|1923
|Vrtání x zdvih (mm)
|103,5 x 114,3
|Kompresní poměr
|10,3:1
|Výkon (kW/min-1)
|80/5020
|Točivý moment (Nm/min-1)
|175/3500
|Převodovka
|6° manuální
|Spojka
|10lamelová mokrá
|Sekundární převod
|řemen
|Startování
|elektrické
|Brzda přední dva kotouče
|4pístková, dva kotouče 320 mm
|Brzda zadní jeden kotouč
|kotoučová 300 mm
|Pneumatiky P a Z
|130/60 R19 a 180/55 R18
|Délka x šířka (mm)
|2590 x 980
|Rozvor (mm)
|1625
|Výška sedla (mm)
|725
|Pohotovostní hmotnost (kg)
|393
|Objem nádrže (l)
|22,7
|Spotřeba (l/100 km)
|6
|Základní cena
|831 483 Kč
|Testované provedení
|906 464 Kč*
|*Cena s DPH při kurzu 1 euro = 24,60 Kč
Zdroj: Svět Motorů