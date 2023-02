Na cestě je další luxusní SUV, tentokrát od Toyoty. Navázat má na legendární limuzínu

Toyota by ještě v letošním roce měla představit nové SUV. Cílit bude na majetnou klientelu.

Nové "es-ú-vé" totiž bude svým způsobem doplňovat legendární luxusní limuzínu Century. Připomeňme, že Toyota Century se oficiálně prodává pouze v Japonsku, a to už od roku 1967. Aktuálně je přesto v nabídce teprve třetí generace, kterou značka na trh uvedla v roce 2018. Pod kapotou 5.335 milimetrů dlouhého sedanu pracuje hybridní pohonné ústrojí s pětilitrovým osmiválcem a elektromotorem, výkon soustavy dosahuje 317 kW. Předchozí dvě generace mimochodem spoléhaly na vidlicový dvanáctiválec.

Video se připravuje ...

Jméno vozu, které je v angličtině výrazem pro století, pak připomíná Sakichiho Toyodu, zakladatele společnosti Toyota. Právě v roce 1967 automobilka slavila sto let od jeho narození.

A už tehdy novinka měla jasné poslání, kterého se drží dodnes. Jde o vrcholnou reprezentativní luxusní limuzínu s celou řadou neobvyklých řešení a nápadů, zlepšujících pohodlí posádky - kromě bohaté komfortní výbavy jde například o nabídku vlněného čalounění, které je u zákazníků ve velké oblibě. Je totiž tišší než kůže a při pohybu pasažéra nevrže... Century mimochodem slouží také japonské císařské rodině. Cena současného provedení startuje na částce 20.080.000 japonských jenů, což je v přepočtu asi 3,4 milionu korun.

Prvotřídní pověst značky Century by Toyota ráda využila pro další model, ještě v srpnu letošního roku by podle webu Nikkei měla představit SUV, které ponese stejné jméno. V nabídce značky se vůz samozřejmě zařadí na vrchol, tedy nad Land Cruiser. Stát by měl minimálně 15 milionů jenů, v přepočtu 2,5 milionu korun, a narozdíl od limuzíny se zřejmě bude prodávat nejen v Japonsku.

Technický základ údajně poskytne nedávno odhalená Toyota Grand Highlander, novinka však má být ještě větší, počítá se s délkou okolo 5,2 metru a třímetrovým rozvorem. Interiér však bude jen pětimístný, Grand Highlander nabízí tři řady sedadel.

Vzhledem k domněnce, že luxusní SUV využije jméno Century, můžeme předpokládat, že novinka na limuzínu naváže také designem. A právě z této premisy vychází návrh grafika motoristického webu Kolesa, který nabízí vlastní představu, jak by velké "es-ú-vé" mohlo vypadat. Podobnost se sedanem je naprosto zřejmá, proporce a tvar karoserie pak vycházejí z Grand Highlanderu.

Uvidíme, jak moc se tato vize trefí do reality.