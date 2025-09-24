Muzeum Škoda v Mladé Boleslavi má 30 let. Do konce září uvidíte nejdůležitější koncept značky
Škoda Muzeum slaví 30 let a navštívilo jej před 4 miliony lidí. Do konce září vystavuje i klíčový koncept. Ještě máte šanci jej stihnout!
Letos slaví Škoda Muzeum v Mladé Boleslavi 30. výročí od otevření v roce 1995. Od té doby přivítalo více než čtyři miliony návštěvníků – a svého čtyřmiliontého hosta přivítalo symbolicky právě na začátku jubilejního roku 2025. Miliontý návštěvník sem zavítal už v roce 2006. Muzeum dnes funguje nejen jako historické centrum automobilky, ale také jako kulturní jádro mladoboleslavského regionu.
Historicky je muzeum pevně spjato s dějinami zakladatelů, Václava Laurina a Václava Klementa, kteří v roce 1895 založili firmu Laurin & Klement, z níž později vznikla Škoda Auto. Jeho současné prostory se nacházejí v původní budově na třídě Václava Klementa, kde se v dávné historii vyráběla kola, motocykly a automobily.
Po rozsáhlé modernizaci v roce 2012 získalo muzeum dnešní podobu. Výstavní plocha o rozloze 1800 m² je rozdělena do tří tematických sekcí – Tradice, Evoluce a Preciznost. Kromě stálé expozice je součástí muzea také depozitář sportovních vozů a prototypů, multifunkční sál „Laurin & Klement Forum“, kavárna/restaurace Václav a obchod se suvenýry. V běžné expozici je vystaveno asi 50 automobilů, 5 motocyklů a 2 kola, zatímco v depozitáři čeká 23 studií, prototypů a závodních vozů.
Od roku 2018 patří do výstavních sbírek také letecký motor L&K–Lorraine-Dietrich 450 z roku 1926, připomínající rané vazby značky Laurin & Klement na letecký průmysl. Muzeum dlouhodobě doplňuje stálou expozici tematickými výstavami a koncepty krátce po jejich premiéře. Do konce září je zde k vidění koncept Vision O, který určitě stojí za zhlédnutí, protože pro automobilku má klíčový význam. Naznačuje totiž cestu, kterou se vydá v segmentu elektrických kombi, dosud málo zastoupeném segmentu trhu, jenž je však vzhledem k historii kombíků Škoda stěžejní.
V posledních letech se tu objevily výstavy nových generací modelů Superb (vedle všech předchůdců), tematické expozice „50 let označení RS“, „60 let Škoda 1000 MB“, výstavy zaměřené na udržitelnost či prezentace modelů Škoda Popular a Rapid.
Součástí nabídky je i kombinace návštěvy muzea s prohlídkou výrobních závodů Škoda v Mladé Boleslavi, Vrchlabí nebo Kvasinách, popřípadě návštěva Rodného domu Ferdinanda Porsche v Liberci-Vratislavicích.
Zdroj: Škoda