Na pumpách by měla být šokující varování jako na cigaretách, tvrdí experti

Britský magazín The Times upozornil na požadavek mezinárodní skupiny expertů na zdraví, kteří požadují vyvěšení „šokujících“ varovných snímků na čerpacích stanicích. Ty by měly vyobrazovat například zčernalé plíce nebo zaplavené domy, což mají být následky využívání fosilních paliv a s nimi spojeného znečištění ovzduší nebo změn klimatu.

Odborníci tak chtějí využít stejnou taktiku, s jakou se již několik let setkáváme na krabičkách cigaret. A pokud vám tahle myšlenka přijde absurdní, scestná a nerealizovatelná, v zahraničí mají opačný názor. Podobná upozornění se totiž začínají objevovat u čerpacích stanic v kanadském Vancouveru a od května by měla být v určité podobě k vidění i ve Švédsku.

Návrh na umístění varovných cedulí u čerpacích stanic se objevil v článku „We need health warning labels on points of sale of fossil fuels“ (Potřebujeme zdravotní varování na místech prodávajících fosilní paliva) na webu British Medical Journal a jeho obhájci je několik britských a amerických profesorů specializovaných na globální zdraví, psychologii, globální změny a veřejné zdraví.

V článku, který se nebojí srovnávat fosilní paliva s cigaretami, se například uvádí: „Kouření už dávno není bráno jako běžné volba životního stylu, ale jako závislost, která poškozuje jednotlivce a jeho okolí vystavuje rizikům spojeným s pasivním kouřením. Používání fosilních paliv rovněž poškozuje ostatní, ať už znečištěním ovzduší, které ročně způsobí cca 3,5 milionu předčasných úmrtí, nebo změnami klimatu, což stále více ohrožuje zdraví současných i budoucích generací.“

Srovnání cigaret a automobilů na fosilní paliva však poněkud opomíjí skutečnost, že automobily nejsou jen životním stylem. Zajišťují totiž přepravu zboží, realizaci služeb, dostávají lidi do práce i k lékaři a ve službách IZS navíc životy zachraňují. Život bez tabákových výrobků by se pro lidi příliš nezměnil, ale bez fosilních paliv to zkrátka ještě dlouho nepůjde.