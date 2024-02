Návrat VW Golf bez střechy je nereálný. Ve virtuální realitě ale vypadá skvěle

Po ukončení výroby modelu T-Roc Cabriolet nebude mít německá automobilka Volkswagen v nabídce ani jeden kabriolet. Není to trochu škoda?

Na evropském trhu je Volkswagen T-Roc druhým nejprodávanějším kabrioletem po Mini Convertible. U modelu, který při představení vyvolal všelijaké reakce, je to skvělý počin.

Do plánu Volkswagenu ale pokračování kabrioletu u blížící se druhé generace modelu T-Roc nezapadá navzdory solidním prodejům mezi kabriolety. T-Roc Cabriolet, duchovní nástupce Golfu Cabriolet, po sobě nakonec zanechá solidní odkaz.

Golf Cabriolet byl standardním doplňkem produktového portfolia oblíbeného modelu. Vznikl v první, druhé, třetí a čtvrté generaci. Po krátké odmlce se poslední Golf v kabrioletu se vyráběl v šesté generaci a jeho produkce skončila v roce 2016.

Známý grafik X-Tomi si pohrál s myšlenkou toho, jak by vypadal návrat Golfu bez střechy a to v jeho omlazené osmé generaci. Dopředu upozorňujeme, že o začlenění této karoserie do portfolia modelu Golf automobilka neuvažuje.

Maďarský grafik se s tím nepáral a virtuální Golf Cabriolet vytvořil rovnou ve sportovní variantě GTI. Po stránce designu vypadá Golf bez střechy více než důstojně. Zadní část nám grafik neukázal, ale věříme, že i ta by vypadala obstojně.

Nyní se vraťme do reality. Volkswagen ještě T-Roc bez střechy nabízí, nicméně s ukončením první generace oblíbeného crossoveru bude na dlouhou dobu posledním kabrioletem, který bude automobilka z Wolfsburgu nabízet. Kabriolety jsou cool, ale pro Volkswagen se kvůli příliš malé cílové skupině zákazníků bohužel nevyplatí.