Nástupce BMW i8? Novinka inspirovaná M1 může mít až 600 koní

Koncem minulého roku oznámila mnichovská automobilka plánované ukončení výroby modelu i8, který se bohužel nedočká přímého nástupce. Nyní se však konečně objevují první informace o modelu, který by ho měl nahradit.

Podle informací magazínu Car & Driver už totiž technici BMW pracují na vývoji nového sportovního modelu, jehož základem by mohl být koncept BMW Vision M Next. Nástupce i8 by tak měl svým designem navázat na ikonický design modelu M1, zatímco jeho pohonná jednotka by měla pokračovat po cestě, kterou začala prošlapávat i8.

Opět bychom se tak měli dočkat menšího elektrifikovaného motoru, který by měl být ale tentokrát důrazněji zaměřen na výkon. Detaily jsou zatím neznámé, podle publikace se však hovoří o kombinaci přeplňovaného čtyřválce, elektrifikované přední nápravy a zadního elektromotoru. Výsledkem by pak mohl být výkon zhruba okolo 600 koní.

Kromě vyššího výkonu bychom se však měli dočkat i „zelenějšího“ provozu. Novinka by měla dostat například vylepšené baterie, díky kterým by se měl čistě elektrický dojezd zvednout ze současných cca 29 kilometrů až na necelých 100 kilometrů.

Základem vozu by mohla být zcela nová flexibilní platforma, na které by mohly vzniknout i další modely s odlišnými pohonnými jednotkami. Karoserie by pak měla opět ve velkém sázet na karbon, což pomůže srazit hmotnost.

Projekt by však měl být stále v poměrně rané fázi a první představení vozu se očekává až v roce 2023. Těžko tedy hádat, co všechno se do té doby ještě může změnit. Finální produkt by však měl být skutečně ostrým hybridním sporťákem, který bude mít ambice zařadit se mezi nejschopnější vozy na trhu. A tomu bude nejspíš odpovídat i jeho cena.