Mototest Moto Guzzi Stelvio: Pohodlný a stylový dobrodruh

Autor: Kamil Holán

Novou koncepcí vodou chlazeného motoru a přepracováním designu Moto Guzzi docela dost ztratilo ze své jedinečnosti. Motorky majitelé milují nejen pro tabulkové hodnoty, ale hlavně pro jejich projev a charakter. Stelvio se tak trochu zařadilo mezi velkou konkurenci v segmentu cestovních endur. Nevybočuje tolik z řady vizáží, přesto si charakter ještě drží hlavně kvůli uspořádání dvouválce do V. Na druhou stranu dohnalo právě zmíněné parametry, a tak může sebevědomě konkurovat všem ostatním soupeřům a zaujmout nové zákazníky.

Nové srdce

Podélný V-Twin s rozevřením válců 90°, který pohání model V100 Mandello a nyní i stelvio, má dvě čtyřventilové hlavy s rozvodem DOHC. Vidlicové dvouválce Moto Guzzi dříve trpěly kroutivým efektem při přidání plynu. Celý blok měl tendenci vychýlit motorku do strany. Tomu bylo u nového bloku zabráněno přidáním vyvažovací hřídele. Tím se motor sice výrazně zklidnil, ale přišel tak o svoji charakteristickou vlastnost, kterou majitelé stroje milovali. Kapalinové chlazení a vstřikování benzinu umožnily splnit normu Euro 5 a zároveň dosáhnout výkonu 84,6 kW při 8700 min-1 a točivého momentu 105 Nm při 6750 min-1. Tyto údaje jsou srovnatelné s velmi početnou konkurencí v tomto segmentu. O přenos výkonu na zadní kolo se stará kardan, nenáročný na údržbu a pro cestovní enduro velmi vítané řešení.

Stelvio je vybaveno pěti jízdními režimy: Sport, Road, Tour, Rain a Off-road. Každý z nich má vlastní nastavení palivové mapy, kontroly trakce a ABS. Kromě toho může řidič tyto parametry upravovat prostřednictvím pětipalcového displeje TFT. Orientace v menu je jednoduchá a intuitivní. Rychle se dostanete, kam je potřeba.

Video se připravuje ...

Terén klidně

K motoru je připojen příhradový trubkový rám s upravenou geometrií, zvětšenou délkou a dalšími body pro uchycení motoru. Oblast krku řízení byla protažena a má větší sklon, aby se vytvořil prostor pro 19palcové přední kolo pro snadnější jízdu v případném terénu. Zajímavostí jsou stupačky jezdce, které jsou připevněny přímo k motoru pomocí gumou tlumených úchytů. Zadní kolo je pak 17palcové, také v hezkém drátovém provedení. Přední brzdy jsou čtyřpístkové: radiálně montované třmeny Brembo s 320mm kotouči vpředu a dvoupístková jednotka vzadu svírající 280mm kotouč. Systém ABS je citlivý na náklon a má tři úrovně: zapnuto, Off-road a vypnuto. Brzdy jsou dobře dimenzované, na stelviu fungují citlivě a spolehlivě.

Pozice jezdce je velmi pohodlná. Sedíte vzpřímeně, nohy příjemně pod sebou a ruce natažené před sebe na širokých řídítkách, která umožňují jednoduchou manipulaci se strojem. V pohodlném sedle vám tak budou kilometry na silnici rychle ubíhat. Když projíždíme všechny jízdní režimy, tedy kromě Off-roadu, začínáme cítit rozdíly v reakci na plyn. Abychom si užili potenciál 115koňového motoru, je třeba nastavit palivovou mapu na nejostřejší úroveň. Potom je zátah příjemný a zrychlení takové, jaké potřebujete při proplétání se hustým provozem. Při vyšších rychlostech jste samozřejmě ve vzpřímené pozici vystaveni velkému aerodynamickému odporu. V tuto chvíli vám pomůže elektricky stavitelným větrným štítkem, který si za jízdy můžete rychle nastavit ovládáním na levé rukojeti. Štítek nevadí ve výhledu ani v nejvyšší poloze a zároveň se za něj můžete hezky schovat. V kombinaci s režimem Tour můžete v klidu a pohodlně cestovat i s celkem rozumnou spotřebou, kterou výrobce udává hodnotou 5,1 l/100 km. To by mělo v kombinaci s 21litrovou nádrží slibovat slušný dojezd. My jsme se ale k téhle hodnotě ani nepřiblížili. Spotřeba byla vysoko nad šesti litry, když jsme si užívali většinu najetých kilometrů ve sportovním módu.

Jen drobné mušky

Na stelviu jsme najeli po českých okreskách asi 250 km a bavilo nás stále víc. Přestože designem přední části ztratilo hodně ze své charakteristické vizáže, a stalo se tak na první pohled všední motorkou, vidlicový dvouválec naštěstí výjimečnost tohoto stroje trochu zachraňuje.

Motor úplně bohatě do provozu stačí, brzdy fungují dobře a příjemná je také antihoppingová spojka, tlumící brzdné rázy při rychlém podřazování. Jedinou malou výtku máme k přední vidlici od firmy Sachs. Její nastavení je sice dobré, ale nějakou dobu trvá, než se dostane do pracovního rozsahu. V praxi to vypadá tak, že se při brzdění nebo ubrání plynu motorka vždy dost ponoří, než vás tlumiče podrží a začnou správně pracovat. To by se určitě mohlo zlepšit zvednutím zadní části a přenastavením délky zadního tlumiče od japonské značky KYB. Tím by se váha přesunula více na přední kolo a přesun těžiště by při zpomalování nebyl tolik znát.

Plusy

Líbivý design

Výkon motoru

Ergonomie ovládání

Citlivé a účinné brzdy

Elektronická výbava

Příjemná pozice za řídítky

Minusy

Vyšší těžiště a hmotnost

Vibrace do řídítek