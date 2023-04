Na trhu je dvousedadlový vodní skútr vypadající jako Corvetta

Jen pár kroků od tyrkysového Atlantiku sídlí firma Jetcar dodávající zakázkové vodní skútry. Oslovit náročnou klientelu zvyklou na vysoký standard vyžaduje kreativitu, proto na Harrison Street v Miami vznikají modely kopírující supersportovní automobily. Ve veřejné aukci se například objevil rudý stroj nápadně podobný rychlému Chevroletu.

Společnost Jetcar nabídla dvoumístný vodní skútr skutečně osazený lehkou karoserií po vzoru Chevroletu. Originální provedení vnějším vzhledem vážně připomíná zatím poslední (osmou) generaci silničního rychlíku, který od roku 2020 míchá kartami i na evropském trhu. Auto je v základu poháněno vidlicovým osmiválcem 6,2 V8 o výkonu 347 kW (472 koní). To by byl téměř raketový vodní skútr, do průzračných vln bohatě stačí prostorově nenáročnější čtyřválec o objemu 1,8 litru. Ústrojí značky Yamaha poskytuje výkon cca 180 koní (132 kW) při zhruba třetinové hmotnosti skútru.

Sklolaminátová stavba váží zhruba 550 kilogramů, něco málo přes čtyři a půl metru délky stylově zakončuje obří přítlačné křídlo. Stejně jako všechny prodávané produkty Jetcars je i vodní Corvette dále vybavena předními a zadními světlomety, navigačním systémem, stěrači čelního okna, ozvučením se šesti reproduktory a bezdrátovou technologií Bluetooth. Interiér připomíná karbonové obložení, prostor pro dva cestující vymezují červená anatomická sedadla dělená středovým tunelem určeným k odložení nápojů.

Jak jinak než červený lak karoserie protínají rychlé (černé) pruhy. Tmavá jsou i místa evokující lité disky obuté do nízkoprofilových pneumatik. Za paprsky kol se zdají být přítomny obrovské kotouče s rudými třmeny – vše samozřejmě nefunkční, ale důvtipné. Automobilový skútr mezi běžnými modely vynikne, což se v Miami počítá. Kromě Chevroletu umí v Jetcars napodobit také Bugatti Chiron, Porsche 911 nebo Lamborghini Aventador v různých barevných kombinacích.

Aukce C8 zřejmě skončila neúspěchem, z výpisu uskutečněných nabídek není znám nový majitel. Příhozy začaly na částce tří tisíc dolarů (64.200 Kč), přes 20 dalších zájemců neodklepnutou cenu navýšilo skoro devítinásobně – po přepočtu více než půl milionů korun by už lépe odpovídalo neobvyklému provedení.