Mototest novodobé Jawy 350 CL Pérák: Mávali nám i policajti!

To je ten nový pérák? Už jsem o něm četl, ale ještě ho neviděl. Opět se rozněžňuje nad testovací motorkou chlap jako hora. Tímto zdravíme nejmenovaného kamioňáka do Karlových Varů! Nebyl rozhodně první. Během týdenní zápůjčky jsme snad stokrát vyslechli, že pérák měl motoristův tatínek, dědeček, případně on sám. Siluetu motorky s vytrčeným sedlem poznává neomylně každý.

Jen poučenější vědí, že se motorka nevyrábí v Týnci nad Sázavou, nýbrž doputovala v bedně až z Indie. V nabídce domácí Jawy Moto figurují momentálně dva stroje z Indie (Kývačka, Pérák), dva z Číny (350 OHC a Sport) a dva sice taky z Číny, zato s argentinskými kořeny (RVM 500 by Jawa Scrambler a Adventure). Jediným skutečně českým (československým) strojem je ten sedmý, o kterém se moc nemluví: roky přežívající stará dobrá dvoutaktní „třinda“, kterou už ale přihlásíte jen coby soubor náhradních dílů na staré doklady.

Proč Indie?

Jawa se v Indii vyráběla od roku 1960 pod licenční značkou Yezdi. Současným držitelem práv pro tamní trh je společnost Mahindra, která je také vlastníkem italského designového studia Giugiaro.

Zjevně toto spojení nese ovoce, protože před třemi lety představili novodobou reminiscenci na kývačku. Pro Evropu musela dostat pár úprav včetně splnění tehdy platné emisní normy Euro 4. A cena poskočila na dvojnásobek.