Nafukovací nárazníky nejsou žádné sci-fi, Apple na ně má patent

Unikátní mechanismus za předním nárazníkem by měl usnadnit parkování, vytvářet jedinečný vzhled a minimalizovat zranění či poškození. Pokud by se tedy někdy dostal do výroby.

Společnost Apple je známým inovátorem především v oblasti spotřební elektroniky, již několik let však koketuje s vývojem vlastního automobilu, s čímž souvisí i rozsáhlý vývoj v oblasti automotive. A z tohoto vývoje již vzešlo několik zajímavých patentů, včetně jakéhosi „zatahovacího“ nárazníku, který bychom ale klidně mohli označit i za nafukovací.

Jak totiž upozornili kolegové z The Drive, americký patentový úřad v minulém týdnu zveřejnil potvrzení patentu pro společnost Apple, který je v originálu označen jako „Extendable bumpers for vehicles“ – v překladu zhruba „Rozšiřitelné nárazníky pro vozidla“. Patent byl registrován v roce 2019 a počítá s umístěním speciálního vaku za nárazníkem, který po nafouknutí nárazník vysune a vůz celkově prodlouží.

To je dobře patrné také na přiloženém technickém nákresu, kde můžeme vidět systém před i po aktivaci. K té by přitom mohlo dojít pravděpodobně zcela automaticky, například při nastartování, zařazení určité rychlosti nebo dosažení stanovené rychlosti. V ten moment by se měch nafoukl nespecifikovaným plynem a přední část nárazníku, umístěná na pohyblivých závěsech, by se vysunula směrem vpřed. Po celou dobu by přitom zůstala spojen se zbytkem nárazníku i vozidla.

Podobný systém by přitom v praxi mohl nabídnout hned několik zajímavých výhod. Při deaktivaci by se totiž vůz zkrátil a bylo by s ním možné parkovat na menších místech. Unikátní systém by také nabídl unikátní vzhled nárazníků, kterého by nejspíš jinak s ohledem na různé technické a bezpečnostní standardy nebylo možné dosáhnout.

Možná nejsilnějším argumentem celého patentu je však zvýšení bezpečnosti, respektive omezení poškození vzniklých při nehodě. Vzduchový polštář by totiž byl schopen lépe a snáz pohltit drobnější nárazy bez větších poškození. Výrazný rozdíl by pak mohl sehrát také při srážce s chodci, kdy často dochází k vážným zraněním dolních končetin.

Podobný nápad se přitom neobjevuje poprvé. Již dříve byl registrován patent na přední nárazník umístěný na tlumičích, které by dokázaly pohltit část energie. Apple však zdůrazňuje výhody využití vzduchem/plynem plněného polštáře, který se dokáže snadněji tvarovat a přizpůsobovat, což má mít řadu výhod.

Zatím ovšem není vůbec jisté, zda má podobný systém šanci prosadit se v produkčním Apple Car, o kterém se v poslední době opět stále živěji diskutuje. O tento patent totiž mělo být zažádáno již v roce 2016, tedy v době, kdy se o Apple Car mluvilo ještě jako o projektu Titan. Za uplynulých několik let se však mohla celá řada věcí změnit. Včetně dostupných a již používaných technologií. Namísto očekávání spojených s nafukovacím nárazníkem tak nejspíš většina z nás čeká, zda se výroby skutečně chopí společnosti LG a Magna, případně kdy by mohla být výroba Apple Car zahájena.