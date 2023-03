Na Facebooku se dá najít ledacos, klidně i závodní motor V8 Nissan o výkonu 450 koní

Je až neuvěřitelné, co všechno se dá na sociálních sítích najít či pořídit.

Pokud byste hledali závodní motor pro svůj automobilový projekt, pravděpodobně byste se zaměřili na specializované obchody, případně největší internetové bazary. Možností je celkem dost, někdy ale stačí jen otevřít Facebook. Stejně jako v tomto případě, kdy prodejce z americké Indiany nabízí několik přestavěných motorů Nissan V8 ze závodní série Indy Pro.

Abychom byli konkrétnější – prodejce Jordan Caito vyvěsil na svém facebookovém profilu inzerát na motory Nissan VK45 610 A použité v závodní sérii Indy, které má prodávat jeho kamarád. Jde přitom o 3,5litrové motory V8 s 32 ventily, které produkují výkon okolo 450 koní.

Motory byly původně používány v sérii Indy Pro Racing na přelomu devadesátých let a nového tisíciletí, ke všem by měla být kompletní specifikace a chybět by neměly ani informace o jejich historii, včetně nájezdu a přestavby. Všechny motory totiž prošly generálkou, po které byly použity jen krátce. Zřejmě v řádech pár stovek mil.

Motory mají hliníkovou hlavu i blok, klikové hřídele Bryant Racing, titanové ventily, ojnice Carrillo, zakázkový systém vstřikování paliva a kompresní poměr 10.5:1. Motory točí až 8200 otáček za minutu, nabízí maximální výkon 450 koní a nejvyšší točivý moment kolem 412 Nm. Závodní vozy s nimi dosahovaly rychlosti i přes 362 km/h.

Cena jednoho motoru byla původně 45.000 dolarů, nyní je prodejce nabízí za 15.000/kus. Mluvíme tak o částce asi 332.500 Kč, což je na běžný motor poměrně dost. Tady se ale bavíme o speciálně postaveném závodním motoru, navíc s poměrně dobře známou historií a pravděpodobně ve slušném technickém stavu.

Jak ovšem dodávají kolegové z TheDrive, kteří na nabídku motorů upozornili, nejedná se o oficiální pohonné jednotky určené k provozu na silnicích. Uložit podobný motor pod kapotu například Mazdy Mx-5, namísto motoru z Camara, by bylo rozhodně zajímavé, ovšem i v USA už zřejmě nelegální.

Motory jsou přitom vybaveny i originální kabeláží pro snadné zapojení, původní řídící jednotky však musely být na žádost automobilky Nissan zničeny. Motor však půjde připojit i na jinou řídící jednotku, jako například Haltech, Motec, atd.