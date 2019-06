Nabídne divize BMW M elektromobily? Plug-in hybridy jsou prý jen přechodnou fází

Bavorská automobilka představila studii Vision M Next s plug-in hybridním pohonem. Ale zdá se, že „emka“ se dočkají i ryze elektrického pohonu.

Na akci #NEXTGen doma v Mnichově představila automobilka BMW vizi budoucnosti sportovní divize M. Ukázala koncept plug-in hybridní studie Vision M Next, jež má představovat předobraz ostrých bavoráků pro příští roky. A jak jsme se také dozvěděli, nebudou se skládat jen ze spalovacího motoru a elektromotoru, půjde nejspíš i o ryzí elektromobily.

Během rozhovorů u kulatého stolu to prozradil Klaus Fröhlich, šéfinženýr BMW. Řekl, že „emková“ divize sází na baterie a v blízké budoucnosti představí modely s plug-in hybridním pohonem.

„Výkonné plug-in hybridy jsou pro nás dalším krokem. Auto bude vážit mezi 1600 a 1700 kilogramy, dostane pohon všech kol a minimálně 600 koní,“ uvedl Fröhlich. Na papíře sice tyto parametry nejsou zrovna působivé, ve srovnání s takovou M5 se ale pořád bavíme o zlepšení. Ostrá pětka má sice obdobný výkon, avšak váží okolo dvou tun.

Výkonné vozy s kabelem do zásuvky však nejsou konečným cílem elektrifikovaných plánů. Tím jsou totiž pro BMW ryzí elektromobily. „Po roce 2025 možná nabídneme také elektromobily s odznakem M. Toto písmenko není odkazem na danou technologii, ale výkon,“ vysvětluje Fröhlich, proč by takový výkonný elektromobil BMW vlastně ani nešel proti filozofii značky.

Právě nižší váha by měla být hlavním lákadlem plug-in hybridních vozů M. A pokud by se ji podařilo zachovat také pro elektromobily, bude to vedle zvýšeného prostoru uvnitř další obrovská výhoda.

S hmotností elektrických aut to ale není snadné. Pokud chcete vůz s dojezdem, jenž může konkurovat konvenčním autům, potřebujete opravdu velký balík baterií. A to jsou samozřejmě nějaká kila navíc. Připomeňme, že akumulátory v takovém Audi e-tron váží něco kolem 700 kilogramů. I když jsou rozloženy ideálně po podlaze, zanedbatelné číslo to rozhodně není.