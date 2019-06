Naftové motory s námi vydrží nejméně dalších 20 let, tvrdí BMW

Mnichovská automobilka BMW by se sice ráda dostala mezi celosvětové lídry elektrifikace, její vedení však současně připouští, že spalovací motory tu s námi budou ještě desítky let.

Klaus Froelich, technický vedoucí BMW Group, v rozhovoru pro Automotive News Europe prozradil, že naftové motory tu s námi budou minimálně dalších 20 let. Benzínové spalovací motory pak čeká kariéra minimálně ještě o deset let delší.

„Nejlepší odhady s prodejem 30 % elektrifikovaných vozidel (elektromobilů i hybridů) do roku 2025 znamenají, že minimálně 80 % vozidel bude mít spalovací motory,“ uvedl Froelich na nedávné akci NextGen v Mnichově. „Stále vidíme místa bez dobíjecí infrastruktury, jako je Rusko, Střední východ nebo západní a centrální část Číny, kde budou na spalovací motory spoléhat minimálně dalších 10 až 15 let.“

Dodal také, že zatímco některá čínská města chtějí zavést omezení pouze na klasické bateriové elektromobily již během následujících 10 až 15 let, Evropa je více nakloněna plug-in hybridním modelům. V USA se pak počítá s prodejem bateriových elektromobilů převážně na západním pobřeží a vybraných oblastech východního. Elektromobily tak rozhodně ještě chvíli nebudou mainstreamovou záležitostí.

„Přechod na elektrifikaci je přehnaný. Bateriové elektromobily jsou kvůli surovinám potřebným k výrobě baterií dražší. To bude pokračovat a celá situace by se mohla s rostoucím zájmem o surové materiály ještě zhoršit,“ dodává Froelich. I přesto ale dodává, že se bude portfolio spalovacích motorů postupně zmenšovat.

Z nabídky třeba vypadne například 1.5 litrový naftový tříválec, jehož úprava pro splnění přísnějších emisních norem by byla až příliš drahá. Z nabídky však zmizí i naftový šestiválec se čtyřmi turbodmychadly, známý z modelů BMW M550d, X5 M50d, 750d a X7 M50 d, který byl drahý a navíc komplikovaný na výrobu. V nabídce vznětových motorů tak zůstanou čtyřválce a šestiválce, které bude přeplňovat nanejvýš trojice turbodmychadel.

Z benzínových motorů to má nahnuté především vidlicový dvanáctiválec, který je ekonomickou pohromou. „Každý rok musíme motor V12 modernizovat, aby odpovídal přísnějším emisním standardům - především v Číně. Ovšem pokud se ročně prodá po celém světě jen 5000 motorů V12, včetně Rolls-Royce, vyjde modernizace každého motoru na několik tisíc euro.“

Nahnuté to má však i 4.4 litrový motor V8, který by mohl nahradit plug-in hybridní šestiválec o výkonu cca 500 kW (680 k), naznačil Froelich. Jedinou spásou motoru V8 by se tak mohla stát elektrifikace, která by mu měla pomoci se snížením emisí. Například pod kapotou modelu 850i totiž motor generuje okolo 220 gramů CO2 na kilometr, za což by mohli majitelé na některých trzích brzy začít platit nemalé poplatky.