Návrat Brouka? Šéf VW po čase promluvil o comebacku legendy

Když se před pár lety Volkswagen Beetle loučil s automobilovým trhem, fanoušci značky to nenesli jednoduše. Brouk byl ikonickým modelem po několik desetiletí a šlo o těžko zaměnitelnou stylovku. Už tehdy se spekulovalo, že by konec kulatého autíčka nemusel být definitivní, vrátit by se totiž mohl jako elektromobil.

Nějaký čas zůstalo toto téma v šuplíku, aby po čase spekulace o něm znovu rozvířil generální ředitel Herbert Diess. Ten se totiž v nedávném rozhovoru pro relaci AMA nechal slyšet, že na elektrické platformě MEB se můžeme dočkat několika emočně založených automobilů.

„Nejemotivnějším vozem v naší historii je rozhodně mikrobus. Mou první prioritou bylo přivést tuto ikonku zpět k životu,“ uvedl Diess, přičemž na mysli má samozřejmě elektrickou obdobu kultovního busíku ID.Buzz, která na trh dorazí ještě letos. „Ale ano, na naší modulární platformě MEB můžeme postavit mnoho dalších emocionálních automobilů,“ odpověděl na dotaz, zdali bychom se výhledově mohli dočkat i comebacku Brouka.

Pravda, není to sice žádné oficiální potvrzení, přesto ze slov šéfa Volkswagenu vyplývá, že se o této možnosti minimálně diskutuje. Diess byl dále dotázán na to, jestli Volkswagen nechystá pro severoamerický trh elektrický pick-up, jenž by byl odpovědí na tamní stále početnější konkurenci. Definitivní rozuzlení však jeho odpověď nepřinesla, takže si na verdikt budeme muset počkat.