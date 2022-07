Nález ve stodole je časová kapsle plná starožitných aut a vzácných dílů

Nákup nového auta doprovází fantastický pocit, zdánlivě úžasnou nirvánu slavnostního převzetí a panenských kilometrů překonává pátrání po dědictví předešlých generací. Uspokojivější okamžiky než první kilometry dopřává postupné objevování automobilových starožitností ve starých kůlnách, stodolách, garážích a jiných skrýších.

Vzrušující chvíle postupného odhalování automobilových artefaktů miluje Ryan Brutt, který s kamerou zprostředkovává bezprostřední okamžiky zajímavých objevů. Automobilový archeolog cestuje po celé Americe a více než deset let dokumentuje, co lidé mohou mnohdy nevědomě ukrývat za domem.

Přesně takový případ nastal u rodiny, která vyklízela stodolu. Nebýt generálního úklidu, Ryan ani nikdo z jeho necelých 42 tisíc odběratelů na Youtube by se nedozvěděl o zaprášené expozici dějin americké automobilové výroby.

Mezi poklady hospodářského stavení se skrývala starožitná auta obskládaná vzácnými autodíly. Prach postupně konzervoval například model automobilky Oakland, což je podnik z Michiganu vyrábějící vozidla v období let 1907–1931. Produkce se vyznačovala plochými osmiválci a spravedlivými cenami.

Přímo před Oaklandem byl využitý každý centimetr zdi ověšené starými automobilovými součástkami. Až ke stropu visely světlomety, volanty, plechové díly, pod nimi se nacházely staré hudební přijímače, dráty, kabely, části palivových systémů, membrány, spojovací materiály a další díly připravené na libovolný servis. Velkorysé dílenské zásoby se nevlezly ani do polic.

Uprostřed stodoly vedle Oaklandu zaparkoval Packard z roku 1930. Automobilka též z Michiganu existovala mezi lety 1899–1958, ve 30. letech patřila do špičkové konkurence třídy amerických luxusních vozidel. Ryan dále našel zničený Jeep Willys. Symbol U.S. Army vydrží hodně, ale dlouhé stání v nepříznivých podmínkách degradovalo odolnou konstrukci. Z motorizovaných archeologických nálezů překvapil rovněž neidentifikovaný stroj podobný Fordu Model T. Rodina ani netušila o přítomnosti několika traktorů.

Většina věcí je datována do 30., 40. nebo 50. let 20. století, přičemž majitelé nemovitosti údajně dovnitř nevstoupili posledních zhruba 40 let. Veškerá zachráněná veteš měla putovat do dražby, neznámí kupci mohli ocenit například dobové originální krabice a některá neotevřená balení.

Ryan kamerou pouze nahlédl do časové kapsle zarůstající trávou, kromě dalšího skvělého zážitku si domů neodnesl vůbec nic, protože v době natáčení byly artefakty evidovány k prodeji.