Na sociální sítě unikly snímky nové Toyoty Land Cruiser. Zcela bez maskování

O modernizaci největšího a nejluxusnějšího zástupce modelové řady Toyota Land Cruiser už jsme psali několikrát. Naposledy jsme přitom upozorňovali na únik různých technických nákresů interiéru i exteriéru, které odhalovaly řadu změn. A nyní se jen potvrzuje, že tyto materiály byly pravdivé.

Na sociálních sítích, zejména tedy Instagramu, se totiž v posledních hodinách začaly objevovat fotky již hotových automobilů. Kvalita fotografií sice není nikterak oslnivá, zachycují však většinu podstatných změn. Na co se tedy zákazníci ve vybraných částech světa (a zájemci o individuální dovozy do Evropy) mohou těšit?

Začít můžeme například od kompletně přepracované mřížky chladiče, která se možná stane trochu kontroverzní záležitostí. Lemuje jí totiž velký otvor ve tvaru písmene U, který na obou stranách navazuje na světlomety. Ty jsou v nové generaci užší a společně s novým nárazníkem přidávají přídi na důraznosti.

Z boku působí nový Land Cruiser víceméně podobně, podle všeho ale designéři trošku zostřili linky, upravili tvary podběhů a přesunuli zrcátka níž – víc do těla dveří. Úpravou pak zřejmě prošlo i boční prosklení, respektive změny jsou podle očekávání vidět především u zadního okna.

Žádný ze snímků bohužel neukazuje zadní partie, kde se očekává přechod z dělených pátých dveří na jednodílné. Překvapivě se však na internet dostaly snímky z interiéru, který je skutečně kompletně přepracovaný.

To platí jak pro kapličku přístrojů, která dostala větší digitální displej mezi budíky, tak především pro centrální část přístrojové desky a středového tunelu. Infotainment dostal velkou samostatně stojící obrazovku, pod kterou jsou umístěny výdechy ventilace, tlačítka pro nastavení ventilace a v poslední řadě i tlačítka usnadňující rychlý přístup k jednotlivým položkám menu infotainmentu.

Ovládání systému pohonu všech kol se přesunulo blíž k rukám řidiče – na levou stranu středové konzole. Na snímku můžeme vidět volič jízdních režimů, volič Multi-Terrain Select, tlačítko aktivující Crawl Control i otočný volič pro jeho nastavení. Vedle voliče převodovky je pak přepínač pro volbu rychlé či redukované čtyřkolky a tlačítko uzamykající středový diferenciál.

Co se ukrývá pod kapotou nafocených kousků, to zatím zůstává tajemstvím. Stále častěji se však mluví o nabídce složené z 3,5litrové twin-turbo přeplňované V6, včetně její hybridní verze, a naftové 3,3litrové V6. Na některých trzích by však neměla chybět ani poctivá benzínová V8.

Nová Toyota Land Cruiser by měla dostat označení J300 a její oficiální premiéra se očekává v průběhu léta tohoto roku. Ostatně při pohledu na již hotové vozy už nejspíš není na co čekat. První kousky by se tak k zákazníkům mohly při troše štěstí dostat ještě letos.