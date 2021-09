Vize Škody 1200 STW ukazuje, jak by mohly vypadat škodovácké retro elektromobily

Není fanouška značky Škoda, který by neznal slangové označení „stejšn“. Jak by kombík Škody 1200 vypadal, kdyby se dnes vrátil do produkce?

Na jaře letošního roku náš kolega a grafik Honza Lušovský připravil zajímavou vizi toho, jak by dnes sedan Škoda 1200 vypadal coby novodobé retro. Tentokrát připravil druhou karosářskou variantu, a sice praktičtější 1200 STW, pro kterou u nás zlidovělo označení „stejšn“.

Obě karosářská provedení si můžete prohlédnout v přiložené fotogalerii. Inspiraci historickým modelem prozrazují nejen tvary samotné kastle, ale třeba i světelná technika. Tak co vy na to? Slušel by nabídce mladoboleslavské automobilky i nějaký retro model inspirovaný někdejším kouskem? Jako elektrická alternativa Octavie Combi by takové auto jistě budilo pozornost…