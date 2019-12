Nejbohatší muž Vietnamu utratí 2 miliardy dolarů, aby mohl prodávat svá auta v USA

První vietnamská automobilka VinFast zahájila výrobu teprve před pár měsíci, přesto už její zakladatel přemýšlí o vstupu na americký trh. A do svých snů se nebojí pořádně investovat.

První velká vietnamská automobilka VinFast o sobě dala jasně vědět již na pařížském autosalonu 2018, kde představila dvojici působivých konceptů. Před pár měsíci pak zahájila sériovou výrobu hned tří modelů, se kterými plánuje na domácím trhu konkurovat zahraniční konkurenci v podobě Toyoty a Hyundai. Jenže tím plány nekončí.

Pham Nhat Vuong, zakladatel automobilky a 49% vlastní značky, v rozhovoru pro Bloomberg uvedl, že v roce 2021 plánuje vstoupit se značkou VinFast i na americký trh. A svou vizi ber tak vážně, že do ní zainvestuje 2 miliardy amerických dolarů z vlastní kapsy.

To jsou neskutečné finance i na nejbohatšího muže Vietnamu, jehož jmění odhaduje Bloomberg Billionaires Index na cca 9.1 miliardy dolarů. Jeho společnost Vingroup, která je většinovým vlastníkem automobilky, již kvůli financování značky v minulém roce odprodala některé akcie. Samotný Vuong pak do budoucna plánuje prodat okolo 10 % vlastních akcií, aby mohl do projektu dál investovat.

„Naším hlavním cílem je vytvořit mezinárodní značku,“ uvedl Vuong během rozhovoru v ředitelství společnosti Vingroup, která je mateřskou společností automobilky VinFast. „Bude to složitá cesta, do které budeme muset vložit značné úsilí. Jenže je to jediná cestě před námi.“

Vuong tak upozornil na skutečnost, že pokud by se značka VinFast zaměřila pouze na domácí trh, pravděpodobně by se nestala ziskovou. Podle Vuonga je zkrátka vietnamský trh s automobily příliš malý a jedinou cestou k ziskovosti je export automobilů do zahraničí.

Jenže vstup do USA nebude pro začínající vietnamskou automobilku nikterak snadný. Navzdory působivému designu a úspěchu na pařížském autosalonu je totiž značka ve světě stále poměrně neznámá, což bude na silném a poměrně hustém americkém trhu nepříjemný problém. Značka navíc bude muset investovat do zastoupení, propagace, dealerské sítě, atd..

Automobilka navíc v současnosti vyrábí pouze tři modely, které sází pouze na tradiční spalovací motory. V USA ale postupně sílí poptávka po elektromobilně, na kterou bude mít VinFast odpověď až koncem roku 2020, kdy plánuje zahájit výrobu vlastního elektromobilu. Aby se však jeho ceny staly konkurenceschopné, bude se muset výroba pohybovat okolo 100.000 vozidel ročně, předpovídají analytici z Bloomberg.